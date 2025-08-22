Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

SG Armaturen palkittiin esimerkillisistä tuotetiedoistaan

12.9.2025 11:25:39 EEST | Sähköteknisen Kaupan Liitto ry | Tiedote

Jaa

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) on myöntänyt Esimerkilliset tuotetiedot 2025 -tunnustuksen SG Armaturen Oy:lle. Yhtiö on osa norjalaista perheomisteista konsernia, joka toimittaa valaisimia, valaistuksen ohjaustuotteita sekä asennuskalusteita.

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n SG Armaturen Oy:lle myöntämän Esimerkilliset tuotetiedot 2025 -tunnustuksen vastaanotti Country Manager Mikael Lukka.
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n SG Armaturen Oy:lle myöntämän Esimerkilliset tuotetiedot 2025 -tunnustuksen vastaanotti Country Manager Mikael Lukka. Pekka Rousi

STK kehittää ja ylläpitää Sähkönumerot.fi-palvelua, joka tarjoaa kattavat tuotetiedot koko rakentamisen arvoketjun käyttöön. Liitto palkitsee vuosittain valmistajan tai maahantuojan, joka on ansioitunut tuotetietojensa laadun parantajana tai palvelun hyödyntäjänä tietojen hallinnassa.

Verifioitu data ja koneluettavuus ratkaisivat

SG Armaturen ansaitsi tunnustuksen tuotteidensa kattavilla ympäristötiedoilla, jotka ovat koneluettavassa muodossa. Yhtiö tarjoaa ne Sähkönumerot.fi-palvelussa lähes 900 tuotteelleen, joista jokaisella on verifioitu EPD-ympäristöseloste, Environmental Product Certification. Lisäksi tuotteille on ilmoitettu painotiedot ja massakerroin, joten luvut saa palvelusta helposti laskentaa varten.

- Kartoitimme verifioidut EPD-luvut Sähkönumerot.fi-palvelun tietokenttiin ja varmistimme, että ne ovat koneellisesti luettavassa muodossa. Halusimme korvata oletukset todellisella datalla, jotta mm. tilaajat, rakennuttajat, suunnittelijat ja urakoitsijat voivat tehdä oikeita päätöksiä, kertoo SG Armaturenin Country Manager Mikael Lukka.

- Teimme tiiviistä yhteistyötä alihankkijoidemme kanssa varmistaaksemme tarkat, todennetut tiedot jokaisesta komponentista. Keskeistä oli rakentaa tuotteillemme yhtenäinen tietorakenne EPD-viitekehyksen mukaisesti. Näin loimme perustan laajaa ympäristöindikaattorien määrää varten.

Hän pitää verifioituja EPD-tietoja oleellisen tärkeinä, sillä ne mahdollistavat kaikille arvoketjun toimijoille vaihtoehtojen vertailun, hankekohtaisten laskelmien tekemisen sekä hankinta- ja dokumentointivaatimusten täyttämisen ilman manuaalista työtä tai arvailua.

Sisäisesti yhtiö käyttää EPD-lukuja ohjaamaan suunnittelijoita ja tuotekehittäjiä materiaalivalinnoissa sekä jatkuvassa tuotteiden kehittämisessä kestävää kehitystä kohti.

Työ jatkuu vertailtavuuden helpottamiseksi

- Markkinoiden odotukset ja sääntely vaativat todennettua, koneellisesti luettavaa laadukasta dataa. Julkaisemalla sitä eri tietokannoissa tuemme automaattisten työkalujen käyttöä, vähennämme virhetulkintojen riskiä ja valmistaudumme digitaalisiin tuotepasseihin. Tämä myös helpottaa kumppaneita valitsemaan SG:n tuotteita ja dokumentoimaan niiden dataa, Lukka kuvailee.

- Tämänhetkinen EPD-data edustaa ympäristöindikaattorien ikään kuin kultastandardia. Siitä huolimatta jatkamme edelleen työskentelyä Euroopan valaistustoimialalla menetelmien ja vertailtavuuden kehittämiseksi, sillä parempi tieto johtaa parempiin tuotevalintoihin.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n SG Armaturen Oy:lle myöntämän Esimerkilliset tuotetiedot 2025 -tunnustuksen vastaanotti Country Manager Mikael Lukka.
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n SG Armaturen Oy:lle myöntämän Esimerkilliset tuotetiedot 2025 -tunnustuksen vastaanotti Country Manager Mikael Lukka.
Pekka Rousi
Lataa
Esimerkilliset tuotetiedot 2025 -tunnustus
Esimerkilliset tuotetiedot 2025 -tunnustus
STK
Lataa

Linkit

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. Liitto edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa toimialalle digitaalisia palveluja, kuten 600 000 sähköteknisen tuotteen vakioidut tuotetiedot sisältävä Sähkönumerot.fi. Lue lisää www.stkliitto.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Sähköteknisen Kaupan Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye