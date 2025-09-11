Varsinais-Suomen päällystystyöt viikolla 38

Varsinais-Suomessa parannetaan linja-autopysäkkien yleisilmettä 11.9.2025 10:15:04 EEST | Tiedote

ELY-keskus aloittaa linja-autopysäkkien parannus- ja muutostyöt Varsinais-Suomen alueella. Noin 20 pysäkkikatosta korvataan uusilla katoksilla, lisäksi huonokuntoisia katoksia poistetaan vähän käytetyiltä pysäkeiltä. Osa poistettavista katoksista on rikkoutunut ja osa katoksista ei kestä enää esimerkiksi myrskytuulia. Kokonaisuutena linja-autopysäkkien yleisilme kohenee, vaikka kaikissa kohteissa ei olekaan rahoitusta asentaa uutta katosta poistetun tilalle.