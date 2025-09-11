Kun yö pimenee, jännitys tihenee – syksyn uutuusdekkarit sykähdyttävät
Syksy tuo tullessaan jännityksen ystäville runsaasti uutta luettavaa, kun uutuusdekkarit valtaavat kirjahyllyt ja kuulokkeet. Tarjolla on niin koukuttavia psykologisia trillereitä kuin perinteisiä rikosmysteerejä, jotka pitävät lukijan otteessaan viimeiselle sivulle asti.
Ann Cleeves, Kiven varjo. Ilmestyy 17.9.
Shetlanti-sarjan etsivän Jimmy Perezin hartaasti odotettu ja dramaattinen paluu, jossa komisario Jimmy Perez on muuttanut uuden perheensä kanssa kauniille mutta myrskyisille Orkneysaarille. Arkeologisia kaivauksia löydetään kylmäverisesti murhattu mies. Perezin järkytykseksi uhri on hänen lapsuudenystävänsä. Perez joutuu uppoutumaan syvälle saarten historiaan ja onnistua erottamaan totuus legendoista, ennen kuin tappaja iskee uudelleen.
Ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Panu Vauhkosen lukemana äänikirjana. Suomentanut Annukka Kolehmainen. Karisto.
Samuel Björk, Pommittaja. Ilmestyy 18.9.
Norjan mestaridekkaristin Mia & Munch -sarja palaa hyytävämpänä kuin koskaan. Oslon metrossa räjähtää pommi. Räjähdyksen aiheuttaa nainen, jonka ympärille on lukittu pommiliivi. Miksi nainen on pakotettu kammottavaan tuhotekoon?
Ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Markus Niemen lukemana äänikirjana. Suomentanut Päivi Kivelä. Otava.
Søren Sveistrup, Kuurupiilo. Ilmestyy 25.9.
Kastanjamiehen kirjoittaja on palannut! Nerokas, tummasävyinen dekkari pakottaa lukijan mukaan pelottavaan leikkiin. Mies ilmoittaa ex-vaimonsa kadonneen. Poliisit saavat selville, että naista on seurattu jo jonkin aikaa. He löytävät uhkaavia puhelinviestejä, merkkejä manipuloinnista ja nöyryytyksestä. Pian tapaukseen yhdistyy ratkaisematon 19-vuotiaan lukiolaistytön murha. Sitten selviää, että kammottava piiloleikki on alkanut jo kolmekymmentä vuotta sitten, kun erään koululaisryhmän luokkaretki päättyi painajaiseen.
Ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Toni Kamulan lukemana äänikirjana. Suomentanut Jaana Palanterä. Otava.
Jørn Lier Horst, Thomas Enger, Kalteva pinta. Ilmestyy 18.9.
Maailman valloittanut Blix ja Ramm -sarja on kahden Norjan rakastetuimman rikoskirjailijan yhteinen taidonnäyte. Poliisi Sofia Kovic on juuri löytänyt yhteyden Oslossa puolentoista vuoden aikana tapahtuneiden kuolemantapausten välillä. Kun hän on soittamassa esimiehelleen Alexander Blixille, hänet ammutaan kuoliaaksi. Myös Blixin tytärtä ammutaan. Alkaa Blixin hurja kujanjuoksu. Keneenkään ei voi luottaa, kukaan ei ole turvassa.
Ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Pertti Huuskosen lukemana äänikirjana. Suomentanut Outi Menna. Otava.
Marianne Cerdervall, Äänetön on aamunkoi. Ilmestyy 18.9.
Cedervallin hyvän mielen, tumman huumorin ja koukuttavien juonten täyttämät cosy crime -kirjat ovat hurmanneet sadattuhannet lukijat. Mullvaldsin murhat -sarja vie lukijan Gotlantiin kohtalokkaalle hevosvaellukselle. Retken alkaessa käy selväksi, etteivät kaikki viihdy joukossa. Kun yksi retkeläinen löydetään kuolleena ja toinen katoaa, Anki ja Tryggve joutuvat jättämään yksityiselämänsä syrjään ja aloittamaan tutkimukset.
Ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Eija Ahvon lukemana äänikirjana. Suomentanut Riie Heikkilä. Otava.
Lee Child, Andrew Child, Pakotie. Ilmestyy 20.11.
Teräksinen toimintasankari Jack Reacher jälleen keskellä vaarallista seikkailua! Baltimorelaisessa kahvilassa nuori mies hipaisee Jack Reacheria ohimennen, ja myöhemmin Reacher löytää taskustaan viestilapun: "Auta minua." Arvoituksellinen avunpyyntö tempaisee hänet vaarallisiin tilanteisiin ja odottamattomiin käänteisiin.
Ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Markus Niemen lukemana äänikirjana. Suomentanut Marja Mutru. Karisto.
Shari Lapena, Katseilta piilossa. Ilmestyy 6.11.
Luulitko tuntevasi naapurisi? Perhetrillerien mestari pitää lukijan varpaillaan!
Kun 28-vuotias Amanda löydetään surmattuna järveen upotetusta autosta, Aylesfordin pikkukaupungin kadut täyttyvät kysymyksistä ja epäilyksistä. Samaan aikaan perheenäiti Olivia saa selville, että hänen 16-vuotias hakkeripoikansa on murtautunut naapureiden koteihin ja urkkinut näiden tietokoneita. Olivia pelkää hänen tietävän liikaa.
Ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Satu Paavolan lukemana äänikirjana. Suomentanut Paula Takio-Pairault. Otava.
