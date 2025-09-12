Syksyn 2025 korona- ja influenssarokotukset alkavat Oma Hämeessä viikolla 43
Kanta-Hämeen hyvinvointialueella eli Oma Hämeessä käynnistetään kausirokotukset viikolla 43. Ajanvaraus avautuu lokakuussa. Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Uudet suositukset koronan tehosterokotuksiin
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt suosituksiaan koronan tehosterokotteista. Rokotetta suositellaan:
• hoivakodeissa asuville ja säännöllisessä kotihoidossa oleville iäkkäille sekä omaishoidettaville iäkkäille henkilöille
• kaikille 75 vuotta täyttäneille
• kaikenikäisille voimakkaasti immuunipuutteisille
• 18 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on vähintään kaksi vakavan koronataudin riskiä lisäävää sairautta.
Influenssarokotusten riskiryhmät pysyvät ennallaan
Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja:
• 65 vuotta täyttäneet
• alle 7-vuotiaat lapset
• raskaana olevat
• sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat
• varusmiespalveluksensa aloittavat
• laitosmaisissa olosuhteissa asuvat
• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon asiakastyötä tekevä henkilöstö
• vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri
• lintuinfluenssalle altistumisriskissä olevat ammattilaiset.
Rokotukset muille kuin riskiryhmiin kuuluville
Jos asiakas ei ole oikeutettu maksuttomaan rokotukseen, hän voi pyytää reseptin ja rokotusajan omalta terveysasemalta ja hankkia rokotteen omakustanteisesti.
Lue lisää: Oma koronarokotus: miten, miksi ja milloin? (THL)
Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät (THL)
Kenelle ilmainen influenssarokote? - THL
Yhteyshenkilöt
Auli AnttilatulosalueylihoitajaPuh:040 330 5815auli.anttila@omahame.fi
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Diabeetikko: tarkista onko sinulla viallisia FreeStyle Libre 3 Plus -sensoreita12.9.2025 12:48:28 EEST | Tiedote
Osa FreeStyle Libre 3 Plus -sensoreista saattaa antaa virheellisiä korkean glukoosin lukemia. Tämä voi aiheuttaa mahdollisen terveysriskin diabetesta sairastaville henkilöille. Ne potilaat, jotka käyttävät FreeStyle Libre 3 -sovellusta, voivat saada ilmoituksen ongelmasta myös sovelluksen kautta. Ongelma ei vaikuta FreeStyle Libre 3 -lukulaitteeseen eikä -sovellukseen tai muihin Libre-tuotteisiin (FreeStyle Libre 2, FreeStyle Libre 2 Plus ja FreeStyle Libre 3). Toimi näin: Käy tarkistamassa osoitteesta www.FreeStyleConfirm.com, kuuluuko käyttämäsi sensori viallisiin sensoreihin. Mene kohtaan ”Tarkista sensorin sarjanumero”. Viallinen sarjanumero on T60002911. Jos sarjanumero on sama, lopeta sensorin käyttö välittömästi ja hävitä kyseiset sensorit. Jos käytät parhaillaan FreeStyle Libre 3 Plus -sensoria, sarjanumero löytyy sovelluksesta tai lukulaitteesta. Sarjanumero löytyy myös sensorin asettimen ja sensoripakkauksen pohjassa olevista merkinnöistä.Kuva, jossa on ohjeet FreeStyle Libre
Blogi: Muistisairauksien ennaltaehkäisy alkaa riskin tunnistamisesta – Kanta-Hämeessä pilotoidaan FINGER-toimintamallia9.9.2025 17:34:32 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeen hyvinvointialue on aloittanut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys Ry:n ja Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyön, jossa FINGER-toimintamalli tuodaan osaksi kuntien ja yhdistysten yhteistyötä.
Aluehallitus päätti kahden toimialajohtajan virkajärjestelyjen jatkamisesta9.9.2025 12:45:54 EEST | Tiedote
Satu Ala-Kokko ja Jorma Haapanen jatkavat toimialajohtajina kevääseen 2029 saakka.
Asiakaslähtöinen lähipalvelumalli laajenee Oma Hämeessä4.9.2025 10:45:00 EEST | Tiedote
Oma Häme aikoo ottaa lähipalvelumallin vaiheittain laajempaan käyttöön tämän syksyn aikana. Tavoitteena on, että vuoden 2026 alussa lähipalvelumalli on käytössä koko laajuudessaan Tammelassa, Humppilassa, Rengossa ja Ypäjällä. Lähipalvelumallia on testattu keväällä 2025 Tammelassa. Pilotissa testattiin mallia käytännössä ja kerättiin arvokasta tietoa asiakasmääristä, palvelutarpeesta sekä asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksista. Pilotin aikana havaittiin, että suurin osa asiakkaista jatkoi asiointia Forssan terveyskeskuksessa, mutta yksittäisille asiakkaille Tammelan lähipalvelupiste tarjosi välttämättömän vaihtoehdon. Näitä havaintoja on hyödynnetty mallin jatkokehityksessä. Asiakaslähtöisen lähipalvelumallin ohjaavia periaatteita esitellään aluehallitukselle maanantaina 8. syyskuuta. Aluehallitukselle esitetään, että se merkitsee periaatteet ja lähipalvelumallin laajentamisen tiedoksi. Aluevaltuusto päätti keväällä 2024, että Oma Häme ottaa lähipalvelumallin käyttöön osana palvelu
“Pidetään huolta, että kaikki saavat elää hyvää elämää” – japanilaisryhmä kävi Riihimäellä hakemassa oppeja ikäihmisten yksilöllisestä hoidosta3.9.2025 17:18:00 EEST | Artikkeli
Mitä Japani voisi oppia Suomelta ikäihmisten hoidosta? Tätä kysymystä pohdittiin perjantaina Riihimäellä, kun kuuden henkilön japanilaisryhmä saapui tutustumaan Oma Hämeen keväällä avattuun uuteen ikäihmisten arviointi- ja kuntoutusyksikköön.
