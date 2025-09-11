Eduskuntaan on perustettu uusi koripallojaosto

– Koripallo on yksi maailman suosituimmista joukkuepeleistä, ja lajilla on vetovoimaa ympäri Suomea. On mahtava juttu, että Suomen miesten koripallomaajoukkue on menestynyt upeasti EM-kisoissa ja ehkä sekin oli hyvä sysäys laittaa myös tänne eduskuntaan korisjaosto pystyyn, toteaa koripallojaoston puheenjohtajaksi valittu kansanedustaja Lotta Hamari (sd.).

Hamari on pelannut naisten SM-sarjaa BC Nokiassa ja Forssan Alussa sekä 1. divisioonaa Turun Riennossa. Hänellä on myös useita maaotteluita.

Korisjaosto järjestäytyi 12.9. ja sen puheenjohtajistoon valittiin entinen miesten pääsarjatason ja maajoukkuepelaaja, kansanedustaja Ville Kaunisto (kok.).

– Pelasin vielä finaalipelejä, kun minut valittiin eduskuntaan. Sen jälkeen en ole juuri pelaillut, mutta jos eduskunnan ja koriksen voi tällä tavalla yhdistää, niin mikä ettei joskus voisi lähteä heittelemään tai katsomaan matseja hyvän porukan kanssa. Ja toki on tärkeää edistää lajin edellytyksiä Suomessa, oli kyse sitten junioreista, huippu-urheilusta tai harrastajista, kertoo jaoston varapuheenjohtaja Kaunisto.

Jaoston sihteeriksi valittiin sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän pääsihteeri Rami Lindström. Niin ikään Lindströmillä on vahva koripallotausta Kotkasta.

– Ensimmäisen kokouksen perusteella korisjaosto herätti kiinnostusta ja pelaajia saadaan varmasti vielä paljon lisää, kun tieto jaoston perustamisesta leviää laajemmin eduskunnassa, toteaa Lindström.

Koripallojaoston on tarkoitus harjoitella kerran viikossa, osallistua koripalloaiheisiin tapahtumiin ja verkostoitua koripallotoimijoiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Eduskunnan urheilukerhossa on jaostoja niin joukkuelajeissa kuin yksilölajeissa, laajasti jääkiekosta, salibandysta ja jalkapallosta pyöräilyyn, golfiin, tennikseen, juoksuun, suunnitukseen ja tennikseen.