SDP:n Elisa Gebhard: Munasolujen pakastaminen julkiseksi palveluksi
SDP:n kansanedustaja Elisa Gebhard on jättänyt toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan munasolujen ennakoivan pakastamisen tarjoamista julkisena palveluna. Hänen mukaansa syntyvyyskeskusteluun tarvitaan vähemmän nuorten naisten patistamista ja enemmän mahdollisuuksien tarjoamista.
Syntyvyyden nostamiseksi ja ihmisten lapsihaaveiden toteuttamisen tueksi on esitetty julkisessa keskustelussa lukuisia ehdotuksia. Näistä ehdotuksista monet keskittyvät hedelmällisyystietoisuuden lisäämiseen ja erilaisiin taloudellisiin kannusteisiin, että lapsia hankittaisiin mahdollisimman nuorena. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman selvityksen (20 ehdotusta lapsitoiveiden tukemiseksi: Selvitys syntyvyyden laskusta Suomessa, Valtioneuvoston julkaisuja 2025:22) mukaan tulisi kehittää taloudellinen kannuste lapsen saamiseksi ennen naisen 30 ikävuotta.
- Perheellistyminen on läpikotaisin sidoksissa yksilön toiveisiin ja elämäntilanteeseen. Sen sijaan, että ihmisiä yritettäisiin kannustaa perheellistymään ennen tiettyä kategorista ikävuotta, poliittisilla päätöksillä ja teknologian avulla pitäisi pyrkiä tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia, Gebhard toteaa.
Vuoden 2022 Perhebarometrin mukaan perheen perustamista lykätään esimerkiksi sopivan kumppanin puuttumisen, epävarman elämäntilanteen kuten keskeneräisten opintojen tai elämäntyylin vuoksi. Myös määräaikaiset työsuhteet saattavat kansallisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan olla yhteydessä siihen, ettei perhettä uskalleta perustaa.
- Kaikki käytössä olevat keinot perheellistymisen tukemiseksi eri elämäntilanteissa on tuotava jokaisen saataville tasa-arvoisesti, Gebhard jatkaa.
Ranskassa on vuodesta 2021 voimassa olleen ”bioetiikkalain” perusteella tarjottu julkisessa terveydenhuollossa mahdollisuutta munasolujen pakastamiseen maksutta kaikille 29-37-vuotiaille naisille. Palvelun kysyntä on ollut suurta, ja yli 40 000 naista on hakeutunut konsultaatioon pakastamisen toteuttamiseksi.
Suomessa munasoluja pakastetaan Ranskaan verrattuna vähän ja noin sata naista vuodessa hyödyntää yksityisen terveydenhuollon ennakoivaa munasolujen pakastamista. Palvelun hinta yksityisessä terveydenhuollossa kohoaa useisiin tuhansiin euroihin, eikä sitä voida mitenkään pitää kaikille saavutettavana. Siksi ennakoivaa munasolujen pakastamista pitäisi tarjota julkisena palveluna.
Gebhardin mukaan käyttämättä jääneitä pakastettuja sukusoluja voisi halutessaan myös lahjoittaa niitä tarvitseville, jos lahjoittamisen edellytykset täyttyvät.
- Lahjasoluille on julkisessa terveydenhuollossa jatkuva tarve, ja niiden saatavuus on keskeinen ratkaisu lapsettomuushoitoihin pääsyn parantamiseksi.
Yhteyshenkilöt
Elisa GebhardKansanedustajaPuh:09 432 3092elisa.gebhard@eduskunta.fi
Kuvat
