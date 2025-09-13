SDP:n Filatov: Sosiaalinen eheys on särkynyt
Suomen suurin haaste ei ole talous, vaan sosiaalisen eheyden säilyttäminen. Suomi on rakentunut pitkälti keskinäiselle luottamukselle – sille, että jokainen saa tarvitessaan tukea ja että säännöt ovat kaikille samat. Jos kuilu hyväosaisten ja heikommin pärjäävien välillä kasvaa liian suureksi, tämä luottamus alkaa murentua.
– Hyvätuloisten veronkevennykset yhdistettynä heikompiosaisten palveluiden leikkauksiin rikkovat yhteishenkeä. Luottamus, vakaus ja ennustettavuus ovat olleet suomalaisen yhteiskunnan supervoimia. Mutta ovatko ne enää? pohtii varapuhemies Tarja Filatov.
Eriarvoisuus ei synny tyhjiössä. Jos mahdollisuudet kasautuvat vain osalle väestöstä ja toiset työnnetään sivuun, seuraukset näkyvät kaikilla elämän osa-alueilla – ja lopulta koko yhteiskunnan vakaudessa.
– Jos ”me ja te” -ajattelu vahvistuu, Suomi muuttuu saalistajien kentäksi, jossa jokainen ajaa vain omaa etuaan, painottaa varapuhemies Filatov.
Eriarvoisuus rakentuu arjen valinnoista, koulutuspoluista, työmarkkinoiden muutoksista ja sosiaalisista rakenteista. Arjen valinnoilla ja poliittisilla päätöksillä voidaan myös vähentää eriarvoisuutta. Eriarvoisuutta voidaan ehkäistä esimerkiksi panostamalla koulutukseen kaikilla tasoilla, vahvistamalla työllisyyttä ja päivittämällä osaamista sekä vahvistamalla palvelujen saatavuutta.
Eriarvoisuuden ehkäisy ei ole vain sosiaalipolitiikan kysymys – se on koko yhteiskunnan kestävyyden edellytys. Jos haluamme pitää kiinni Suomen vahvuuksista – luottamuksesta, osaamisesta ja hyvinvoinnista – meidän on pidettävä huolta, ettei eriarvoisuuden kuilu pääse kasvamaan.
– Eriarvoisuuden vähentäminen on yhteinen projekti, jossa voittajia olemme kaikki, peräänkuuluttaa varapuhemies Filatov.
Yhteyshenkilöt
Tarja FilatovEduskunnan 2. varapuhemiesPuh:050 511 3112
