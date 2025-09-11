Tavoitteena ikääntyneiden yksinäisyyden vähentäminen – Ystäväpiiri-toiminnan pilotti käynnistyy Varsinais-Suomessa

Ikäihmisten yksinäisyys on vakava asia. Viime vuonna tehdyn Terve Suomi -tutkimuksen mukaan Varsinais-Suomessa 8,1 % 75 vuotta täyttäneistä tuntee itsensä yksinäiseksi. Yksinäisyydellä on tutkitusti negatiivisia vaikutuksia paitsi ikääntyneen hyvinvointiin, myös fyysiseen terveyteen.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue Varha käynnistää syksyllä Ystäväpiiri-toiminnan pilotin yhdessä Turun ja Raision kaupunkien, Nousiaisten kunnan sekä paikallisten järjestöjen kanssa.

– Haluamme tarjota alueen ikääntyneille mahdollisuuksia löytää uusia ystäviä ja kokea yhteisöllisyyttä. Tutkimusten mukaan Ystäväpiiri-toiminta vahvistaa hyvinvointia ja vähentää terveyspalvelujen tarvetta. Tavoitteenamme on rakentaa pysyvä toimintamalli, joka ehkäisee yksinäisyyttä koko Varsinais-Suomessa, sanoo erityisasiantuntija Jenni Tähkävuori Varhan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksiköstä.

Ystäväpiiri on Vanhustyön keskusliiton kehittämä ryhmätoiminnan malli, jolla pyritään lievittämään iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä. Toiminta on ohjattua ja ryhmät kokoontuvat viikoittain kolmen kuukauden ajan. Tavoitteena on, että ohjatun jakson jälkeen ryhmät jatkavat kokoontumista itsenäisesti.

Terveyden edistämistyötä tehdään eri organisaatioiden yhteistyönä

Nyt pilotoitava Ystäväpiiri-toiminta itsessään ei ole uutta toimintaa, vaan malli on ollut käytössä jo vuosia ja sen myönteisiä vaikutuksia on tutkittu kansallisesti – muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö ja THL tunnustavat sen hyvänä käytäntönä mielenterveyden edistämistyössä.

Malli on ollut käytössä joissakin kunnissa jo ennen hyvinvointialueen perustamista, mutta toimintaa halutaan laajentaa koko Varsinais-Suomen kattavaksi seutukunnalliseksi toiminnaksi vuosien 2026 ja 2029 välisenä aikana.

– Ystäväpiiri-toiminta on hyvä esimerkki siitä, mitä saadaan aikaan, kun kunnat, järjestöt, yksityinen toimija ja hyvinvointialue yhdistävät voimansa. Jokaisella on tärkeä rooli, ja yhteistyön avulla voidaan tarjota ikääntyneille konkreettista tukea arkeen, Tähkävuori sanoo.

Ystäväpiiri-ohjaajina toimivat tehtävään koulutettavat vapaaehtoiset.

– Nousiaisten kunta halusi lähteä pilottiin, sillä koemme tärkeäksi tarjota iäkkäille matalan kynnyksen toimintaa, jonka myönteisistä vaikutuksista on tutkimusnäyttöä. Kunnassamme toimii useita aktiivisia yhdistyksiä, jotka kohtaavat iäkkäitä vapaaehtoistyössään. Ystäväpiiri-toimintaa lähtevät luotsaamaan kaksi vapaaehtoista Eläkeliiton Nousiaisten yhdistyksestä. Ilman heitä toiminnan käynnistäminen ei olisi mahdollista, Nousiaisten kunnan hyvinvointikoordinaattori Kaisu Savolainen korostaa.

Ystäväpiiri-ryhmät käynnistyvät lokakuussa. Tarkat aikataulut ja ilmoittautumistiedot Varhan sivuilta.