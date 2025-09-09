Aluevaltuuston ensimmäisessä seminaarissa katse tulevaisuuteen
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontui ensimmäiseen seminaariinsa 11.–12.9.2025. Seminaarissa käsiteltiin alueen tulevaisuuden suuntaa ja tärkeimpiä kehittämiskohteita. Keskusteluissa nousivat esiin erityisesti talous, palveluverkko, uusi strategia sekä henkilöstön tilanne.
Seminaari oli ensimmäinen askel uuden aluevaltuuston työlle ja luo yhteisen pohjan päätöksenteolle tulevina vuosina. Sen tavoitteena on rakentaa hyvinvointialueesta taloudellisesti kestävä, palveluiltaan saavutettava ja asukkaiden tarpeita vastaava kokonaisuus.
Hyvinvointialueen suurin tehtävä on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset palvelut kaikille asukkaille. Tiedämme, että talouden sopeuttaminen on välttämätöntä ja siksi on tehtävä uudistuksia palveluverkkoon sekä tuotava uusia digitaalisia ratkaisuja helpottamaan asiointia. Tavoitteemme on rakentaa kestävä palveluverkko, joka palvelee myös tulevien sukupolvien tarpeita, toteaa hyvinvointialuejohtaja Raija Kontio.
Palvelujen verkostosta uuteen strategiaan
Seminaaripäivät keskittyivät ennen kaikkea talouden tasapainottamiseen, palveluverkon uudistuksiin (erityisesti Nurmijärvellä), henkilöstöasioihin ja strategisen suunnan linjaamiseen vuoteen 2030 asti. Seminaarissa käytiin myös aktiivisesti keskustelua hyvinvointialueen asiakaslähtöisistä palveluista.
Nurmijärven palvelujen verkostosuunnitelmasta tuodaan kokonaisselvitys ja päätösesitys aluevaltuustolle 2.10.25. Selvityksessä on huomioitu mm. Nurmijärven asukaskyselyn vastaukset. Vaikka palvelumuutokset herättävät huolta, vastauksista löytyy useita rakentavia ehdotuksia, joilla palveluiden saavutettavuus ja laatu voidaan turvata myös supistusten jälkeen. Tavoitteena on turvata monipuoliset palvelut yhdistämällä sotekeskus, soteyksikkö, liikkuvat sekä digitaaliset palvelut.
Seminaari oli tärkeä askel yhteisen tilannekuvan löytämisessä. Meidän poliittisten päättäjien tehtävä on huolehtia siitä, että hyvinvointialue pysyy itsenäisenä ja pystymme järjestämään riittävät palvelut. Tämä vaatii myös vaikeita päätöksiä ja kykyä esimerkiksi palvelupisteiden karsimiseen, toteaa aluevaltuuston puheenjohtaja Pirja Vitikka-Koponen.
Asukkaana voit seurata ja osallistua päätöksentekoon
Hyvinvointialue haluaa kuulla asukkaiden ääntä. Voit antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia osallistumalla hyvinvointialueen kyselyihin, asukastilaisuuksiin, tulemalla mukaan asukaskehittäjätoimintaan, puntaroiviin asukaspaneeleihin tai asiakasraateihin, jättämällä palautetta ja seuraamalla päätöksentekoa verkkosivuilla tai valtuustokokouksissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirja Vitikka-KoponenAluevaltuuston puheenjohtaja, Keski-Uudenmaan hyvinvointialuepirja.vitikka@gmail.com
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)
Keusoten palveluverkon kehittämisestä keskustellaan Mäntsälässä 22.9. – asukkaat tervetulleita tilaisuuteen9.9.2025 14:00:17 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) jatkaa palvelujen verkostosuunnitelman valmistelua avoimissa asukastilaisuuksissa. Seuraava keskustelutilaisuus järjestetään Mäntsälässä maanantaina 22. syyskuuta klo 17–19 Mäntsälän kunnantalolla (Heikinkuja 4).
Varaudu flunssakauteen viisaasti! Influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus alkaa 10.9.3.9.2025 09:38:24 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) kausirokotusten ajanvaraus alkaa digitaalisesti 10.9. Kausirokotuspisteet avautuvat syys-lokakuun vaihteessa.
Keusote panostaa henkilöstön osaamiseen – Avuksi uusi digitaalinen oppimisympäristö25.8.2025 08:35:25 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) ottaa merkittävän askeleen kohti entistä vaikuttavampaa ja vetovoimaisempaa työyhteisöä: Keusote on ottamassa käyttöön uuden, digitaalisen oppimisympäristön, joka tukee henkilöstön osaamisen kehittämistä, perehdytystä ja jatkuvaa oppimista – alusta alkaen ja koko työuran ajan.
Keusoten strategia uudistuu – Kerro mielipiteesi 7.9. mennessä22.8.2025 09:41:34 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) haluaa kuulla asukkaiden näkemyksiä ja kokemuksia strategian päivittämistyön tueksi. Asukaskyselyllä Keusote kerää arvokasta tietoa siitä, mitä asukkaat pitää tärkeänä hyvinvointialueen toiminnassa ja kehittämisessä.
Keusote käynnistää yt-neuvottelut: painopiste tehtävänkuvamuutoksissa19.8.2025 16:31:46 EEST | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus päätti kokouksessaan 19.8.2025 käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Yt-neuvottelujen keskeinen tavoite on kehittää organisaatiorakennetta vastaamaan nykyisiä tarpeita ja toimintaympäristöä. Tämä toteutetaan pääasiassa tehtävänkuvamuutoksilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme