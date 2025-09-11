Tavoitteena ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen – Ystäväpiiri-toiminnan pilotti käynnistyy Varsinais-Suomessa
Sosiaaliset suhteet edistävät hyvinvointia ja auttavat tutkitusti ylläpitämään terveyttä.
Ikäihmisten yksinäisyys on vakava asia. Viime vuonna tehdyn Terve Suomi -tutkimuksen mukaan Varsinais-Suomessa 8,1 % 75 vuotta täyttäneistä tuntee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyydellä on tutkitusti negatiivisia vaikutuksia paitsi ikääntyneen hyvinvointiin, myös fyysiseen terveyteen.
Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha käynnistää syksyllä Ystäväpiiri-toiminnan pilotin yhdessä Turun ja Raision kaupunkien, Nousiaisten kunnan sekä paikallisten järjestöjen kanssa.
– Haluamme tarjota alueen ikääntyneille mahdollisuuksia löytää uusia ystäviä ja kokea yhteisöllisyyttä. Tutkimusten mukaan Ystäväpiiri-toiminta vahvistaa hyvinvointia ja vähentää terveyspalvelujen tarvetta. Tavoitteenamme on rakentaa pysyvä toimintamalli, joka ehkäisee yksinäisyyttä koko Varsinais-Suomessa, sanoo erityisasiantuntija Jenni Tähkävuori Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä.
Ystäväpiiri on Vanhustyön keskusliiton kehittämä ryhmätoiminnan malli, jolla pyritään lievittämään iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä. Toiminta on ohjattua ja ryhmät kokoontuvat viikoittain kolmen kuukauden ajan. Tavoitteena on, että ohjatun jakson jälkeen ryhmät jatkavat kokoontumista itsenäisesti.
Terveyden edistämistyötä tehdään eri organisaatioiden yhteistyönä
Nyt pilotoitava Ystäväpiiri-toiminta itsessään ei ole uutta toimintaa, vaan malli on ollut käytössä jo vuosia ja sen myönteisiä vaikutuksia on tutkittu kansallisesti – muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö ja THL tunnustavat sen hyvänä käytäntönä mielenterveyden edistämistyössä.
Malli on ollut käytössä joissakin kunnissa jo ennen hyvinvointialueen perustamista, mutta toimintaa halutaan laajentaa koko Varsinais-Suomen kattavaksi seutukunnalliseksi toiminnaksi vuosien 2026 ja 2029 välisenä aikana.
– Ystäväpiiri-toiminta on hyvä esimerkki siitä, mitä saadaan aikaan, kun kunnat, järjestöt, yksityinen toimija ja hyvinvointialue yhdistävät voimansa. Jokaisella on tärkeä rooli, ja yhteistyön avulla voidaan tarjota ikääntyneille konkreettista tukea arkeen, Tähkävuori sanoo.
Ystäväpiiri-ohjaajina toimivat tehtävään koulutettavat vapaaehtoiset.
– Nousiaisten kunta halusi lähteä pilottiin, sillä koemme tärkeäksi tarjota iäkkäille matalan kynnyksen toimintaa, jonka myönteisistä vaikutuksista on tutkimusnäyttöä. Kunnassamme toimii useita aktiivisia yhdistyksiä, jotka kohtaavat iäkkäitä vapaaehtoistyössään. Ystäväpiiri-toimintaa lähtevät luotsaamaan kaksi vapaaehtoista Eläkeliiton Nousiaisten yhdistyksestä. Ilman heitä toiminnan käynnistäminen ei olisi mahdollista, Nousiaisten kunnan hyvinvointikoordinaattori Kaisu Savolainen korostaa.
Ystäväpiiri-ryhmät käynnistyvät lokakuussa. Tarkat aikataulut ja ilmoittautumistiedot Varhan sivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni TähkävuoriVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 552 9212jenni.tahkavuori@varha.fi
Linkit
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Mediainbjudan: Kom och bekanta dig med simuleringsträning – evenemanget erbjuder kunskap och färdigheter för att förbättra patientsäkerheten11.9.2025 13:15:50 EEST | Pressinbjudan
Representanter för media och allmänheten är välkomna att bekanta sig med simuleringsträning inom hälso- och sjukvården onsdagen den 17 september 2025 kl. 10–14 i Tiedonkolu. Evenemanget ordnas med anledning av den internationella simuleringsveckan (15–19.9) och den internationella patientsäkerhetsdagen (17.9).
Mediakutsu: Tule tutustumaan simulaatioharjoitteluun – tapahtuma tarjoaa tietoa ja taitoa potilasturvallisuuden parantamiseksi11.9.2025 13:15:50 EEST | Kutsu
Median edustajat ja muu yleisö ovat tervetulleita tutustumaan terveydenhuollon simulaatioharjoitteluun keskiviikkona 17.9.2025 kello 10–14 Tiedonkolussa. Tapahtuma järjestetään kansainvälisen simulaatioviikon (15.–19.9.) ja kansainvälisen potilasturvallisuuspäivän (17.9.) kunniaksi.
Behöver du en liten eller stor förändring i din vardag? Varhas Välfärdsguiden hittar välfärdstjänsterna nära dig11.9.2025 09:42:44 EEST | Pressmeddelande
Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har öppnat en Välfärdsguide, som gör det lättare att hitta tjänster som främjar välbefinnandet. Det är en webbplats som samlar det breda utbudet av välfärdstjänster från välfärdsområdet, kommuner, organisationer, föreningar och församlingar. Med hjälp av Välfärdsguiden kan vem som helst hitta lämpliga tjänster för samvaro, rådgivning eller stöd i närområdet.
Kaipaatko pientä tai suurta muutosta arkeen? Varhan Hyvinvointiopastaja löytää hyvinvointipalvelut läheltäsi11.9.2025 09:42:44 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on avannut alueen asukkaille Hyvinvointiopastajan, joka tekee hyvinvointia edistävän toiminnan löytämisestä helppoa. Se on verkkosivusto, joka kokoaa yhteen hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien laajaa hyvinvointitarjontaa. Hyvinvointiopastajan avulla kuka tahansa voi etsiä itselleen sopivaa tekemistä, yhdessäoloa, neuvontaa tai tukea läheltä.
Deliberativt invånarråd för Varha för att påverka utvecklande av tjänster11.9.2025 08:51:17 EEST | Pressmeddelande
Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) sammanställer ett invånarråd som består av cirka 30 personer för att förbättra hur invånarna i Egentliga Finland får sin röst hörd i utvecklande av Varhas verksamhet.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme