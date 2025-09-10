Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Jätekuljetusten valvontaa Raahessa

12.9.2025 14:02:12 EEST | Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus | Tiedote

Oulun poliisilaitos ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus järjestivät yhteisen jätekuljetusratsian Raahessa 10.9.2025. Poliisi pysäytti päivän aikana yhteensä noin 35 ajoneuvoa, joista 12 oli jätekuljetuksia. Jätekuljetusten osalta ELY-keskus tarkasti niihin liittyvät asiakirjat eli jätehuoltorekisteriotteen ja siirtoasiakirjan sekä kaluston sopivuuden kyydissä olevan jätteen kuljetukseen. Poliisi tarkasti muun muassa ajoneuvojen tieliikennekelpoisuutta ja kuljettajien papereita.

Poliisi parkissa.

Viidessä jätekuljetuksessa havaittiin puutteita. Ammattimaisen jätteenkuljettajan tulee kuulua jätehuoltorekisteriin ja pitää jätekuljetuksessa mukana ajantasaista jätehuoltorekisteriotetta, joka muutamista jätekuljetuksista puuttui tai oli vanhentunut. Siirtoasiakirja on laadittava tiettyjen jätteiden kuten rakennus- ja purkujätteiden kuljettamisesta. Siirtoasiakirjojen osalta puutteina havaittiin, ettei sitä ollut laadittu ollenkaan tai siinä ei ollut kaikkia vaadittuja tietoja. Joillekin jätteenkuljettajille tuli myös uutena tietona velvoite kuulua jätehuoltorekisteriin, kun harjoittaa ammattimaista jätteenkuljetusta.

Ilmenneisiin puutteisiin vastattiin ELY-keskuksen puolesta huomautuksilla ja kehotuksilla hakeutua jätehuoltorekisteriin. Toistuvista puutteista ELY-keskus voi myös määrätä jätelain mukaisen laiminlyöntimaksun. Poliisi puuttui omassa valvonnassaan ilmenneisiin rikkeisiin ja määräsi niistä seuraamuksia.

Vastaavaa jätekuljetusten valvontaa on tehty viime vuosina Pohjois-Pohjanmaan alueella Oulun seudulla, Ylivieskassa ja Kuusamossa. Raahessa jätekuljetusratsia oli nyt ensimmäistä kertaa. Tien päällä tapahtuvan viranomaisten yhteisvalvonnan avulla saadaan monipuolinen kuva jätekuljetusten tilanteesta alueella ja tavoitetaan niitäkin alan toimijoita, jotka eivät ole vielä rekisteröityneet jätehuoltorekisteriin.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ylitarkastaja Noora Pesälä, puh. 0295 038 155, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tietoa julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

vaihde 0295 038 000

https://www.ely-keskus.fi/ely-pohjois-pohjanmaa

