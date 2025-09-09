Talentia: Ulkomaalaislain muutokset syrjivät – ”Kotoutumista ei edistetä epävarmuudella”
Ulkomaalaislakiin ehdotetut muutokset ovat syrjiviä ja vaarantavat kotoutumisen, kritisoi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Toimeentulotuen ja työttömyysetuuden käyttö, 40 000 euron tuloraja sekä ammattikorkeakoulututkintojen sivuuttaminen vaikeuttaisivat pysyvän oleskeluluvan saamista. Muutos lisäisi köyhyyttä, syrjäytymistä ja epävarmuutta.
Toimeentulotuen käyttö ei saa estää pysyvää oleskelulupaa
Hallitus esittää, että toimeentulotuen tai työttömyysetuuden saaminen yli kolmen kuukauden ajalta estäisi pysyvän oleskeluluvan saamisen.
- Toimeentulotuen tai työttömyysetuuden käyttö ei ole osoitus kotoutumisen epäonnistumisesta, vaan usein välttämätön tuki esimerkiksi sairastumisen, lomautuksen tai perhetilanteen vuoksi, sanoo Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen.
Lomautus ei ole yksilön valinta
Lakiesityksen mukaan yli kolme kuukautta kestävä lomautus katkaisisi pysyvään oleskelulupaan vaadittavan työhistorian. Talentian mielestä on väärin, että työntekijä menettää mahdollisuuden pysyvään lupaan syystä, johon hän ei itse voi vaikuttaa.
Ongelmallinen on myös ehdotettu muutos, jonka mukaan työssäkäyvä tuen hakija voisi menettää mahdollisuuden pysyvään oleskelulupaan, jos puoliso tai muu perheenjäsen joutuu turvautumaan toimeentulotukeen.
- Tämä asettaa perheelliset epäyhdenvertaiseen asemaan yksinasuviin nähden ja voi johtaa siihen, että perheet jättävät hakematta heille kuuluvaa tukea. Seurauksena voi olla köyhyyttä ja lasten hyvinvoinnin vaarantumista, Pekkarinen sanoo.
Tuloraja syrjii matalapalkka-aloja ja naisia
Esityksen mukaan pysyvän oleskeluluvan voisi saada nopeutetusti neljässä vuodessa, jos erilliset edellytykset täyttyvät. Yhtenä edellytyksenä säädettäisiin 40 000 euron vuositulorajasta, joka Talentian mukaan olisi syrjivä erityisesti matalapalkka-aloille, jotka usein ovat naisvaltaisia.
– Sosiaali- ja terveysalan työntekijät ja muut matalapalkka-aloilla työskentelevät jäävät automaattisesti heikompaan asemaan. Tämä on välillistä sukupuolisyrjintää ja ristiriidassa perustuslain yhdenvertaisuussäännösten ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa, Pekkarinen huomauttaa.
Kaikkien ammattikorkeakoulututkintojen arvo turvattava
Lakiesityksen mukaan nopeutettu pysyvän oleskeluluvan reitti olisi mahdollinen vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille ja yliopistossa kandidaatin tutkinnon tehneille.
Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet jäisivät tämän ulkopuolelle, vaikka he valmistuvat usein aloille, joilla työvoimapula on suurin, kuten sote-sektorille.
- Ei ole Suomen edun mukaista vaikeuttaa heidän mahdollisuuksiaan jäädä ja työllistyä tänne, Pekkarinen sanoo.
Talentia vaatii, että pysyvän oleskeluluvan nopeutettuun reittiin sisällytetään myös kaikki ammattikorkeakoulututkinnot.
Epävarmuus ei tue kotoutumista
Talentia varoittaa, että kiristyvät ehdot lisäävät epävarmuutta, köyhyyttä ja syrjäytymisriskiä.
– Kotoutumista ei edistetä luomalla esteitä ja epävarmuutta. Päinvastoin: epävarmuus vähentää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien silmissä, Pekkarinen painottaa.
Talentian erityisasiantuntija Heidi Pekkarinen oli 12.9.2025 hallintovaliokunnassa kuultavana ulkomaalaislaista. Lisäksi Talentia toimitti valiokunnalle 11.9.2025 kirjallisen lausunnon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi PekkarinenErityisasiantuntija
Sosiaalihuollon ammatinharjoittaminen ja vaikuttamistoiminta ammatillisissa asioissa, erityisesti työhyvinvointi, työsuojelu ja työturvallisuus.
Tietoja julkaisijasta
Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat. Talentian jäsenet työskentelevät hyvinvointialueilla, kunnissa, yksityisellä sosiaalipalvelu- ja varhaiskasvatusalalla sekä valtiolla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Sosiaalihuollon palveluvalikoiman periaatteet eivät saa heikentää asiakkaiden oikeuksia9.9.2025 09:29:36 EEST | Tiedote
Hallitus valmistelee hanketta, jossa säädetään sosiaalihuollon palveluvalikoiman periaatteista. Uudistuksen vaikutukset asiakkaiden oikeuksiin ja palvelujen saatavuuteen on arvioitava huolellisesti, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
Opinnäytetyö antoi äänen päihteiden käyttäjille – Talentia myönsi etiikkapalkinnon8.9.2025 10:15:00 EEST | Tiedote
Noora Seppälä on saanut Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian vuoden 2025 etiikkapalkinnon opinnäytetyöstään "Asiakkaan voimaantuminen jalkautuvassa päihdetyössä".
Jyväskyläläinen opinnäytetyö toi kuuluviin päihdetyön asiakkaan äänen – saa Talentian etiikkapalkinnon8.9.2025 10:15:00 EEST | Tiedote
Noora Seppälän opinnäytetyö Asiakkaan voimaantuminen jalkautuvassa päihdetyössä on saanut Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian vuoden 2025 etiikkapalkinnon.
Talentia: Hyvinvointialueet teettävät yhä ilmaista työtä sosiaalityöntekijöillä5.9.2025 12:21:11 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueiden on lopetettava ilmaisen työn teettäminen sosiaalityöntekijöillä ja kuraattoreilla, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.
Talentia: Budjettiriihen on turvattava sosiaalipalvelut ja puututtava rakennetyöttömyyteen – ennaltaehkäisevä työ romuttumisvaarassa26.8.2025 07:34:00 EEST | Tiedote
Hallitus kokoontuu 1.–2. syyskuuta budjettiriiheen. Talentia vetoaa hallitukseen, että se puuttuisi kasvaneeseen rakennetyöttömyyteen vahvistamalla työllisyys- ja sosiaalipalveluita. Sote-järjestöjä uhkaa ennaltaehkäisevän työn alasajo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme