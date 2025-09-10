Espoon Kauklahden K-Marketissa voitettiin iso jysäys
Kierroksen 37/2025 tiistaisessa Eurojackpotin arvonnassa löytyi Suomesta yksi 5+1-tulos. Vasta Veikkauksen onnittelupuhelu toi tuoreelle voittajalle tiedon voitosta.
Tämän viikon tiistain Eurojackpot-arvonnassa yksi illan kolmesta 5+1-tuloksesta löytyi Espoon Kauklahden K-Marketissa pelatusta pelistä. Voittaja nappasi sillä lähes 727 000 euroa.
- Onnittelupuhelu saavutti voittajan torstaina. Puhelun alussa kävi heti ilmi, ettei voittaja ollut vielä ollenkaan tietoinen voitostaan, kertoo Veikkauksen tiedotta Minna Sundholm.
Monesti voittajat ovat tietämättömiä tapahtuneesta onnittelupuhelun saapuessa.
- Ainakin omalla kohdallani on useammin käynyt juuri niin, että voittaja ei onnittelupuhelun aikaan ole vielä tietoinen voitostaan ja näin iloisilla uutisilla on vieläkin mukavampi yllättää voittajia, Sundholm jatkaa.
Kauklahden K-Marketissa pelannut voittaja iloitsi myös yllättäväst uutisesta.
- Voittaja oli epäuskoisuuden jälkeen luonnollisesti iloinen voitostaan, mutta ei halunnut kuitenkaan enempää kommentoida asiaa.
Perjantaina Eurojackpotissa on jaossa 100 miljoonan euron päävoitto. Mikäli voitto tulisi Suomeen, olisi kyseessä kaikkien aikojen suurin suomalainen rahapelivoitto.
Kymmenen suurinta Suomeen osunutta toisen voittoluokan (5+1-oikein) voittoa suuruusjärjestyksessä
1. 7,3 M€ Nastola, kierros 16/2020
2. 5,2 M€ Juva, kierros 15/2020
3. 5,1 M€ Karstula, kierros 2/2024
4. 4,9 M€ Helsinki, kierros 14/2020
5. 4,8 M€ Lahti, kierros 19/2025
6. 4 M€ Hamina, kierros 40/2016
7. 3,9 M€ Oulu, kierros 17/2020
8. 2,9 M€ Rantasalmi, kierros 47/2019
8. 2,9 M€ Jyväskylä, Tampere, Vaasa, Mäntyharju, Polvijärvi, kierros 47/2019, 5 osuuden porukka
9. 2,4 M€ Tampere, kierros 18/2022
10. 1,9 M€ Mynämäki, kierros 13/20241
