Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen

Syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa tavoittelee 34 700 hakijaa

12.9.2025 15:50:00 EEST | Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen | Tiedote

Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki syksyn yhteishaussa 34 700 hakijaa. Korkeakoulujen tammikuussa 2026 alkavassa koulutuksessa oli tarjolla yli 10 900 aloituspaikkaa.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi torstaina 11.9. Suurin osa yhteishaussa haettavina olevista koulutuksista oli ammattikorkeakouluissa. Hakijoista 98 % haki ammattikorkeakouluun, 1 % sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon ja 1 % pelkästään yliopistoon. Määrällisesti eniten hakijoita pyrki terveys- ja hyvinvointialoille, kauppa-, hallinto- ja oikeustieteiden aloille sekä tekniikan aloille.

Yksittäinen hakija pystyi hakemaan kuuteen hakukohteeseen. Keskimäärin hakijat hakivat 3,1 hakukohteeseen.

Suurin osa haettavana olleista koulutuksista on suunnattu toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Näihin koulutuksiin oli 29 500 hakijaa. Lisäksi tarjolla oli miltei 2 100 aloituspaikkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa sekä yliopistojen maisterikoulutuksissa.

Valtaosa haettavina olleista koulutuksista oli suomenkielisiä: englanninkielisten osuus oli 10 %. Vaikka osuus on pieni, ovat koulutukset olleet hyvin suosittuja. Syksyn 2025 hakijoista 88 % oli Suomen kansalaisia. Kansainvälisten hakijoiden osuus oli 12 %, heistä 90 % oli EU-ETA-alueen ulkopuolelta.

Vuoden 2024 vastaavassa yhteishaussa hakijoita oli 44 900, joten hakijamäärä laski noin 23 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tuolloin kansainvälisten hakijoiden osuus oli 31 %; heistä EU-ETA-alueen ulkopuolelta oli 97 %. Laskun taustalla on pitkälti kansainvälisiltä hakijoilta 1.1.2025 jälkeen peritty uusi hakemusmaksu.

Valinnat tehdään loka-marraskuussa

Todistusvalinnalla valittavien opiskelijoiden osuus vaihtelee aloittain ja hakukohteittain. Tyypillisimmin todistuksen perusteella hyväksytään 50–60 % hakijoista, mutta osuudet vaihtelevat 10 ja 100 % välillä. Suurin osa todistusvalinnan aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 17.10.2025 Opetushallituksen Opintopolku-palvelussa.

Seuraavaksi korkeakoulut tarkistavat hakemuksia. Hakijoilla on mahdollisuus lähettää tarvittavia liitteitä hakuajan jälkeen. Valintakokeita järjestetään pitkin syksyä. Ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe järjestetään 27.-29.10.2025 ammattikorkeakouluissa ympäri Suomen.

Koko yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan Opintopolussa viimeistään 20.11.2025. Hakijat voivat tarkastella omia tuloksiaan sekä ottaa paikan vastaan Oma Opintopolku-palvelussa.

Hakijat saavat tiedon Opintopolulta sähköpostitse, jos heillä on opiskelupaikka vastaanotettavissa. Lisäksi kaikki hakijat saavat tulosten julkaisun jälkeen tuloskirjeen, jossa kerrotaan tarkemmin valintamenestyksestä.

Yhteyshenkilöt

Topias Kähärä
Erityisasiantuntija
Opetushallitus
p. 029 533 1758
topias.kahara@oph.fi

Mikko Eronen
Erityisasiantuntija
Opetushallitus
mikko.eronen@oph.fi
p. 029 533 1485

Opetushallitus on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinonalalla toimiva virasto, joka vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja jatkuvan oppimisen kehittämisestä sekä kansainvälisyyden edistämisestä. Opetushallituksen mediapalvelu palvelee maanantaista torstaihin klo 9–16 ja perjantaisin sekä juhlapyhien aattoina 9–15. 

