Vinkit lapsiperheiden lomaan Kreikassa
Perheloma tiedossa? Kokosimme vinkin Kreikan parhaisiin perhekohteisiin.
Kun lapset viihtyvät, viihtyvät myös vanhemmat – erityisesti lomalla. Kokosimme vinkit täydelliseen koko perheen lomaan Kreikassa.
Kreeta – toiveiden täyttymys
Kreeta on loistava kohde pienille seikkailijoille. Suosittu saari tarjoaa kaikkea, mitä perhelomalta voi toivoa: viihtyisiä perhehotelleja, matalia hiekkarantoja, leikkipuistoja, viehättäviä kaupunkeja ja lukemattomia lapsiystävällisiä ravintoloita.
Hanian rannikko, ja kohteet kuten Platanias, Agia Marina ja Agii Apostoli, ovat vuosikymmenten ajan olleet perheiden suosiossa uosikki, erityisesti . Koko perheelle riittää tekemistä - hiekkalinnojen rakentamista rannalla, snorklausta Nemon perässä tai hauskoja hetkiä leikkipuistoissa. Yhteistä aikaa voi viettää myös tutustuen maisemiin kävellen tai pyöräillen, laskien vesiliukumäkiä Limnoupolis-vesipuistossa tai suuntaamalla Hanian kaupunkiin, jossa odottaa Kreetan herkullisin gyros!
Jos kaipaatte rauhallisempaa tunnelmaa, etelärannikolla sijaitseva Plakiaksen kylä on erinomainen vaihtoehto. Siellä pääsee lähelle paikallista arkea, ja upeille rannoille sekä nähtävyyksille on lyhyt matka.
Epiruksen alue – täynnä yllätyksiä
Useimmat meistä yhdistävät Kreikan-loman saariston ihanuuksiin, mutta myös mantereeltaä löytyy upeita lomakohteita. Epiruksen alueella sijaitsevat Parga ja Sivota tarjoavat lomaa parhaimmillaan: aitoa kreikkalaista charmia, kauniita hiekkarantoja ja loputtomasti aktiviteetteja – täydellinen valinta perheille!
Lomapäivät voi täyttää vaikkapa ruoanlaittokurssilla, hiekkalinnojen rakentamisella, aarteenetsinnällä Pargan värikkäillä kujilla tai veneretkellä pieniin uimapoukamiin.
Koska kohteet sijaitsevat mantereella, on niistä helppo lähteä tutkimusretkille vaikkapa Zagorian vuoristokyliin tai veneretkelle Paxoksen ja Antipaxoksen idyllisille saarille.
Rodos – todellinen klassikko
Rodos on jo pitkään ollut yksi perheiden suosikkikohteista – eikä syyttä. Egeanmeren eteläisimpänä saarena se tarjoaa eniten aurikoisia päiviä, ja yhdistää kiehtovalla tavalla muinaiset aarteet, vaikuttavat luontoelämykset ja kiinnostavat nähtävyydet.
Perheet viihtyvät saaren itärannikolla, lomakohteissa kuten Kalithea, Faliraki, Afandou ja Kolymbia. Näissä kohteissa on saaren parhaat perhehotellit, ja lyhyen matkan päässä odottavat monet Rodoksen nähtävyyksistä. Koko perhe viihtyy tutkimusretkellä Perhoslaaksossa tai Lindoksen idyllisessä pikku kaupungissa. Eikä kannata unohtaa Rodoksen satumaista vanhaakaupunkia tai kokea Euroopan suurinta vesipuistoa!
