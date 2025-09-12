Kokkola-palkinnot kirjailija Päivi Lukkarilalle ja elävän musiikin yhdistys Kokemukselle
Kokkolan kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt myöntää Kokkola-palkinnot vuonna 2025 kokkolalaissyntyiselle kirjailija Päivi Lukkarilalle ja Kokkolan elävän musiikin yhdistys Kokemukselle.
Kirjailija Päivi Lukkarila
Päivi Lukkarilalle Kokkola-palkinto myönnetään monipuolisista ansioista kirjallisuuden alalla. Kokkolalaissyntyinen ja lohtajalaiset sukujuuret omaava Lukkarila tunnetaan etenkin lasten- ja nuortenkirjailijana. Tampereen yliopistossa yleistä kirjallisuustiedettä opiskellut ja nykyisin myös suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana toimiva Lukkarila julkaisi esikoisromaaninsa Koitetaan kestää, Nanna vuonna 2007 ja on sen jälkeen julkaissut uusia teoksia lähes vuosittain. Lukkarilan tuotannosta tutuksi ovat tulleet Nanna-, Venla- ja Jasmiina-sarjat. Lukkarila on julkaissut myös näytelmiä ja tietokirjoja. Hän on ollut usein ehdokkaana erilaisten kirjallisuuspalkintojen saajaksi ja itse kustantamallaan teoksella Skutsi hän voitti lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon vuonna 2024.
Päivi Lukkarilan teoksissa korostuu etenkin nuorten arki ja heidän kokemusmaailmansa. Hänen teoksissaan on ajankohtaisia, usein nuorten harrastusmaailmaan liittyviä teemoja, jotka kiinnostavalla tavalla puhuttelevat niin tyttöjä kuin poikiakin. Teokset käsittelevät myös nuorten kasvua ja oman identiteetin kehittymistä, ystävyyttä, perhettä ja muita ihmissuhteita. Lukkarila tavoittaa teoksissaan nuorten äänen.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta onnittelee kirjailija Päivi Lukkarilaa Kokkola-palkinnon johdosta. Lapsiystävällisessä Kokkolassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haluaa samalla kiinnittää huomion lasten ja nuorten kulttuurin tukemiseen ja lukemisen edistämiseen.
Kokkola elävän musiikin yhdistys Kokemus
Kokkolan elävän musiikin yhdistys Kokemukselle palkinto myönnetään vuosikymmenten mittaisesta toiminnasta kokkolalaisen kevyen musiikin edistämiseksi. Vuonna 1979 perustettu Kokkolan elävän musiikin yhdistys tai tuttavallisemmin Kokemus on edistänyt jo kuudella eri vuosikymmenellä elävää musiikkia ja etenkin uusien ja nuorten bändien toimintaa kaupungissa. Kokemus on järjestänyt konsertteja ja monia muita musiikkitapahtumia vuosien varrella musiikin eri genrerajat ylittäen.
Etenkin vuodesta 1983 alkaen järjestetyt perinteiset Pääsiäisjamit lienee Kokemuksen parhaiten tunnettu tapahtuma, joka vuosittain tarjoaa monipuolisen musiikkikattauksen kaikille kokkolalaisille ja samalla hienon esiintymisareenan myös uusille ja nuorille artisteille ja bändeille. Aiemmilla vuosikymmenillä Kokemuksen on järjestänyt myös Midnight Jazz -tapahtumaa yhteistyössä Midnight Jazz ry:n kanssa sekä Mammuttijameja ja tuonut kaupunkiin erilaisia bändejä. Viime vuosina 2023 Kokemus järjestänyt ikärajattomia bändi-iltoja yhteistyössä Hotelli Seurahuoneen kanssa ja vuodesta 2024 alkaen Kokemus on ollut keskeinen toimija loppukesäisen Kokkolan kulttuuribasaari-tapahtuman järjestämisessä.
Kokkolan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiittää Kokkolan elävän musiikin yhdistys Kokemusta pitkäjänteisestä toiminnasta paikallisen musiikkielämän edistämisessä ja onnittelee yhdistystä Kokkola-palkinnosta samalla toivoen, että yhdistyksen toiminta jatkuu vireänä vastaisuudessakin.
Yhteyshenkilöt
Terho TaarnaKulttuuri- ja vapaa-aikajohtajaPuh:0447809264terho.taarna@kokkola.fi
Tietoja julkaisijasta
Kokkola. Meillä on laajempi horisontti
Kokkolan kaupunki on Keski-Pohjanmaan kaksikielinen maakuntakeskus, jossa asukkaita on noin 48.000. Kokkolan elinkeinoelämän veturi on kansainvälisestikin merkittävä kemianteollisuuden keskittymä, jota täydentävät Suomen suurin raideliikenne- ja panamaxsatama sekä monipuolinen yritystoimijoiden verkosto. Myös monipuoliset tapahtumat, matkailu ja loma-asuminen tuovat kaupunkiin kävijöitä.
Kuningas Kustaa II Aadolf perusti Kokkolan kaupungin 400 vuotta sitten Pohjanlahden rannalle. Meri on tuonut mukanaan vahvat kaupan ja logistiikan perinteet merenkulusta ja laivanrakennuksesta teollisuuteen ja sivistykseen. Sijainti meren ja lentoyhteyksien äärellä, pääradan ja E8-tien varrella varmistaa niin ihmisten, tavaroiden kuin ideoidenkin liikkuvuuden.
