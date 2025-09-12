Arviointimenettelystä tukea palveluiden ja talouden yhteensovittamiseen

Hyvinvointialuejohtaja Jan Tolletin mukaan arviointiryhmä tukee hyvinvointialueen työtä, jolla turvataan palvelut ja saadaan samaan aikaan talous kestävälle uralle.

- Saamme arviointityhmältä tukea, mutta työ ja päätöksenteko on meidän käsissämme hyvinvointialueella. Nyt syksyllä on keskeisimpänä se, että valmistelemme palvelustrategian, palveluverkon ja ensi vuoden talousarvion niin, että ensi vuonna talous on tasapainossa ja tämän jälkeisinä vuosina lähdemme kattamaan alijäämiä, Tollet kertoo.

- Arviointiryhmän määräaika on 12.6.2026, johon mennessä meillä on suunnitelma siitä, miten onnistumme talouden ja palvelujen yhteensovittamisessa tulevina vuosina ja millä aikataululla katamme kertyneet alijäämät, Tollet lisää.

Arviointityön tuloksena valmistuu toimenpideohjelma, josta aluevaltuusto päättää ensi vuonna ja lähettää sen valtiovarainministeriölle.

Arviointimenettelyn ohjausryhmä kokoontui aloituskokoukseen tämän viikon tiistaina. Kokouksessa hyväksyttiin alustava työsuunnitelma. Arviointiryhmän kokouksia on kerran kuussa. Kokousten valmistelutyön tekee Keski-Suomen hyvinvointialueen virkajohto yhteistyössä aluehallituksen kanssa.

Arviointiryhmän puheenjohtajana toimii LKT Jaakko Herrala ja jäseninä ovat hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet (Keski-Suomen hyvinvointialue), hallitusneuvos Minna-Marja Jokinen (valtiovarainministeriö), johtaja Kirsi Kaikko (sosiaali- ja terveysministeriö) ja strategia- ja ohjausyksikön johtaja Tiina Snellman (sisäministeriö). Pysyvinä asiantuntijoina ovat aluehallituksen puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Kati Kallimo ja konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä Keski-Suomen hyvinvointialueelta.