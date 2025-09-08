Vapriikin syksyn luennot vievät sankaritarinoiden juurille
Ilmaisluennot alkavat! Vapriikin syksyn keskiviikkoluentosarjassa sukelletaan supersankarien maailmaan antiikista nykypäivään. Luentosarja tarkastelee sekä kansainvälisiä että paikallisia sankarihahmoja kulttuurihistoriallisesta näkökulmasta. Luennot järjestetään Vapriikin auditoriossa klo 18 keskiviikkoiltaisin 17.9.–8.10. Luentojen kesto on noin tunti, ja niille on vapaa pääsy. Ennen luentoa järjestetään klo 17 opastettu kierros Supersankarit-näyttelyyn pääsylipun lunastaneille.
Ensimmäisenä luennoi 17.9. klo 18 Mia Meri otsikolla Supersankarien esi-isät – Supersankaritarinat muinaisesta Egyptistä nykypäivään. Egyptologi Meri kertoo, millaisia olivat muinaisen Egyptin supersankarit sekä heitä vastustavat superpahikset ja miten me edelleen kerromme samoja tarinoita kuin muinaiset egyptiläiset tuhansia vuosia sitten. FM Mia Meri on muinaisen Egyptin taiteeseen erikoistunut egyptologi ja tietokirjailija, joka tunnetaan kyvystään tuoda tuhansien vuosien takaiset kulttuurit elävästi nykypäivään. Hän on kirjoittanut suositun tietokirjan Egypti – Kala sarkofagissa & muita mysteerejä.
Tervetuloa luennoille!
Tulevat luennot:
Ke 24.9. Jaakkojuhani Peltonen: Herakleesta Aleksanteri Suureen – jumalia ja antiikin sankareita
Jaakkojuhani Peltosen, Tampereen yliopiston historian dosentin luento käsittelee antiikin sankareita, kuten Heraklesta, Perseusta, Odysseusta, Akhilleusta ja Aleksanteri Suurta – ja heidän kuvauksiaan antiikin kirjallisuudessa ja taiteessa. Luento syventyy siihen, miten nämä hahmot edustivat aikansa ihanteita ja miten heidän legendojaan on muokattu ja muisteltu myöhemmässä länsimaisessa kulttuurissa. Antiikin sankareita yhdistää muun muassa heidän jumalallinen alkuperänsä, poikkeukselliset kykynsä, kohtaamansa vaikeudet, maineikkaat urotekonsa ja toisaalta heidän inhimillinen haavoittuvaisuutensa. Luennolla pohditaan, miten nämä antiikin sankarit ovat vaikuttaneet käsityksiimme sankaruudesta ja inspiroineet modernin ajan tarinoita ja ihanteita.
Ke 1.10. Timo Kokkila: Peräsmies ja muita suomalaisia supersankareita
Tamperelainen sarjakuvantekijä Timo Kokkila kertoo suomalaisista supersankareista ja oman hahmonsa Peräsmiehen ns. seikkailuista. Samalla sivutaan myös amerikkalaisten supersankareiden varhaisvaiheita Suomessa.
Ke 8.10. Jouko Ruokosenmäki: Batmanin historiaa
Bill Fingerin ja Bob Kanen luoma Batman on yksi sarjakuvamaailman suosituimmista trikoosankareista. Hahmo on aikojen saatossa kokenut monia muutoksia, ja erilaiset tekijät ja eri aikakausien säännöt sekä tyylit ovat vaikuttaneet niin Batmanin hahmoon kuin sarjakuvien tarinoihinkin. Väliin Batman on ollut hupaisa koko perheen fantasiaseikkailija, välillä taas synkkä öinen kostaja. Sarjakuvatoimittaja Jouko Ruokosenmäki käy läpi Batmanin historiaa sarjakuvien sivuilla ja esittelee joitakin sarjan kohokohtia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tähtitalvikki PoikajärviViestintäasiantuntijaPuh:050 321 1189
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vapriikki
Vapriikki kutsuu senioreja tutustumaan Manserockiin8.9.2025 09:54:36 EEST | Tiedote
Kerran kuussa Vapriikki tarjoaa eläkeläisille sisäänpääsyn kahden euron lipulla. Perjantaina 12.9. senioripäivän teemana on suosittu Manserock!
Amurin museokortteli sulkeutuu talveksi1.9.2025 09:54:34 EEST | Tiedote
Kesämuseo Amurin museokortteli sulkee ovensa sunnuntaina 7.9. Viimeisellä viikolla on vielä tarjolla opastuksia päivittäin, sekä senioripäivä, jolloin eläkeläisten pääsymaksu museoon on vain 2 euroa.
Amurin museokortteliin palautetaan talojen alkuperäiset värit13.8.2025 12:13:10 EEST | Tiedote
Amurin museokorttelissa on aloitettu vuosia kestävä maalausurakka. Urakan edetessä rakennusten julkisivut palautetaan alkuperäiseen asuunsa. Tulevat sävyt eroavat paikoin melkoisesti nykyisestä, 1980-luvulla valitusta, vaalean harmonisesta linjasta.
Suomen Jääkiekkomuseo tiedottaa: uudet Jääkiekkoleijonat valittu11.8.2025 14:50:42 EEST | Tiedote
Suomen Jääkiekkomuseo ry:n hallituksen asettama aatelointitoimikunta on valinnut kuusi uutta Jääkiekkoleijonaa. Valituiksi tulivat: 281 Topi Jaakola (pelaaja), 282 Mika Pyörälä (pelaaja), 283 Tuukka Rask (pelaaja), 284 Anssi Salmela (pelaaja), 285 Johanna Suban (erotuomari) ja 286 Jukka-Pekka Vuorinen (vaikuttaja).
Uusi julkaisu avaa muinais-DNA-tutkimuksen uusimpia tuloksia5.8.2025 14:42:10 EEST | Tiedote
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Tampereen historiallisten museoiden julkaisema Muinais-DNA: Avain menneisyyteen (toim. FT Ulla Nordfors ja FT Maj Meriluoto) on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu yleistajuinen tietokirja, joka esittelee laaja-alaisesti muinais-DNA-tutkimuksen nykytilaa ja mahdollisuuksia. Vertaisarvioitu kirja on Vapriikin samannimiseen näyttelyyn liittyvä julkaisu, mutta se toimii myös itsenäisenä johdatuksena arkeogenetiikan nopeasti kehittyvään alaan ja sen tuoreimpiin tuloksiin. Teoksen kirjoittajakunta koostuu tunnetuista suomalaisista arkeologeista, geneetikoista ja kielitieteilijöistä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme