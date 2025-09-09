Fingrid Oyj

Viidentoista minuutin vuorokausimarkkinoiden käyttöönottopäivämääräksi vahvistettu 30.9.2025

12.9.2025 11:14:00 EEST | Fingrid Oyj | Tiedote

Eurooppalaisten kantaverkkoyhtiöiden ja sähköpörssien yhteinen ohjausryhmä MCSC (Market Coupling Steering Committee) on vahvistanut viidentoista minuutin (ns. vartin) vuorokausimarkkinoiden käyttöönottopäivämääräksi keväällä ilmoitetun  mukaisesti 30.9.2025, energian toimituspäivälle 1.10.2025. Kaikkien osapuolten valmius käyttöönottoon on varmistettu kattavilla testeillä.

Linkki MCSC:n tiedotteeseen >

Lisätietoja

Marja Eronen, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4457
Sähköpostiosoitteemme ovat muodossa etunimi.sukunimi@fingrid.fi.

Aiempi tiedotteemme aiheesta >

Tietoja julkaisijasta

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Turvaamme asiakkaille ja yhteiskunnalle kustannustehokkaasti varman sähkön ja muovaamme tulevaisuuden puhdasta ja markkinaehtoista sähköjärjestelmää.

Fingrid välittää. Varmasti. 
www.fingrid.fi

