KUTSU: Tervetuloa Jään vangit -sarjan pressitilaisuuteen Finnkino Tennispalatsiin ke 24.9. klo 14.30
Elisa Viihteen alkuperäissarja Jään vangit alkaa Ruudussa 3. lokakuuta. Pete Riskin ohjaamassa, huipputeknologialla toteutetussa sarjassa, näyttelevät mm. Jessica Grabowsky, Seidi Haarla, Johannes Holopainen, Roderick Kabanga, Karim Rapatti, Riitta Havukainen, Mona Kortelampi, Mikko Leppilampi ja Eero Milonoff.
Tervetuloa Elisa Viihteen alkuperäissarjan, Jään vangit, lehdistötilaisuuteen Finnkino Tennispalatsin Wine & Movies -loungeen (Salomonkatu 15, 00100 Helsinki) keskiviikkona 24.9. klo 14.30. Tilaisuudessa kuulemme sarjan poikkeuksellisesta virtuaaliteknologiasta ja pääsemme kurkistamaan sarjan kulisseihin.
Tilaisuudessa on tarjolla kahvia, teetä sekä pientä suolaista ja makeaa purtavaa.
Haastateltavina sarjan näyttelijät Jessica Grabowsky, Seidi Haarla, Johannes Holopainen, Karim Rapatti, Riitta Havukainen, Mona Kortelampi, Roderick Kabanga (klo15.15 lähtien), sekä ohjaaja Pete Riski.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Maija Vanhanen maija.vanhanen@nelonenmedia.fi
Ilmoitathan samalla, keitä haluat haastatella.
_____________________________________________________________________________________________
Kutsuvierasensi-ilta samana iltana
Kutsumme teidät pressitilaisuuden lisäksi myös samana iltana järjestettävään kutsuvierasensi-iltaan, jossa nähdään Jään vangit -sarjan 1. jakso sekä vuonna 2023 lukuisia Kultainen Venla -palkintoja kahmineen Munkkivuori-sarjan odotetun 2. kauden avausjakso.
Huom! Munkkivuoren varsinainen pressitilaisuus järjestetään 5.11.
Kutsuvierasensi-illan ohjelma:
17.30 Ovet avataan siniselle matolle, vieraiden ja tekijöiden haastattelu- ja kuvausmahdollisuus
18.00 Näytös alkaa salissa 2
Näytöksen jälkeen maljan nosto Tennispalatsin lämpiössä.
Tervetuloa!
Jään vangit
Pohjanlahden jäät muuttuvat taistelutantereeksi, kun merivartija Sanna Tanner (Jessica Grabowsky) hälytetään karille ajautuneelle jäänmurtajalle. Pelastusoperaatio kääntyy hengenvaaralliseksi selviytymiskamppailuksi talvimyrskyn alla.
Cannesissa palkittu trilleri on jo myyty useisiin maihin. Sarjan on luonut ja käsikirjoittanut Mia Ylönen, ohjauksesta vastaa Pete Riski.
Elisa Viihteen alkuperäissarja Jään vangit alkaa Ruudussa 3.10.2025. Ruutu+-tilaajat näkevät heti kaksi ensimmäistä jaksoa, jonka jälkeen uusi jännittävä jakso julkaistaan viikoittain. Ensimmäinen jakso esitetään Nelosella 3.10. klo 22.10. ja on katsottavissa myös Ruudussa ilmaiseksi.
Munkkivuori-sarjan 2. kausi
Useilla Kultaisilla Venloilla palkittu draamasarja palaa uudella kaudella. Tarina sijoittuu muutaman vuoden päähän ensimmäisen kauden tapahtumista, kun uusi hahmo Lola saapuu Munkkivuoreen ja ystävystyy Ninan kanssa. Kun Lola katoaa jälkiä jättämättä, nuorten kesä muuttuu arvoitukseksi, jota he ryhtyvät selvittämään.
Sarjassa nähdään tuttuja näyttelijöitä ensimmäiseltä kaudelta, kuten Vilho Rönkkönen, Hugo Komaro, Lumo Levy ja Sunja Hyde. Uusina kasvoina mukana ovat Krista Kosonen, Eero Ritala ja Hannu-Pekka Björkman. Sarjan on ohjannut Saara Saarela.
Munkkivuoren varsinainen pressitilaisuus järjestetään 5.11.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maija VanhanenViestinnän asiantuntija, Ruutu, Nelonen MediaPuh:0505313387maija.vanhanen@nelonenmedia.fi
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys.
Lisäksi Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yhteensä yli 20 festivaalia, konserttia ja risteilyä ympäri Suomen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Petollisten valinta saa ennennäkemättömän käänteen: "En nähnyt ketään muuta"11.9.2025 10:06:38 EEST | Tiedote
Pyöreä pöytä on katettu ja Petollisten viekas peli alkaa jälleen Ruudussa ja Nelosella lauantaina 13.9. kello 19:30.
JULKISTUS: Tässä ovat Temptation Island Suomen ihanat viettelijäsinkut: "Mulla on tilillä ja housuissa 23 senttii"10.9.2025 08:58:17 EEST | Tiedote
Suorastaan ikoninen parisuhdereality Temptation Island Suomi starttaa keskiviikkona 1.10. Ruudussa. Tänä syksynä sinkut saavat kokonaan oman ohjelman!
Vain elämää -ohjelma aiheutti Käärijälle ja Behmille välirikon: ”Unohda vuosien ystävyys”9.9.2025 10:30:00 EEST | Tiedote
Vain elämää -ohjelmassa nähdään perjantaina Käärijän päivä. Jaksossa Johannes Bortheruksen esittämässä kappaleessa vierailee artisti, jota Käärijä ei odottanut näkevän Satulinnassa.
MUISTUTUSKUTSU: Tervetuloa tapaamaan The Box Suomi -ohjelman kilpailijoita Kulttuuritehdas Korjaamoon ti 9.9.8.9.2025 12:15:00 EEST | Kutsu
Koko perheelle suunnatussa The Box Suomi -ohjelmassa 12 kilpailijaa joutuu toinen toistaan älyttömämpien tehtävien eteen ilman ohjeita, vihjeitä tai varoituksia. The Box Suomi alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina 22. syyskuuta.
JULKISTUS: Nämä 16 kilpailijaa lähtevät kohti Suurta seikkailua: "taktiikka on olla tarpeeksi hanurista"3.9.2025 11:58:00 EEST | Tiedote
Uudet 16 julkisuudesta tunnettua kilpailijaa suuntaavat kohti Muoniota ja Suuren seikkailun kuvauksia. Sarjan kolmannen kauden kuvaukset ovat juuri alkamassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme