Hyvinkään Hevossairaala juhlii 20-vuotista taivaltaan - tutkimukseen perustuva hoito toiminnan ytimessä

Hyvinkään Hevossairaala viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa. Vuonna 2005 perustettu sairaala Hyvinkään Hyyppärässä on kasvanut vuosien varrella yhdeksi Suomen merkittävimmistä hevossairaaloista ja vakiinnuttanut asemansa luotettavana yhteistyökumppanina hevosenomistajille, valmentajille ja kollegoille.

Sairaalan Hyyppärän hevosalueelle perustivat Olli Mäkelä ja Ben Sykes. Perustajajäsenistä mukana on edelleen hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Olli Mäkelä. Matkan varrella omistuspohja on muuttunut ja sairaala on kokenut useita kehitysvaiheita. Vuonna 2018 toiminta jatkui yrittäjävetoisena ja vuoden 2024 alusta Hyvinkään Hevossairaala liittyi osaksi Vireä Groupia, säilyttäen kuitenkin tutut kasvot ja palvelut asiakkaille.

Hyvinkään Hevossairaalan vahvuutena on monipuolinen hevossairauksien erikoisosaaminen saman katon alla. Klinikalla on kattava palveluvalikoima ortopediasta ja kirurgiasta sisätautien diagnostiikkaan, hammashoitoihin sekä klinikkatasoisiin tallikäynteihin. Hyvinkään Hevossairaalan toiminnan ytimessä on tarjota asiakkaille nykyaikaista, tuoreeseen tutkimukseen perustuvaa diagnostiikkaa ja hoitoa. Lisäksi henkilöstö kouluttautuu aktiivisesti tuoden uusia hoitomuotoja tarjolle hevosten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Hevossairaala palvelee Hyvinkäällä osoitteessa Hyyppäräntie 41, 05800 Hyvinkää, maanantaista perjantaihin 8-20 ja lauantaisin 9-15.