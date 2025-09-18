KUTSU: Nainen taitekohdassa -kirjan julkistustilaisuus 15.10.2025 klo 17.00 Valo Hotel & Work, Mannerheimintie 109, Helsinki.
Tarinoita rohkeudesta, joka syntyy pakosta ja mahdollisuudesta Kun et voi jäädä paikallesi, on pakko liikkua – vaikka askel kerrallaan. Paikalla on kirjaan haastateltuja, mm. Ira Hammermann, Susanne Päivärinta ja Johanna Oras.
Nainen Taitekohdassa ei ole vain kirja – se on kokoelma 20 + 2 ainutlaatuista, elämän taitekohdassa seisoneen naisen tarinaa. Tarinat ovat täynnä rohkeutta, piilossa olleita voimia ja vaikeita valintoja, jotka on ollut pakko tehdä, jotta pääsee eteenpäin.
Tarinat herättävät sinut pohtimaan:
• Miten kohtaat vastoinkäymisen, jota pelkäät eniten?
• Kuinka suhtaudut omiin mahdollisuuksiisi – uteliaasti vai varoen?
• Missä piilee sinun rohkeutesi, kykysi kehittyä, kasvaa ja kohdata?
Joskus kaikki voima pitää kaivaa sisältä, kerros kerrokselta – eikä sen tarvitse tapahtua yksin. Kun oma ääni on kadoksissa, toisten tarinat voivat toimia majakkana. Tämä kirja tarjoaa sinulle nämä valontuojat.
Kirja toimii kääntökirjana, jonka toinen puoli – Nainen Taitekohdassa: Kohti uskallusta – rohkaisee sinua omakohtaiseen tutkimusmatkaan. Saat käytännöllisiä ajatuksia ja 100 lempeää aitoa tuuppausta kohti sitä voimaa, joka uinuu odottamassa sinussa.
Mukana kirjassa:
Maria Drockila, Maria Guzenina, Ira Hammermann, Marja-Leena Haapanen, Saimi Hoyer, Mari Huhtamäki, Leea Kantelus, Anne Karilahti, Sonja Kaunismäki, Anne Lahnajärvi, Johanna Luukkonen, Johanna Oras, Tuuli Paasilehto, Pia Pakarinen, Tiina Parikka,
Susanne Päivärinta, • Sari Rautio, Heidi Rämö, Kirsi Sinisilta, Virpi Utriainen, Marta Valtovirta, Riikka Wulff.
Tämä on kirja sinulle, joka etsit suuntaa, vahvistusta tai vain hetkeä pysähtyä – ja löytää itsestäsi sen, mikä on jo olemassa.
Kirjoittajasta – Jaana Villanen
”Tee se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.”
Tämä Gandhiin pohjautuva ajatus ohjaa Jaana Villasen kaikkea tekemistä. Hän uskoo aidosti, että jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, millaista tulevaisuutta rakennamme – omilla arvoillamme, valinnoillamme ja teoillamme.
Jaana on koulutukseltaan erikoisjuristi (HTM), ammatillinen opettaja, palvelumuotoilija ja kokenut strategisti ja organisaatioiden kehittäjä. Hän on tehnyt laajalti töitä arvojen, muutoksen ja rohkeuden parissa yli 30 vuotta – kouluttajana, valmentajana ja kirjoittajana.
Nainen Taitekohdassa -kirjan tavoite on yksinkertainen mutta merkityksellinen: antaa sinulle toivoa, samaistumispintaa ja rohkaisua löytää omat säkenöivät voimasi. Se on trilogian päätösosa, joka rakentuu Jaanan tyylille tutulla tavalla vahvojen naisäänten ja aitojen elämänvaiheiden ympärille.
Kirja ilmestyy 7.10.2025.
Kirjan kustantaja on Readme.fi.
Aika: Keskiviikko 15.10.2025, Klo 17.00.
Paikka: Valo Hotel & Work, Mannerheimintie 109, 00280 Helsinki.
Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 8.10.2025 petri.voutilainen@artistcenter.fi
Haastattelupyynnöt:
Jaana Villanen jaana.villanen@porigin.fi
Arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Readme.fi
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
