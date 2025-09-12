Syksyn yhteishaku päättyi – Diakin Oulun-kampuksen sosionomikoulutus yksi suosituimmista
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi 11.9.2025. Diakissa oli tarjolla 420 aloituspaikkaa, joista 105 Oulussa järjestettäviin sote-alan ja kirkon alan koulutuksiin.
Yhteishaussa Diakiin haki yhteensä 3318 hakijaa, joista 1316 haki ensisijaisesti Diakiin. Oulun-kampuksen koulutuksiin oli 583 hakijaa, joista 218 oli ensisijaisia. Oulussa toteutettava sosionomi (AMK) -koulutus oli yksi Diakin vetävimmistä: siihen haki 271 hakijaa. Oulun-kampuksen lähihoitajataustaisille suunnattu sairaanhoitaja (AMK) -koulutus oli niin ikään suosittu, sen hakijamäärä kasvoi noin 28 prosenttia vuoden takaisesta. Koulutukseen haki 194 hakijaa.
Syksyn yhteishaun hakijamäärä nousi Diakissa viime vuoden hakijamäärästä noin 10 prosenttia. Ensisijaisten hakijoiden osalta hakijamäärä nousi noin 14 prosenttia verrattuna vuoteen 2024. Eniten hakijoita oli verkossa toteutuvaan sosionomi (AMK) -koulutukseen. Siihen haki 1207 hakijaa.
– Yhteishakukampanjamme slogan ”seiso ihmisen puolella” osui aikaan, jolloin eriarvoistumiskehitys on pahentunut ja puhe toisiamme kohtaan on koventunut. Hakijamäärä kertoo osaltaan siitä, että me uskomme edelleen ihmiseen ja haluamme ylläpitää hyvinvointivaltiomme perusrakenteita, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.
Opiskelijavalinnat
Syksyn yhteishaku jatkuu opiskelijavalinnoilla.
Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin koulutuksiin opiskelijat valitaan pääsääntöisesti AMK-valintakokeen ja todistusvalinnan perusteella.
Diakin sosiaali- ja terveysalan sekä kirkon alan AMK-tutkintoon johtavat koulutukset käyttävät ammattikorkeakoulujen yhteistä AMK-valintakoetta, josta voi lukea lisää Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. Diak järjestää AMK-valintakokeen Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksilla. Hakija valitsee kokeen suorituspaikan ja -ajan yhteishaun hakulomakkeella tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tutustu AMK-valintakoe-sivuun, mikäli valitset tekeväsi kokeen Diakissa.
Suomenkielisissä sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissa 40 % opiskelijoista valitaan todistusvalinnalla.
Diakin lähihoitajataustaisille suunnattuun sairaanhoitajakoulutukseen valitaan uudet opiskelijat Diakin oman valintakurssin perusteella.
Valinnan tulokset
Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 17.10.2025. Muiden kuin todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 20.11.2025. Kerromme verkkosivuillamme, kun valinnan tulokset ovat valmiit. Valittujen opiskelijoiden nimiä emme julkaise verkossa.
Hakija näkee lopullisen tilanteensa Oma Opintopolku -palvelusta. Kaikki hakijat saavat tiedon opiskelijavalintojen tuloksesta myös sähköpostitse.
Hakijalle tarjotaan yhteishaussa vain yhtä opiskelupaikkaa eli ylimmäksi sijoitettua hakukohdetta, johon valinnan tulos riittää.
Hyväksytyksi tulleiden opiskelijoiden tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 27.11.2025 klo 15 mennessä. Opiskelupaikan voi saada varasijalta vielä 8.12.2025 klo 15 saakka.
