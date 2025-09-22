Eettisen rekrytoinnin palkinto CGI:lle – esimerkillinen ikäjohtaminen sai tunnustusta
IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiö CGI on saanut Eettisen rekrytoinnin palkinnon. Työministeri Matias Marttinen jakoi palkinnon Ammattiliitto Pron UusioUra-tapahtumassa.
Palkintoraadin mukaan yritys huomioi eri-ikäiset ansiokkaasti henkilöstöpolitiikassaan. Joka neljäs viimeisen vuoden aikana rekrytoitu oli yli 55-vuotias.
– Ikäjohtamisen avulla yritys varmistaa, että jokaisen työura on mielekäs loppuun saakka, palkintoraadin johtaja Minea Pyykönen kiittää.
CGI:llä työskentelee Suomessa noin 3 700 henkilöä, joista lähes 30 prosenttia on yli 55-vuotiaita. Yrityksen tutkimusten mukaan yli 55-vuotiaat ovat tuottavimpia ja tyytyväisimpiä työntekijöitä. Heillä on myös muita vähemmän sairauspoissaoloja.
– Nämä tulokset osoittavat, että olemme onnistuneet erityisesti kokeneimpien työntekijöidemme sitouttamisessa ja hyvinvoinnin tukemisessa, CGI Suomen henkilöstöjohtaja Saara Lindfors sanoo.
Yrityksen periaatteena on huomioida työntekijöiden erilaiset elämäntilanteet. Yrityskohtaisessa työehtosopimuksessa joustot on kirjattu selkeästi osaksi arkea. Lisäksi kokeneille työntekijöille on luotu oma vertaisyhteisö. Kun työntekijä täyttää 60 vuotta, hänellä on mahdollisuus keskustella esihenkilönsä kanssa uran viimeisten vuosien toiveista ja tarpeista.
– Ikäjohtaminen on nouseva teema, josta muut yritykset voivat oppia CGI:ltä, Pyykönen toteaa.
CGI on yksi maailman suurimmista riippumattomista IT- ja liiketoimintakonsultoinnin palveluyhtiöistä. Maailmanlaajuisesti yhtiöllä on 93 000 työntekijää.
Ammattiliitto Pron rekrytointi- ja uravalmennustapahtuma UusioUra tukee yli 45-vuotiaiden työllistymistä ja pyrkii vähentämään ikäsyrjintää työelämässä. Tapahtumassa on yli 70 näytteilleasettajaa ja sinne odotetaan noin 5 000 kävijää.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Minea PyykönenjohtajaAmmattiliitto ProPuh:0400 823 008minea.pyykonen@proliitto.fi
Saara LindforsHR-johtajaCGI Suomi
Yhteydenotot
Kia Yliperttula
viestintäjohtaja
+358 40 579 5913
kia.yliperttula@cgi.com
Linkit
Pro – työelämän joukkovoima ja yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu jo 120 000 jäsentä, ja neuvottelemme 180 virka- ja työehtosopimusta.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien työehtoja, toimeentuloa ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi pidämme huolta jäsentemme hyvinvoinnista niin työssä kuin vapaalla.
Uskomme, että inhimillinen työelämä on ihmisoikeus. Ennakoimme kansainvälisiä työelämän kehityskulkuja ja ilmiöitä, ja kehitämme uusia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, tasa-arvoista yhteiskuntaa – tai sanalla sanoen: työelämäniloa.
