Tehtävä Keski-Suomessa – Vesa-Pekka Kangaskorpi ja kaikkien aikojen mediavallankaappaus

Vesa-Pekka Kangaskorpi on värikäs persoona, joka pitää hienoista autoista, tyylikkäistä vaatteista ja lehmänkokoisista englanninmastiffeista.

Hänellä on voimakkaita poliittisia intohimoja, joista hän somettaa ahkerasti tyyliin, jollaista aiempien vuosikymmenten hillityiltä lehtikustantajilta ei olisi voinut ajatella. Hän on Suomen Rupert Murdoch tai uuden vuosituhannen Aatos Erkko, jonka poliittinen vaikutusvalta on suurempaa kuin yleisesti tiedetään.

***

Elina Grundström on palkittu journalisti ja suomeksi kirjoitetun kertovan tietokirjallisuuden edelläkävijöitä. Hän on kirjoittanut muun muassa lajityypin klassikkoteoksen Musta orkidea (2013) sekä teoksen Ukrainan musta multa (2023). Hän on työskennellyt muun muassa Vihreän Langan päätoimittajana, journalistiikan vierailijaprofessorina ja JSN:n puheenjohtajana.