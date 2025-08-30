Hyvinkään Hevossairaala juhlii 20-vuotista taivaltaan - tutkimukseen perustuva hoito toiminnan ytimessä
Hyvinkään Hevossairaala täyttää lokakuussa 20 vuotta. Vuonna 2005 perustettu klinikka on kasvanut yhdeksi Suomen johtavista hevossairaaloista, jossa yhdistyy tutkimukseen perustuva diagnostiikka, nykyaikaiset hoitolaitteet sekä lämminhenkinen asiakaspalvelu.
Hyvinkään Hevossairaala viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa. Vuonna 2005 perustettu sairaala Hyvinkään Hyyppärässä on kasvanut vuosien varrella yhdeksi Suomen merkittävimmistä hevossairaaloista ja vakiinnuttanut asemansa luotettavana yhteistyökumppanina hevosenomistajille, valmentajille ja kollegoille.
Sairaalan Hyyppärän hevosalueelle perustivat Olli Mäkelä ja Ben Sykes. Perustajajäsenistä mukana on edelleen hevossairauksien erikoiseläinlääkäri Olli Mäkelä. Matkan varrella omistuspohja on muuttunut ja sairaala on kokenut useita kehitysvaiheita. Vuonna 2018 toiminta jatkui yrittäjävetoisena ja vuoden 2024 alusta Hyvinkään Hevossairaala liittyi osaksi Vireä Groupia, säilyttäen kuitenkin tutut kasvot ja palvelut asiakkaille.
Hyvinkään Hevossairaalan vahvuutena on monipuolinen hevossairauksien erikoisosaaminen saman katon alla. Klinikalla on kattava palveluvalikoima ortopediasta ja kirurgiasta sisätautien diagnostiikkaan, hammashoitoihin sekä klinikkatasoisiin tallikäynteihin. Hyvinkään Hevossairaalan toiminnan ytimessä on tarjota asiakkaille nykyaikaista, tuoreeseen tutkimukseen perustuvaa diagnostiikkaa ja hoitoa. Lisäksi henkilöstö kouluttautuu aktiivisesti tuoden uusia hoitomuotoja tarjolle hevosten hyvinvoinnin parantamiseksi.
Hevossairaala palvelee Hyvinkäällä osoitteessa Hyyppäräntie 41, 05800 Hyvinkää, maanantaista perjantaihin 8-20 ja lauantaisin 9-15.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina KoskenrantaToimitusjohtaja, ELL, Hevossairauksien erikoiseläinlääkäriHyvinkään HevossairaalaPuh:0207310340elina.koskenranta@hyvinkaanhevossairaala.fi
Ella NurminenVirä Group Oy / MarkkinointiPuh:040 727 0127ella.nurminen@vireagroup.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vireä Group Oy
Päijäthämeeläiset eläinlääkäriasemat aloittavat yhteistyön lauantaiaukiolojen mahdollistamiseksi30.8.2025 09:15:00 EEST | Tiedote
Heinolalainen Tuulivet ja lahtelainen KasarmiVet aloittavat syyskuussa yhteistyön, jonka myötä eläinlääkäripalveluiden saatavuus paranee viikonloppuisin. Klinikoista aina toinen tulee olemaan lauantaisin auki (poikkeuksena pyhäpäivät), jotta alueen lemmikit saavat tarvitsemaansa hoitoa entistä varmemmin.
Hyvinkään Hevossairaalassa suoritettiin hevosen sydämen rytmihäiriön sähköinen kääntäminen ensimmäistä kertaa Suomessa2.4.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Hyvinkään Hevossairaalassa on tehty ensimmäistä kertaa Suomessa rytmihäiriön (eteisvärinä) sähköinen kääntäminen normaaliin rytmiin. Hyvinkään Hevossairaala on vuonna 2005 perustettu, laadukasta peruseläinlääkintää sekä laajaa erikoisosaamista tarjoava hevossairaala. Tästä lähtien myös sydämen rytmihäiriön kääntäminen sähköisesti normaaliin rytmiin on mahdollista Suomessa.
Eläinlääkäriasema Pups ‘n Pets laajentaa palveluitaan Helsingissä18.2.2025 09:24:29 EET | Tiedote
Vuonna 2021 perustettu Eläinlääkäriasema Pups ‘n Pets laajentaa palveluitaan 2025 kantakaupungissa. 20.1.2025 avautui toimipiste Kalasatamaan ja Jätkäsaaressa toiminta laajenee uusien toimitilojen myötä maaliskuussa 2025. Pups ‘n Pets tarjoaa laadukasta peruspraktiikkaa sekä erityisosaamista lisääntymistieteissä, iho- ja korvasairauksissa sekä ortopediassa ja hammastoimenpiteissä.
Uusi eläinklinikka Kirrin Sointu avautui Jyväskylän Palokkaan 3.2.4.2.2025 15:08:04 EET | Tiedote
Jyväskylän Palokassa avautui 3.2.2025 uusi eläinklinikka Kirrin Sointu, jonka vastuueläinlääkärinä toimii kokenut, ortopediaan perehtynyt eläinlääkäri Sointu Jalkanen. Klinikka tarjoaa edistyksellistä teknologiaa, kuten Keski-Suomen alueen eläinklinikoiden ensimmäisen kartiokeilalaitteiston (CBCT).
Eläinlääkäriasema Oulun Eläinklinikka laajentaa palveluitaan – nyt entistä kattavampi päivystys ja huipputeknologiaa käyttöön11.12.2024 07:35:00 EET | Tiedote
Eläinlääkäriasema Oulun Eläinklinikka laajentaa palveluitaan pidemmillä päivystysajoilla ja uudella tietokonetomografialaitteistolla (CBCT). Uudet palvelut mahdollistavat nopeamman ja tarkemman diagnosoinnin sekä korkealaatuisen hoidon kaikissa tilanteissa, tarjoten huippuluokan leikkaus- ja kuvantamisratkaisuja kaikkina viikonpäivinä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme