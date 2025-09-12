SDP:n Viitala: Nyt pitäisi saada ihmisiä töihin, mutta kohta saakin helpommin potkut
Työministeri Marttinen ilmoitti tänään 12.9. hallituksen irtisanomista helpottavan lakimuutoksen etenevän. SDP:n kansanedustaja Juha Viitalan mukaan hallituksen potkulaki on vain osa hallituksen ideologista taistelua työntekijöiden oikeuksia vastaan. Viitalan mielestä hallituksen tulisi laittaa voimavaransa aidosti työllisyyttä ja kasvua tukeviin hankkeisiin ideologisen työntekijöiden oikeuksien polkemisen sijaan.
- Maamme työttömyysaste on jo hälyttävissä lukemissa ja yksi Euroopan korkeimmista. Hallituksen asettama 100 000:nen uuden työllisen tavoite on tällä hetkellä yli 170 000 työllisen päässä, kun hallituksen saldo on jo useampia kymmeniä tuhansia miinukselle. Nyt pitäisi saada ihmisiä töihin, mutta kohta saakin helpommin potkut, kun potkulakia viedään vieläkin ideologisesti eteenpäin. Eikä hallitus edes kykene osoittamaan lakimuutoksen työllisyyttä parantavia vaikutuksia. Tässä eivät nyt potkulait auta vaan tarvitaan aidosti työllisyyttä tukevia aktiivisia työllisyystoimia, Viitala toteaa.
- Samalla avointen työpaikkojen määrä on ollut kovassa laskussa. Työministerin kotimaakunnassa Satakunnassa on jokaista avointa työpaikkaa kohtaan kymmenen työtöntä työnhakijaa. Yhdestä työpaikasta ei riitä kymmenelle hakijalle. Uskooko hallitus tosiaan, että ihmiset työllistyvät palkansaajan asemaa heikentämällä? Mikä on hallituksen viesti ahkerasti työtä hakevalle, joka ei pyrkimyksistään huolimatta pysty saamaan työtä, kun hakijoita riittää? Nyt tulisi varmistaa työllisyyspalveluille riittävät resurssit ja satsata lisää palkkatukeen ja palauttaa työttömyysturvan suojaosa, Viitala esittää.
