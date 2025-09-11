Habitare näyttää miten designkatsomo muuntuu perjantai-iltana Susijengin Saksa-ottelua seuraavaksi urheilukatsomoksi
Helsingin Messukeskus elää tapahtumien mukana, ja parhaillaan käynnissä oleva Habitare tekee peliliikkeen perjantai-iltana näyttäen, miten Suomen suurimman huonekalu- ja sisustustapahtuman designkatsomo muuttuu hetkessä kisakatsomoksi. Susijengin kello 17 alkavan Saksaa vastaan pelattavan ottelun suoraa lähetystä voi seurata yllättävässä paikassa Habitaren päälavalla kisaeväitä nauttien. Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 10.–14.9.2025.
Keskiviikkona ovensa avannut ja sunnuntaihin saakka avoinna oleva Habitare tuo Helsingin Messukeskukseen vuosittain kymmeniä tuhansia kävijöitä. Mukana on tänä vuonna yli 500 yritystä ja 130 puhujaa.
Habitare tekee perjantaina peliliikkeen ja näyttää, miten designkatsomo muuntuu hetkessä Susijengin Saksa-ottelua seuraavaksi kisakatsomoksi.
”Niin tapahtumakokemukseen kuin muotoiluun kuuluu yllätyksellisyys ja erilaiset tunteet. Habitaren teema on tänä vuonna Koskettaa/Touch ja voimme olla varmoja, että Susijengi koskettaa tänään meitä suomalaisia! Habitare vastaa samalla myös kävijöiden toiveisiin, sillä perjantai-illan messukäynnin vuoksi ei peliä tarvitse väliin jättää”, Habitaren liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila kertoo.
Urheilua seurataan Helsingin Messukeskuksessa pian laajemminkin, kun Suomen suurin vuosittainen sisäareenatapahtuma Helsinki International Horse Show järjestetään Messukeskuksessa 26.2.–1.3.2026. Samalla käytössä nähdään uusi Messukeskus Areena liikuteltavine areenakatsomoineen, joissa on 5000 paikkaa.
