Viidentoista minuutin vuorokausimarkkinoiden käyttöönottopäivämääräksi vahvistettu 30.9.2025
Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden ja sähköpörssien yhteinen ohjausryhmä MCSC (Market Coupling Steering Committee) on vahvistanut viidentoista minuutin (ns. vartin) vuorokausimarkkinoiden käyttöönottopäivämääräksi keväällä ilmoitetun mukaisesti 30.9.2025, energian toimituspäivälle 1.10.2025. Kaikkien osapuolten valmius käyttöönottoon on varmistettu kattavilla testeillä.
Lisätietoja
Marja Eronen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4457
Sähköpostiosoitteemme ovat muodossa etunimi.sukunimi@fingrid.fi.
Tietoja julkaisijasta
Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.
www.fingrid.fi
