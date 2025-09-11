Kiekko-Espoon ja Restelin yhteistyö tuo uusia makuja ja lisää tukea seuralle
Kiekko-Espoo ja Restel tiivistävät yhteistyötään kaudelle 2025. Yhteistyön myötä jokainen hallilla kulutettu euro tukee jatkossa myös suoraan Kiekko-Espoon toimintaa.
Restel on uudistanut hallin kioskituotteiden valikoimaa, ja tarjolla on nyt entistä laajempi kattaus herkkuja. Mumm-baarin Lounge -valikoimasta löytyy esimerkiksi Premium-tason New York Burger ja New York Veggie Burger, jotka nostavat halliruokailun uudelle tasolle. Valikoimaan on lisätty myös erikoiskahveja, kuten espresso, cappuccino ja latte, sekä pehmistä ja muita uusia kahvilatuotteita. Lisäksi kauden aikana hallilla tullaan näkemään myös uusi yhdessä Peter Quennevillen kanssa suunniteltu Pistol-Pete Pizza!
Myös Club-ravintola on saanut uuden menun, jota voi tilata sekä ennakkoon että paikan päällä QR-koodin avulla.
– Kiekko-Espoo on ollut pitkään tärkeä yhteistyökumppanimme, ja olemme iloisia voidessamme syventää kumppanuutta entistäkin merkityksellisemmäksi. Yhdessä voimme kehittää uusia ja innovatiivisia tuotteita ja palveluita, jotka nostavat asiakaskokemuksen huipputasolle. Erityisen sujuvaa on varata ja maksaa ravintolapöytä ruokineen ja juomineen etukäteen suoraan lippukaupasta, mikä mahdollistaa ottelun seuraamisen parhailta paikoilta. Lisäksi aloitamme yhteistyön Classic Pizzan kanssa, jolla on useita ravintoloita Espoossa, kertoo Restelin Food&Events Tapahtumaravintoloiden liiketoimintajohtaja Kristian Helanne.
Kiekko-Espoon toimitusjohtaja Henri Sneck iloitsee yhteistyöstä
– On hienoa, että voimme yhdessä Restelin kanssa kehittää ottelutapahtumaa ja tarjota katsojille entistä parempia palveluja. Uudistetut kioskituotteet ja Club-ravintolan uusi menu tekevät kokemuksesta entistä kokonaisvaltaisemman ja viihtyisämmän. Alkaneella kaudella jokainen ostos tukee lisäksi suoraan Kiekko-Espoon toimintaa.
Kristian HelanneLiiketoimintajohtajaRestel Ravintolat OyPuh:040 8318300Kristian.Helanne@restel.fi
Henri SneckToimitusjohtajaKiekko-Espoo OyPuh:050 530 1868henri.sneck@kiekko-espoo.fi
