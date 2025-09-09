Keskuskauppakamari: Vuoden kauppakamariksi Kymenlaakson kauppakamari
Vuoden kauppakamari ja Vuoden kauppakamarilainen palkittiin 10.–11. syyskuuta järjestetyillä kauppakamaripäivillä Rovaniemellä. Vuoden kauppakamariksi valittiin Kymenlaakson kauppakamari ja Vuoden kauppakamarilaisena palkittiin Viivi Sakkara, Keski-Suomen kauppakamarin viestintäpäällikkö. Vuoden aktiivisimpana ansiomerkkien myynnin edistäjänä palkittiin Etelä-Pohjanmaan kauppakamari.
Vuoden kauppakamariksi palkittiin Kymenlaakson kauppakamari. Valintaa ohjaavat kauppakamariryhmän yhteiset mittarit, jotka liittyvät muun muassa medianäkyvyyteen, vaikuttamistyöhön, jäsenkehitykseen sekä taloudellisiin tunnuslukuihin.
Kymenlaakson kauppakamari erottui erityisesti aktiivisella vaikuttamistyöllään, joka ulottuu koko Suomen hyväksi. Lisäksi sen järjestämä Suunta-seminaari on vakiintunut merkittäväksi johtajuustapahtumaksi alueella.
”Kymenlaakson kauppakamari on tehnyt upeaa työtä alueellaan. Se on tuonut eri toimijat yhteen aktiivisesti ja innovatiivisesti. Suunta-seminaari on tästä erinomainen esimerkki”, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Vuoden kauppakamarilaiseksi Keski-Suomen kauppakamarin viestintäpäällikkö Viivi Sakkara
Vuoden kauppakamarilaiseksi valittiin Viivi Sakkara, viestintäpäällikköKeski-Suomen kauppakamarista. Viivi on aktiivisesti tuonut esiin tietoa, kokemusta ja uusia tapoja toimia kauppakamareiden viestijöiden keskuudessa.
”Viivi on tehnyt mahtavaa työtä Keski-Suomen kauppakamarissa. Hän kehittää aktiivisesti itseään ja jakaa osaamistaan myös muille kauppakamarilaisille”, sanoo Romakkaniemi.
Etelä-Pohjanmaan kauppakamari aktiivisin ansiomerkkien myynnin edistäjä
Keskuskauppakamari palkitsi myös Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin vuoden aktiivisimpana ansiomerkkien myynnin edistäjänä. Se sai viimeksi tämän tunnustuksen vuonna 2023.
Yhteyshenkilöt
Juho RomakkaniemiToimitusjohtajaPuh:040 050 5269juho.romakkaniemi@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Kauppakamarikysely: Yritykset tyytyväisiä kansainvälisten osaajien rekrytointiin, rekrytointien määrä kuitenkin laskussa9.9.2025 06:55:00 EEST | Tiedote
Yritysten tyytyväisyys kansainvälisiin osaajiin on pysynyt korkealla. Kauppakamareiden osaajakyselyn perusteella 73 prosenttia kansainvälisiä työntekijöitä rekrytoineista yrityksistä pitää kokemustaan myönteisenä, ja vain 4,5 prosenttia kielteisenä. Kansainvälisten rekrytointien määrä on kuitenkin laskussa.
Keskuskauppakamari: Mercosur-sopimuksen tullien alennukset avaisivat ovia suomalaisyrityksille5.9.2025 06:55:00 EEST | Tiedote
EU:n ja Mercosur-maiden (Brasilia, Argentiina, Paraguay ja Uruguay) välisen, maailman suurimman kauppasopimuksen hyväksyntä toisi merkittäviä mahdollisuuksia suomalaiselle elinkeinoelämälle. Euroopan komissio on jättänyt virallisen esityksen sopimuksen hyväksymisestä, ja Keskuskauppakamari pitää tätä askelta erittäin tervetulleena.
MEN: Kansainvälisen kauppakamarin päivitetyt markkinointisäännöt kieltävät vihapuheen ja disinformaation hyödyntämisen markkinoinnissa4.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöksiä on päivitetty muun muassa syrjintäperusteiden osalta, ja nyt myös mielenterveys voi olla syrjintäperuste. Lisäksi säännösten päivityksessä disinformaatio ja vihapuhe on kielletty markkinoinnissa, sekä niissä määritellään vaikuttaja ensimmäistä kertaa.
Keskuskauppakamari: Osaaminen turvattiin – kotoutumisen leikkaukset haastavat työllisyyden edistämistä4.9.2025 06:58:00 EEST | Tiedote
Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Suvi Pulkkinen pitää hallituksen päätöstä olla kohdistamatta uusia säästöjä koulutukseen erittäin tervetulleena. Hänen mukaansa ratkaisu tukee Suomen kilpailukykyä ja tavoitetta nostaa osaamistasoa. Kotouttamiseen tarvitaan työ ensin -periaate.
Keskuskauppakamari: Kasvua tukevien päätösten toteuttaminen tärkeää – veronalennukset vauhdittavat kasvua2.9.2025 23:10:17 EEST | Tiedote
Hallituksen päätökset toimeenpanna kasvupäätöksiä kuten veronalennuksia ovat Keskuskauppakamarin mukaan erinomainen asia. Veronalennukset antavat sysäyksen kotimaiselle kulutukselle ja yritysten investoinneille. Lisäksi työllisyyden edistämiseksi suunniteltu nuorille kohdistettava työllistymisseteli on myös hyvä päätös. Sen sijaan kaivosteollisuuden veronkorotukset ovat myrkkyä ennakoitavuudelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme