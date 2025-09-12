Arviointimenettelystä tukea palveluiden ja talouden yhteensovittamiseen
Keski-Suomen hyvinvointialueen arviointimenettely on alkanut. Arviointimenettelyn tavoitteena on se, että hyvinvointialue löytää kestävät ratkaisut palveluiden ja talouden yhteensovittamiseen.
Hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletin mukaan arviointiryhmä tukee hyvinvointialueen työtä, jolla turvataan palvelut ja saadaan samaan aikaan talous kestävälle uralle.
- Saamme arviointityhmältä tukea, mutta työ ja päätöksenteko on meidän käsissämme hyvinvointialueella. Nyt syksyllä on keskeisimpänä se, että valmistelemme palvelustrategian, palveluverkon ja ensi vuoden talousarvion niin, että ensi vuonna talous on tasapainossa ja tämän jälkeisinä vuosina lähdemme kattamaan alijäämiä, Tollet kertoo.
- Arviointiryhmän määräaika on 12.6.2026, johon mennessä meillä on suunnitelma siitä, miten onnistumme talouden ja palvelujen yhteensovittamisessa tulevina vuosina ja millä aikataululla katamme kertyneet alijäämät, Tollet lisää.
Arviointityön tuloksena valmistuu toimenpideohjelma, josta aluevaltuusto päättää ensi vuonna ja lähettää sen valtiovarainministeriölle.
Arviointimenettelyn ohjausryhmä kokoontui aloituskokoukseen tämän viikon tiistaina. Kokouksessa hyväksyttiin alustava työsuunnitelma. Arviointiryhmän kokouksia on kerran kuussa. Kokousten valmistelutyön tekee Keski-Suomen hyvinvointialueen virkajohto yhteistyössä aluehallituksen kanssa.
Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii LKT Jaakko Herrala ja jäseninä ovat hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet (Keski-Suomen hyvinvointialue), hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen (valtiovarainministeriö), johtaja Kirsi Kaikko (sosiaali- ja terveysministeriö) ja strategia- ja ohjausyksikön johtaja Tiina Snellman (sisäministeriö). Pysyvinä asiantuntijoina ovat aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Kati Kallimo ja konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.
Jan TolletHyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero ManninenViestintäjohtajaViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
