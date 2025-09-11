MTV3-kanava seuraa Mestarien liigan avausviikkoa – suora lähetys to 18.9.
Euroopan kovimmat jalkapalloseurat ja suurimmat supertähdet kohtaavat jälleen, kun Mestarien liigan uusi kausi käynnistyy tiistaina 16.9. MTV Katsomo esittää suorana kaikki ottelut aina mestaruusjuhliin saakka. Kauteen virittäydytään myös MTV3-kanavalla, jossa nähdään suora kierrosseurantastudio torstaina 18.9.
Seurajoukkuejalkapallon kruununjalokiveksi kutsuttua Mestarien liigaa pelataan nyt toista kautta uudistuneella peliformaatilla. Uusi formaatti tarjoaa katsojille aiempaa enemmän otteluita, lisää pelipäiviä sekä entistä viihdyttävämpiä ja jännittävämpiä kohtaamisia. Mestarien liigan kiinnostus näkyy myös MTV Katsomossa ja MTV:n kanavilla, missä ottelulähetykset ja oheisohjelmat tavoittivat viime kauden aikana yli 2,6 miljoonaa suomalaista – eli lähes puolet väestöstä.
MTV:n pitkät jalkapallostudiot alkavat jokaisena otteluiltana klo 19 johdattaen katsojat läpi kahden peräkkäisen pääottelun. Ottelut alkavat liigavaiheesta puolivälieriin saakka klo 19.45 ja klo 22. Kaikki Mestarien liigan ottelut ovat katsottavissa suorana MTV Katsomosta.
MTV:n jalkapallostudiota luotsaa tuttuun tapaan Peetu Pasanen. Asiantuntijoina jatkavat sanavalmiit jalkapallotähdet Mehmet Hetemaj, Jari Litmanen, Mika Väyrynen, Antti Niemi ja Juho Rantala.
Otteluiden tulkinnasta vastaavat pääselostajat Tuomas Virkkunen, Kim Kallström, Tero Karhu ja Lauri Kottonen. Tiimin täydentävät MTV:n muistakin lajeista tutut moniosaajat Toni Saukkola, Teppo Laaksonen ja Julius Sorjonen.
Mestarien liigan komeimmat maalit myös MTV:n kanavilla
Otteluviikkojen uusi ohjelma Mestarien liiga: Kaikki maalit tarjoilee nimensä mukaisesti otteluiltojen kaikki osumat, puhuttaneimmat tilanteet ja kiinnostavimmat ilmiöt tiiviissä paketissa. Uutta ohjelmaa luotsaa tuttu ja vauhdikas kaksikko: Peetu Pasanen ja Mika Väyrynen. Ohjelma esitetään MTV Subilla keskiviikkoisin ja torstaisin klo 20 alkaen. MTV3-kanavalla ohjelma nähdään keskiviikkoisin klo 23.35 ja torstaisin klo 23.05 alkaen. MTV Katsomossa ohjelma julkaistaan tuoreeltaan jo yöllä, otteluiden päättymisen jälkeen.
Kauden alkuun virittäydytään myös MTV3-kanavalla. Torstaina 18. syyskuuta Mestarien liiga 360 -kierrosseurantastudio tarttuu kattavasti illan jälkimmäisten, klo 22 alkavien otteluiden tapahtumiin. Suora lähetys alkaa MTV Katsomossa klo 21.45 ja MTV3-kanava hyppää mukaan klo 22.40.
MTV:n monipuoliseen Mestarien liiga -ohjelmistoon kuuluvat myös UEFAn Mestarien liigan viikkomakasiini, syksyn aikana muutaman kerran nähtävät Mestarien liiga Sirkus ja UCL Extra sekä ottelukohtaiset maalikoosteet.
Mestarien liigan ottelupäivät:
16.–18.9. Ottelupäivä 1
30.9.–1.10. Ottelupäivä 2
21.–22.10. Ottelupäivä 3
4.–5.11. Ottelupäivä 4
25.–26.11. Ottelupäivä 5
9.–10.12. Ottelupäivä 6
20.–21.1. Ottelupäivä 7
28.1. Ottelupäivä 8
17.–18.2. ja 24.–25.2. Knockout round play-offs
10.–11.3. ja 17.–18.3. Neljännesvälierät
7.–8.4. ja 14.–15.4. Puolivälierät
28.–29.4. ja 5.–6.5. Välierät
30.5. Finaali (Budapest)
Kaikki Mestarien liigan ottelut ja oheisohjelmat MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella.
MTV3-kanavalla Mestarien liiga 360 -lähetys to 18.9. klo 22.40.
MTV Subilla Mestarien liiga: Kaikki maalit otteluviikkoina torstaisin ja perjantaisin klo 20.
