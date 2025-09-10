Minja Koskela: Mistä osaajat, Orpo ja Purra? Lisää panostuksia ammatilliseen koulutukseen
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela vaatii ammatillisen koulutuksen leikkausten perumista ja panostuksia opetuksen laadun parantamiseksi. Koskela vierailee tänään lauantaina 13.9. Tampereella. Hän on tavattavissa Hervannan torilla klo 15.00–15.30 ja klo 18.00 alkaen ravintola Artturi9:ssä.
– Tampere kasvaa hurjaa vauhtia ja opiskelutarjonnan tulisi kasvaa alueella. Leikkauspäätökset näkyvät kuitenkin väistämättä niukentuvina opetusresursseina. Minkälaista kasvu- ja aluepolitiikkaa tämä on, Koskela kysyy.
Esimerkiksi Tampereen seudun ammattiopisto Tredun sopeutustarpeeksi arvioitiin vuoden 2024 leikkauspäätösten jälkeen 2,4 miljoona euroa eli yhteensä 354 opiskelijavuotta.
– Orpon hallitus on luvannut maat ja taivaat Suomen osaamistason nostamiseksi. Ammatilliseen koulutukseen on ladattu valtava määrä odotuksia, mutta opettajilta on viety samalla käytännön mahdollisuudet vastata kasvaviin toiveisiin. Osaaminen ja opetuksen laatu eivät parane, ellei rahoitusta vahvisteta, Koskela sanoo.
Orpon hallituksen viime vuoden tuhoisa päätös leikata 120 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta on näkynyt yt-neuvotteluina ympäri maan. Tänä vuonna julkaistun OAJ:n kyselyn vastaajista 84 prosenttia kertoi, että heidän oppilaitoksessaan on vähennetty opetushenkilöstöä ja jätetty määräaikaisuuksia jatkamatta.
– Väitteet siitä, että leikkaukset koskisivat vain aikuisopiskelijoita ovat harhaanjohtavia. Kun opetushenkilöstöä vähennetään, kärsivät niin alanvaihtajat kuin oppivelvolliset nuoret. Oppimisen tuen lisäpanostuksetkaan eivät auta, jos opettajia ei ole riittävästi, Koskela sanoo.
Valtiovarainministeri Purra ehdotti kesällä jopa lisäleikkauksia kuntien valtionosuuksiin, mikä olisi käytännössä tarkoittanut kuntien vastuulla olevan koulutuksen määrärahojen suoria leikkauksia. Ehdotus ei toteutunut, mutta on huolestuttava esimerkki siitä, kuinka hallitus perussuomalaiset etunenässä viittaa koulutukselle kintaalla.
– Jo nyt on nähtävillä, että koulutusleikkaukset yhdessä aikuiskoulutustuen poiston kanssa ovat vahingollisia Suomen työmarkkinoille, kun osaamisesta leikataan. Me tarvitsemme lisäosaajia niin hoivaan kuin vihreään siirtymään. Siksi vasemmistoliitto on luvannut palauttaa aikuiskoulutustuen kun olemme seuraavan kerran hallitusvastuussa, Koskela sanoo.
– Orpon hallituksen visio Suomen tulevaisuudesta on typistetty miinusmerkkisiksi budjettiluvuiksi. Rahoitusmyllerryksen on loputtava. Me haluamme taata amiksissa riittävän opetushenkilöstön sekä lähiopetuksen ja yleissivistävien opintojen määrän, tarpeeksi pienet luokkakoot, oppimisen tuen sekä eheät koulupäivät ihan kaikilla oppiasteilla, Koskela sanoo.
Myös opetusministeri Adlercreutz on vaatinut ammattikouluihin lisää ”koulumaisuutta”.
– Olemme valmiita tukemaan opetusministerin tavoitteita, kunhan teot vastaavat sanoja, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Veronika Honkasalo: Suomen ei tule tehdä puolustushankintoja maista, jotka polkevat ihmisoikeuksia10.9.2025 17:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo arvostelee sitä, miten satojen miljoonien eurojen puolustustarvikehankintoja voidaan tehdä ilman avointa poliittista keskustelua ja ihmisoikeusarviointia.
Lohikoski: Global Sumud Flotilla -laivueeseen tehdyt drooni-iskut tutkittava10.9.2025 14:37:03 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vetosi tänään All eyes on Gaza -mielenosoituksen osallistujille pitämässään puheessa ulkoministeri Elina Valtoseen, jotta Suomi vaatisi Global Sumud Flotilla -laivueeseen tehtyjen drooni-iskujen perusteellista tutkintaa. Lisäksi Lohikoski vaati Suomea kannattamaan Euroopan komission tulevia esityksiä pakotteiksi Israelille.
Koskela: Suomen on tuettava Israelin vastaisia EU-pakotteita ensimmäisten joukossa10.9.2025 11:35:14 EEST | Tiedote
Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli tänään uusia toimenpiteitä vastauksena Israelin toimille Gazassa ja Länsirannalla. Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Minja Koskela vaatii, että Suomi sitoutuu aikailematta hyväksymään komission esittämät toimet.
Kivelä: Hallituksen tulee vaatia Global Sumud Flotilla -laivueeseen tiettävästi kohdistuneiden drooni-iskujen tutkintaa10.9.2025 11:27:06 EEST | Tiedote
Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen järjestäjät ovat raportoineet, kuinka viimeisen kahden päivän aikana kaksi laivueen aluksista on joutunut drooni-iskujen kohteeksi Tunisian aluevesillä. Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä jätti eduskunnalle kirjallisen kysymyksen, jossa kysyy aikooko hallitus vaatia iskujen tutkimista ja tekijöiden vastuuseen asettamista.
Honkasalo: Epäselvä laintulkinta ei saa vaarantaa palestiinalaisten oikeuksia Suomessa5.9.2025 15:09:27 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo pitää tärkeänä, että Maahanmuuttovirasto on tänään ilmoittanut arvioivansa uudelleen linjaustaan, jonka mukaan Palestiinan passia ei hyväksytä oleskelulupahakemuksessa kansalliseksi matkustusasiakirjaksi. Honkasalo tiedusteli asiaa tänään myös ulkoasianvaliokunnassa ministeri Valtosen kuulemisessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme