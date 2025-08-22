SG Armaturen palkittiin esimerkillisistä tuotetiedoistaan
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) on myöntänyt Esimerkilliset tuotetiedot 2025 -tunnustuksen SG Armaturen Oy:lle. Yhtiö on osa norjalaista perheomisteista konsernia, joka toimittaa valaisimia, valaistuksen ohjaustuotteita sekä asennuskalusteita.
STK kehittää ja ylläpitää Sähkönumerot.fi-palvelua, joka tarjoaa kattavat tuotetiedot koko rakentamisen arvoketjun käyttöön. Liitto palkitsee vuosittain valmistajan tai maahantuojan, joka on ansioitunut tuotetietojensa laadun parantajana tai palvelun hyödyntäjänä tietojen hallinnassa.
Verifioitu data ja koneluettavuus ratkaisivat
SG Armaturen ansaitsi tunnustuksen tuotteidensa kattavilla ympäristötiedoilla, jotka ovat koneluettavassa muodossa. Yhtiö tarjoaa ne Sähkönumerot.fi-palvelussa lähes 900 tuotteelleen, joista jokaisella on verifioitu EPD-ympäristöseloste, Environmental Product Certification. Lisäksi tuotteille on ilmoitettu painotiedot ja massakerroin, joten luvut saa palvelusta helposti laskentaa varten.
- Kartoitimme verifioidut EPD-luvut Sähkönumerot.fi-palvelun tietokenttiin ja varmistimme, että ne ovat koneellisesti luettavassa muodossa. Halusimme korvata oletukset todellisella datalla, jotta mm. tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat voivat tehdä oikeita päätöksiä, kertoo SG Armaturenin Country Manager Mikael Lukka.
- Teimme tiiviistä yhteistyötä alihankkijoidemme kanssa varmistaaksemme tarkat, todennetut tiedot jokaisesta komponentista. Keskeistä oli rakentaa tuotteillemme yhtenäinen tietorakenne EPD-viitekehyksen mukaisesti. Näin loimme perustan laajaa ympäristöindikaattorien määrää varten.
Hän pitää verifioituja EPD-tietoja oleellisen tärkeinä, sillä ne mahdollistavat kaikille arvoketjun toimijoille vaihtoehtojen vertailun, hankekohtaisten laskelmien tekemisen sekä hankinta- ja dokumentointivaatimusten täyttämisen ilman manuaalista työtä tai arvailua.
Sisäisesti yhtiö käyttää EPD-lukuja ohjaamaan suunnittelijoita ja tuotekehittäjiä materiaalivalinnoissa sekä jatkuvassa tuotteiden kehittämisessä kestävää kehitystä kohti.
Työ jatkuu vertailtavuuden helpottamiseksi
- Markkinoiden odotukset ja sääntely vaativat todennettua, koneellisesti luettavaa laadukasta dataa. Julkaisemalla sitä eri tietokannoissa tuemme automaattisten työkalujen käyttöä, vähennämme virhetulkintojen riskiä ja valmistaudumme digitaalisiin tuotepasseihin. Tämä myös helpottaa kumppaneita valitsemaan SG:n tuotteita ja dokumentoimaan niiden dataa, Lukka kuvailee.
- Tämänhetkinen EPD-data edustaa ympäristöindikaattorien ikään kuin kultastandardia. Siitä huolimatta jatkamme edelleen työskentelyä Euroopan valaistustoimialalla menetelmien ja vertailtavuuden kehittämiseksi, sillä parempi tieto johtaa parempiin tuotevalintoihin.
Yhteyshenkilöt
Sallamaari MuhonenSähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)Puh:+358443010640sallamaari.muhonen@stkliitto.fi
Kuvat
Linkit
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
STK ry:n tilasto: Sähköauton latauslaitteiden myynti laski alkuvuonna22.8.2025 13:14:46 EEST | Tiedote
Kiinteistöihin asennettavia sähköauton latauslaitteita myytiin vuoden ensimmäisellä puoliskolla 13 306 kappaletta. Se on 6,0 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavalla jaksolla, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) tuore tilasto.
Sähköteknisen tukkukaupan myynti laski 3,5 prosenttia alkuvuonna7.7.2025 06:35:00 EEST | Tiedote
Vuoden ensimmäisen puoliskon sähköteknisen tukkumyynnin arvo oli 569 miljoonaa euroa, mikä on 3,5 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2024. Toisen kvartaalin myynnin arvo oli 5,4 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK ry) kokoama tuore tilasto.
Euroopan sähkötekninen ala kokoontuu pitkästä aikaa Suomessa – teemoina vastuullinen rakentaminen ja sähköistyminen3.6.2025 18:52:14 EEST | Tiedote
Euroopan sähköteknisen alan merkittävin tapahtuma, EUEW Business Convention, järjestetään 4.–6. kesäkuuta 2025 Helsingissä. Kyseessä on Euroopan sähköteknisten tukkuliikkeiden liiton (EUEW) 70-vuotisjuhlakokous, joka kokoaa Paasitorniin alan päättäjät, asiantuntijat ja innovaattorit eri puolilta Eurooppaa.
STK ry:n tilasto: Sähköauton latauslaitteiden myynti kääntyi kasvuun - Ensimmäisen kvartaalin latauslaitemyynti 9 prosenttia plussalla22.4.2025 16:51:28 EEST | Tiedote
Kiinteistöihin asennettavia sähköauton latauslaitteita myytiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 6156 kappaletta. Se on 9,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin samalla jaksolla, kertoo Sähköteknisen Kaupan Liiton (STK) tuore tilasto.
KUTSU MEDIALLE: Hyvinvointia sähköllä -visioseminaari ti 1.4. klo 8.30-12.30 Pikku-Finlandiassa11.3.2025 11:14:25 EET | Kutsu
Hei, Toimituksenne edustaja on tervetullut Hyvinvointia sähköllä -visioseminaariin, jonka järjestävät sähköistysalan järjestöt. Ystävällisin terveisin, Hyvinvointia sähköllä -visiohankkeen allekirjoittajayhteisöt
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme