Nuorten ääni on tärkeä – SSO hakee kotiseutunsa nuoria mukaan vaikuttamaan
Miltä yhteiskunta näyttää tulevaisuudessa? Millainen on osuuskauppa 10 vuoden päästä? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohditaan syksyllä 2025 perustettavassa SSO Nuoristossa, johon Suur-Seudun Osuuskauppa SSO kutsuu mukaan alueellaan asuvia 18–24-vuotiaita nuoria.
– Haluamme edistää oman toimialueemme hyvinvointia ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa kotiseutumme asukkaiden kanssa. Meistä on tärkeää tarjota nuorille yhteisöllinen tapa tuoda omia ajatuksiaan ja mielipiteitään esille. Tästä syntyi ajatus SSO Nuoriston perustamisesta, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.
SSO Nuoristoon haetaan SSO:n toimialueen kahdeksan kunnan (Lohja, Vihti, Salo, Karkkila, Somero, Marttila, Koski Tl, Kemiönsaari) alueella asuvia 18–24-vuotiaita aktiivisia nuoria, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan eri aihealueista, kuten kulutustottumuksista, vastuullisuudesta, tulevaisuuden työelämästä sekä osuustoiminnasta muiden nuorten sekä Osuuskaupan edustajien kanssa. Kokoontumisista maksetaan nuorille kokouspalkkiot.
– Meidän on hyödyllistä pohtia esimerkiksi sitä, millaisena nuoret näkevät osuustoiminta-ajatuksen tulevaisuuden ja miten sitä voisi sekä kehittää että tuoda tutummaksi ja lähemmäs nuoria. Mikä onkaan parempi keino tähän kuin kysyä sitä suoraan nuorilta itseltään, Finér toteaa.
Syksyllä perustettava SSO Nuoristo kokoontuu kaksi kertaa toimintakautensa aikana ja ensimmäinen tapaaminen on Lohjalla marraskuussa. Kokoontumisissa nuoret jaetaan pienryhmiin, joissa käsiteltävistä aiheista keskustellaan matalalla kynnyksellä yhdessä SSO:laisten kanssa, sekä työstetään muille osallistujille esiteltävä yhteenveto.
SSO Nuoristoon valituilta jäseniltä odotetaan sitoutumista toisten mielipiteiden kunnioittamiseen ja kuuntelemiseen.
– Onnistuneen kokoontumisen avain on avoin ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa tuoda esille oman ajatuksensa ja osallistua rohkeasti keskusteluun, sanoo Finér.
Haku SSO Nuoristoon on avoinna 15.9.–30.9. Hakulomake löytyy osoitteesta sso.fi/nuoristo
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
