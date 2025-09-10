Jätekuljetusten valvontaa Raahessa

Viidessä jätekuljetuksessa havaittiin puutteita. Ammattimaisen jätteenkuljettajan tulee kuulua jätehuoltorekisteriin ja pitää jätekuljetuksessa mukana ajantasaista jätehuoltorekisteriotetta, joka muutamista jätekuljetuksista puuttui tai oli vanhentunut. Siirtoasiakirja on laadittava tiettyjen jätteiden kuten rakennus- ja purkujätteiden kuljettamisesta. Siirtoasiakirjojen osalta puutteina havaittiin, ettei sitä ollut laadittu ollenkaan tai siinä ei ollut kaikkia vaadittuja tietoja. Joillekin jätteenkuljettajille tuli myös uutena tietona velvoite kuulua jätehuoltorekisteriin, kun harjoittaa ammattimaista jätteenkuljetusta.

Ilmenneisiin puutteisiin vastattiin ELY-keskuksen puolesta huomautuksilla ja kehotuksilla hakeutua jätehuoltorekisteriin. Toistuvista puutteista ELY-keskus voi myös määrätä jätelain mukaisen laiminlyöntimaksun. Poliisi puuttui omassa valvonnassaan ilmenneisiin rikkeisiin ja määräsi niistä seuraamuksia.

Vastaavaa jätekuljetusten valvontaa on tehty viime vuosina Pohjois-Pohjanmaan alueella Oulun seudulla, Ylivieskassa ja Kuusamossa. Raahessa jätekuljetusratsia oli nyt ensimmäistä kertaa. Tien päällä tapahtuvan viranomaisten yhteisvalvonnan avulla saadaan monipuolinen kuva jätekuljetusten tilanteesta alueella ja tavoitetaan niitäkin alan toimijoita, jotka eivät ole vielä rekisteröityneet jätehuoltorekisteriin.

