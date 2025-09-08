Vapriikin syksyn luennot vievät sankaritarinoiden juurille

Ensimmäisenä luennoi 17.9. klo 18 Mia Meri otsikolla Supersankarien esi-isät – Supersankaritarinat muinaisesta Egyptistä nykypäivään. Egyptologi Meri kertoo, millaisia olivat muinaisen Egyptin supersankarit sekä heitä vastustavat superpahikset ja miten me edelleen kerromme samoja tarinoita kuin muinaiset egyptiläiset tuhansia vuosia sitten. FM Mia Meri on muinaisen Egyptin taiteeseen erikoistunut egyptologi ja tietokirjailija, joka tunnetaan kyvystään tuoda tuhansien vuosien takaiset kulttuurit elävästi nykypäivään. Hän on kirjoittanut suositun tietokirjan Egypti – Kala sarkofagissa & muita mysteerejä.

Tervetuloa luennoille!

Tulevat luennot:

Ke 24.9. Jaakkojuhani Peltonen: Herakleesta Aleksanteri Suureen – jumalia ja antiikin sankareita

Jaakkojuhani Peltosen, Tampereen yliopiston historian dosentin luento käsittelee antiikin sankareita, kuten Heraklesta, Perseusta, Odysseusta, Akhilleusta ja Aleksanteri Suurta – ja heidän kuvauksiaan antiikin kirjallisuudessa ja taiteessa. Luento syventyy siihen, miten nämä hahmot edustivat aikansa ihanteita ja miten heidän legendojaan on muokattu ja muisteltu myöhemmässä länsimaisessa kulttuurissa. Antiikin sankareita yhdistää muun muassa heidän jumalallinen alkuperänsä, poikkeukselliset kykynsä, kohtaamansa vaikeudet, maineikkaat urotekonsa ja toisaalta heidän inhimillinen haavoittuvaisuutensa. Luennolla pohditaan, miten nämä antiikin sankarit ovat vaikuttaneet käsityksiimme sankaruudesta ja inspiroineet modernin ajan tarinoita ja ihanteita.

Ke 1.10. Timo Kokkila: Peräsmies ja muita suomalaisia supersankareita

Tamperelainen sarjakuvantekijä Timo Kokkila kertoo suomalaisista supersankareista ja oman hahmonsa Peräsmiehen ns. seikkailuista. Samalla sivutaan myös amerikkalaisten supersankareiden varhaisvaiheita Suomessa.

Ke 8.10. Jouko Ruokosenmäki: Batmanin historiaa

Bill Fingerin ja Bob Kanen luoma Batman on yksi sarjakuvamaailman suosituimmista trikoosankareista. Hahmo on aikojen saatossa kokenut monia muutoksia, ja erilaiset tekijät ja eri aikakausien säännöt sekä tyylit ovat vaikuttaneet niin Batmanin hahmoon kuin sarjakuvien tarinoihinkin. Väliin Batman on ollut hupaisa koko perheen fantasiaseikkailija, välillä taas synkkä öinen kostaja. Sarjakuvatoimittaja Jouko Ruokosenmäki käy läpi Batmanin historiaa sarjakuvien sivuilla ja esittelee joitakin sarjan kohokohtia.