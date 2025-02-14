Kaisa Latva Reaktorin lakiasiainjohtajaksi
Teknologiayhtiö Reaktor on nimittänyt Kaisa Latvan uudeksi lakiasiainjohtajaksi ja globaalin johtoryhmän jäseneksi.
Latva on aloittanut uudessa tehtävässään elokuussa. Hän tuo Reaktorille mukanaan vahvan kokemuksen kansainvälisen liiketoiminnan lakiasioiden parista. Latva siirtyi Reaktorille Glaston Oyj:ltä, jossa hän toimi lakiasiainjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Tätä ennen Latva vastasi KONE Oyj:n globaalin palveluliiketoiminnan lakiasioista sekä toimi erilaisissa tehtävissä KONE Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n lakiosastoilla.
"Olen erittäin innoissani, että tulen mukaan Reaktorin kasvumatkalle näin mielenkiintoisessa vaiheessa. Tavoitteenani on omalta osaltani olla mukana varmistamassa, että Reaktorin kasvu jatkuu ketterästi ja vastuullisesti nopeasti kehittyvässä kansainvälisessä sääntely-ympäristössä, jossa juridiikalla on yhä strategisempi rooli”, Kaisa Latva kertoo.
"On ilo toivottaa Kaisa tervetulleeksi mukaan Reaktorille. Kansainvälisessä liiketoiminnassa globaali sääntely vaikuttaa yrityksiin yhä voimakkaammin – nyt ja tulevaisuudessa. Kaisa tuntee tämän kentän poikkeuksellisen syvällisesti, mikä antaa Reaktorille ja johdollemme erinomaiset edellytykset rakentaa merkittävää kansainvälistä kasvua ja samalla tukea omia osaajiamme”, sanoo Reaktorin toimitusjohtaja Pekka Horo.
Viime vuonna Reaktor uudisti globaalin strategiansa ja organisaationsa tukemaan entistä vahvemmin toimialaosaamistaan. Samalla tekoälyn hyödyntäminen asetettiin strategian ytimeen tukemaan asiakkaita digitaalisessa murroksessa. Reaktorilla on nyt kahdeksan liiketoimintayksikköä: Lentoala, Turvallisuus ja puolustus, Terveydenhuolto, Vähittäiskauppa, Peliala, Julkinen sektori, Teollisuus sekä Monitoimialat. Esimerkiksi tekoälyratkaisuja, koulutusta ja jatkuvia palveluita kehitetään edelleen osaamisalueina liiketoimintojen sisällä.
"Olemme ottaneet määrätietoisia askeleita kohti entistä kansainvälisempää ja tekoälyvetoisempaa tulevaisuutta. Strategiamme uudistaminen on mahdollistanut ketterämmän ja vaikuttavamman toimintamallin, jossa tekoäly toimii keskeisenä innovaation ja kilpailukyvyn ajurina. Olemme sitoutuneet rakentamaan kestävää ja laadukasta digikehitystä, joka ei perustu pelkästään teknologiaan, vaan ennen kaikkea ihmisten ja organisaatioiden toimintatapojen uudistamiseen”, Pekka Horo kertoo.
Reaktorin johtoryhmä:
Pekka Horo, toimitusjohtaja
Ilkka Kosola, talousjohtaja
Lasse Nordlund, kaupallinen johtaja
Hanna Lehtonen, strategiajohtaja
Mari Heusala, henkilöstöjohtaja
Jouni Hartikainen, operatiivinen johtaja
Kaisa Latva, lakiasiainjohtaja
Reaktor on globaali teknologiakonsultointiyritys, joka on erikoistunut projekteihin, joiden on pakko onnistua. Yhdistämme strategian, suunnittelun ja teknologian auttaaksemme asiakkaitamme saavuttamaan kilpailuedun ja nousemaan alansa johtaviksi toimijoiksi. Asiantuntemuksemme kattaa ongelmanratkaisun koko elinkaaren – uraauurtavasta datan ja tekoälyn hyödyntämisestä strategiaan, suunnitteluun, kehitykseen, muutoshallintaan ja jatkuviin palveluihin – ankkuroituna syvälliseen toimialaosaamiseen ja tehokkaisiin, monialaisiin tiimeihin. Reaktor-ekosysteemin kautta asiakkaamme saavat myös käyttöönsä yli 1,100 erikoistunutta asiantuntijaa yli 40 luotettavassa kumppaniyrityksessä, mikä vahvistaa toimintamme kyvykkyyttä, nopeutta ja skaalautuvuutta.
Vuonna 2000 perustetulla yrityksellä on yli 700 työntekijää ja toimistot Helsingissä, Turussa, Tampereella, Seinäjoella, Amsterdamissa, Lissabonissa, New Yorkissa ja Tokiossa. Reaktorin asiakkaita ovat mm. Adidas, HBO, Supercell, Cathay Pacific ja KONE.
