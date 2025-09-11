Nelonen MediaNelonen Media

KUTSU: Tervetuloa Jään vangit -sarjan pressitilaisuuteen Finnkino Tennispalatsiin ke 24.9. klo 14.30

15.9.2025 10:00:00 EEST | Nelonen Media | Kutsu

Elisa Viihteen alkuperäissarja Jään vangit alkaa Ruudussa 3. lokakuuta. Pete Riskin ohjaamassa, huipputeknologialla toteutetussa sarjassa, näyttelevät mm. Jessica Grabowsky, Seidi Haarla, Johannes Holopainen, Roderick Kabanga, Karim Rapatti, Riitta Havukainen, Mona Kortelampi, Mikko Leppilampi ja Eero Milonoff.

Tervetuloa Elisa Viihteen alkuperäissarjan, Jään vangit, lehdistötilaisuuteen Finnkino Tennispalatsin Wine & Movies -loungeen (Salomonkatu 15, 00100 Helsinki) keskiviikkona 24.9. klo 14.30. Tilaisuudessa kuulemme sarjan poikkeuksellisesta virtuaaliteknologiasta ja pääsemme kurkistamaan sarjan kulisseihin.

Tilaisuudessa on tarjolla kahvia, teetä sekä pientä suolaista ja makeaa purtavaa.

Haastateltavina sarjan näyttelijät Jessica Grabowsky, Seidi Haarla, Johannes Holopainen,  Karim Rapatti, Riitta Havukainen, Mona Kortelampi, Roderick Kabanga (klo15.15 lähtien), sekä ohjaaja Pete Riski.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Maija Vanhanen maija.vanhanen@nelonenmedia.fi
Ilmoitathan samalla, keitä haluat haastatella.

_____________________________________________________________________________________________

Kutsuvierasensi-ilta samana iltana

Kutsumme teidät pressitilaisuuden lisäksi myös samana iltana järjestettävään kutsuvierasensi-iltaan, jossa nähdään Jään vangit -sarjan 1. jakso sekä vuonna 2023 lukuisia Kultainen Venla -palkintoja kahmineen Munkkivuori-sarjan odotetun 2. kauden avausjakso.

Huom! Munkkivuoren varsinainen pressitilaisuus järjestetään 5.11.

Kutsuvierasensi-illan ohjelma:
17.30 Ovet avataan siniselle matolle, vieraiden ja tekijöiden haastattelu- ja kuvausmahdollisuus
18.00 Näytös alkaa salissa 2

Näytöksen jälkeen maljan nosto Tennispalatsin lämpiössä.

Tervetuloa!

Jään vangit
Pohjanlahden jäät muuttuvat taistelutantereeksi, kun merivartija Sanna Tanner (Jessica Grabowsky) hälytetään karille ajautuneelle jäänmurtajalle. Pelastusoperaatio kääntyy hengenvaaralliseksi selviytymiskamppailuksi talvimyrskyn alla.

Cannesissa palkittu trilleri on jo myyty useisiin maihin. Sarjan on luonut ja käsikirjoittanut Mia Ylönen, ohjauksesta vastaa Pete Riski.

Elisa Viihteen alkuperäissarja Jään vangit alkaa Ruudussa 3.10.2025. Ruutu+-tilaajat näkevät heti kaksi ensimmäistä jaksoa, jonka jälkeen uusi jännittävä jakso julkaistaan viikoittain. Ensimmäinen jakso esitetään Nelosella 3.10. klo 22.10. ja on katsottavissa myös Ruudussa ilmaiseksi.

Munkkivuori-sarjan 2. kausi
Useilla Kultaisilla Venloilla palkittu draamasarja palaa uudella kaudella. Tarina sijoittuu muutaman vuoden päähän ensimmäisen kauden tapahtumista, kun uusi hahmo Lola saapuu Munkkivuoreen ja ystävystyy Ninan kanssa. Kun Lola katoaa jälkiä jättämättä, nuorten kesä muuttuu arvoitukseksi, jota he ryhtyvät selvittämään.

Sarjassa nähdään tuttuja näyttelijöitä ensimmäiseltä kaudelta, kuten Vilho Rönkkönen, Hugo Komaro, Lumo Levy ja Sunja Hyde. Uusina kasvoina mukana ovat Krista Kosonen, Eero Ritala ja Hannu-Pekka Björkman. Sarjan on ohjannut Saara Saarela.

Munkkivuoren varsinainen pressitilaisuus järjestetään 5.11.

