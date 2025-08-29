Nuorten ääni on tärkeä – SSO hakee kotiseutunsa nuoria mukaan vaikuttamaan

– Haluamme edistää oman toimialueemme hyvinvointia ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa kotiseutumme asukkaiden kanssa. Meistä on tärkeää tarjota nuorille yhteisöllinen tapa tuoda omia ajatuksiaan ja mielipiteitään esille. Tästä syntyi ajatus SSO Nuoriston perustamisesta, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.

SSO Nuoristoon haetaan SSO:n toimialueen kahdeksan kunnan (Lohja, Vihti, Salo, Karkkila, Somero, Marttila, Koski Tl, Kemiönsaari) alueella asuvia 18–24-vuotiaita aktiivisia nuoria, jotka ovat kiinnostuneita keskustelemaan eri aihealueista, kuten kulutustottumuksista, vastuullisuudesta, tulevaisuuden työelämästä sekä osuustoiminnasta muiden nuorten sekä Osuuskaupan edustajien kanssa. Kokoontumisista maksetaan nuorille kokouspalkkiot.

– Meidän on hyödyllistä pohtia esimerkiksi sitä, millaisena nuoret näkevät osuustoiminta-ajatuksen tulevaisuuden ja miten sitä voisi sekä kehittää että tuoda tutummaksi ja lähemmäs nuoria. Mikä onkaan parempi keino tähän kuin kysyä sitä suoraan nuorilta itseltään, Finér toteaa.

Syksyllä perustettava SSO Nuoristo kokoontuu kaksi kertaa toimintakautensa aikana ja ensimmäinen tapaaminen on Lohjalla marraskuussa. Kokoontumisissa nuoret jaetaan pienryhmiin, joissa käsiteltävistä aiheista keskustellaan matalalla kynnyksellä yhdessä SSO:laisten kanssa, sekä työstetään muille osallistujille esiteltävä yhteenveto.

SSO Nuoristoon valituilta jäseniltä odotetaan sitoutumista toisten mielipiteiden kunnioittamiseen ja kuuntelemiseen.

– Onnistuneen kokoontumisen avain on avoin ilmapiiri, jossa jokainen uskaltaa tuoda esille oman ajatuksensa ja osallistua rohkeasti keskusteluun, sanoo Finér.

Haku SSO Nuoristoon on avoinna 15.9.–30.9. Hakulomake löytyy osoitteesta sso.fi/nuoristo