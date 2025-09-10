Veikkaus Oy

Espoon Kauklahden K-Marketissa voitettiin iso jysäys

12.9.2025 09:16:59 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Kierroksen 37/2025 tiistaisessa Eurojackpotin arvonnassa löytyi Suomesta yksi 5+1-tulos. Vasta Veikkauksen onnittelupuhelu toi tuoreelle voittajalle tiedon voitosta.

Pöydällä on Veikkaus-lomakkeita ja punainen kynä. Taustalla värikkäitä mainoksia peleistä, kuten Lotto ja Eurojackpot.

Tämän viikon tiistain Eurojackpot-arvonnassa yksi illan kolmesta 5+1-tuloksesta löytyi Espoon Kauklahden K-Marketissa pelatusta pelistä. Voittaja nappasi sillä lähes 727 000 euroa.

- Onnittelupuhelu saavutti voittajan torstaina. Puhelun alussa kävi heti ilmi, ettei voittaja ollut vielä ollenkaan tietoinen voitostaan, kertoo Veikkauksen tiedotta Minna Sundholm.

Monesti voittajat ovat tietämättömiä tapahtuneesta onnittelupuhelun saapuessa.

- Ainakin omalla kohdallani on useammin käynyt juuri niin, että voittaja ei onnittelupuhelun aikaan ole vielä tietoinen voitostaan ja näin iloisilla uutisilla on vieläkin mukavampi yllättää voittajia, Sundholm jatkaa.

Kauklahden K-Marketissa pelannut voittaja iloitsi myös yllättäväst uutisesta.

- Voittaja oli epäuskoisuuden jälkeen luonnollisesti iloinen voitostaan, mutta ei halunnut kuitenkaan enempää kommentoida asiaa.

Perjantaina Eurojackpotissa on jaossa 100 miljoonan euron päävoitto. Mikäli voitto tulisi Suomeen, olisi kyseessä kaikkien aikojen suurin suomalainen rahapelivoitto.

Kymmenen suurinta Suomeen osunutta toisen voittoluokan (5+1-oikein) voittoa suuruusjärjestyksessä

1. 7,3 M€ Nastola, kierros 16/2020
2. 5,2 M€ Juva, kierros 15/2020
3. 5,1 M€ Karstula, kierros 2/2024
4. 4,9 M€ Helsinki, kierros 14/2020
5. 4,8 M€ Lahti, kierros 19/2025
6. 4 M€ Hamina, kierros 40/2016
7. 3,9 M€ Oulu, kierros 17/2020
8. 2,9 M€ Rantasalmi, kierros 47/2019
8. 2,9 M€ Jyväskylä, Tampere, Vaasa, Mäntyharju, Polvijärvi, kierros 47/2019, 5 osuuden porukka
9. 2,4 M€ Tampere, kierros 18/2022
10. 1,9 M€ Mynämäki, kierros 13/20241

Avainsanat

Veikkauseurojackpot

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Kuvat

Pöydällä on Veikkaus-lomakkeita ja punainen kynä. Taustalla värikkäitä mainoksia peleistä, kuten Lotto ja Eurojackpot.
Lataa

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye