SG Armaturen palkittiin esimerkillisistä tuotetiedoistaan

STK kehittää ja ylläpitää Sähkönumerot.fi-palvelua, joka tarjoaa kattavat tuotetiedot koko rakentamisen arvoketjun käyttöön. Liitto palkitsee vuosittain valmistajan tai maahantuojan, joka on ansioitunut tuotetietojensa laadun parantajana tai palvelun hyödyntäjänä tietojen hallinnassa.

Verifioitu data ja koneluettavuus ratkaisivat

SG Armaturen ansaitsi tunnustuksen tuotteidensa kattavilla ympäristötiedoilla, jotka ovat koneluettavassa muodossa. Yhtiö tarjoaa ne Sähkönumerot.fi-palvelussa lähes 900 tuotteelleen, joista jokaisella on verifioitu EPD-ympäristöseloste, Environmental Product Certification. Lisäksi tuotteille on ilmoitettu painotiedot ja massakerroin, joten luvut saa palvelusta helposti laskentaa varten.

- Kartoitimme verifioidut EPD-luvut Sähkönumerot.fi-palvelun tietokenttiin ja varmistimme, että ne ovat koneellisesti luettavassa muodossa. Halusimme korvata oletukset todellisella datalla, jotta mm. tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat voivat tehdä oikeita päätöksiä, kertoo SG Armaturenin Country Manager Mikael Lukka.

- Teimme tiiviistä yhteistyötä alihankkijoidemme kanssa varmistaaksemme tarkat, todennetut tiedot jokaisesta komponentista. Keskeistä oli rakentaa tuotteillemme yhtenäinen tietorakenne EPD-viitekehyksen mukaisesti. Näin loimme perustan laajaa ympäristöindikaattorien määrää varten.

Hän pitää verifioituja EPD-tietoja oleellisen tärkeinä, sillä ne mahdollistavat kaikille arvoketjun toimijoille vaihtoehtojen vertailun, hankekohtaisten laskelmien tekemisen sekä hankinta- ja dokumentointivaatimusten täyttämisen ilman manuaalista työtä tai arvailua.

Sisäisesti yhtiö käyttää EPD-lukuja ohjaamaan suunnittelijoita ja tuotekehittäjiä materiaalivalinnoissa sekä jatkuvassa tuotteiden kehittämisessä kestävää kehitystä kohti.

Työ jatkuu vertailtavuuden helpottamiseksi

- Markkinoiden odotukset ja sääntely vaativat todennettua, koneellisesti luettavaa laadukasta dataa. Julkaisemalla sitä eri tietokannoissa tuemme automaattisten työkalujen käyttöä, vähennämme virhetulkintojen riskiä ja valmistaudumme digitaalisiin tuotepasseihin. Tämä myös helpottaa kumppaneita valitsemaan SG:n tuotteita ja dokumentoimaan niiden dataa, Lukka kuvailee.

- Tämänhetkinen EPD-data edustaa ympäristöindikaattorien ikään kuin kultastandardia. Siitä huolimatta jatkamme edelleen työskentelyä Euroopan valaistustoimialalla menetelmien ja vertailtavuuden kehittämiseksi, sillä parempi tieto johtaa parempiin tuotevalintoihin.