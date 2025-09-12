Diabeetikko: tarkista onko sinulla viallisia FreeStyle Libre 3 Plus -sensoreita

Osa FreeStyle Libre 3 Plus -sensoreista saattaa antaa virheellisiä korkean glukoosin lukemia. Tämä voi aiheuttaa mahdollisen terveysriskin diabetesta sairastaville henkilöille. Ne potilaat, jotka käyttävät FreeStyle Libre 3 -sovellusta, voivat saada ilmoituksen ongelmasta myös sovelluksen kautta.

Ongelma ei vaikuta FreeStyle Libre 3 -lukulaitteeseen eikä -sovellukseen tai muihin Libre-tuotteisiin (FreeStyle Libre 2, FreeStyle Libre 2 Plus ja FreeStyle Libre 3).

Toimi näin:

Käy tarkistamassa osoitteesta www.FreeStyleConfirm.com, kuuluuko käyttämäsi sensori viallisiin sensoreihin. Mene kohtaan ”Tarkista sensorin sarjanumero”. Viallinen sarjanumero on T60002911. Jos sarjanumero on sama, lopeta sensorin käyttö välittömästi ja hävitä kyseiset sensorit.

Jos käytät parhaillaan FreeStyle Libre 3 Plus -sensoria, sarjanumero löytyy sovelluksesta tai lukulaitteesta. Sarjanumero löytyy myös sensorin asettimen ja sensoripakkauksen pohjassa olevista merkinnöistä.

Kuva, jossa on ohjeet FreeStyle Libre 3 -sensorin tunnistamiseen ja asettamiseen.

Miten saan uuden sensorin vanhan tilalle?

Voit pyytää korvaavan sensorin (sensoreita) osoitteesta www.FreeStyleConfirm.com valitsemalla ”tarkista sensorin sarjanumero” ja syöttämällä sarjanumeron. Jos sensori kuuluu viallisiin sensoreihin, sinua pyydetään antamaan yhteystietosi, jotta sinulle voidaan lähettää maksuton korvaava tuote.

Jos et pysty käyttämään verkkopalvelua, voit käydä hoitotarvikejakelussa hakemassa korvaavat sensorit hoitotarvikejakelun aukioloaikana.

Katso tästä hoitotarvikejakelun aukioloajat