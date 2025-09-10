TPS:lle revanssi Classicista – avauspisteet ja Super Cupin pokaali Turkuun
Classic katkaisi keväällä TPS:n naisten mestaruusputken, mutta tänään oli revanssin vuoro, kun joukkueet avasivat F-liigan naisten kauden Lempäälässä. Sekä kolme sarjapistettä että perinteinen liigamestarin ja cupvoittajan kohtaamisen Super Cupin pokaali matkasivat Turkuun 4–3-vierasvoitolla.
Liiga-avaus oli melkein toisen erän loppuun saakka liigamestari Classicin näpeissä. Suvi Hämäläinen kuittasi TPS:n avausminuutilla iskemän johtomaalin, ja johtomaalin pohjusti pitkällä avausheitollaan ensimmäisessä liigaottelussaan yhdeksi ottelun hahmoista noussut Siiri Tulla. Pallo löysi Suvi Hämäläisen, joka harhautti TPS-vahti Wilma Holmin ja nosti lukemiksi 2-1. TPS:n tasoituksen jälkeen Classic puristi vielä kerran edelle Veera Vileniuksen löytäessä keskeltä Olivia Honkosen, mutta siihen kotijoukkueen maalinteko loppui.
TPS käänsi pelin toisen erän lopussa, ja Anna Marttalan tasoituksen pohjusti vartijansa laitanousullaan kyydistä pudottanut puolustaja Ina Leminen. Voittomaaliksi jäänyt turkulaisten neljäs osuma nähtiin toisen erän viimeisellä minuutilla, kun Emilia Pietilä katkaisi Classic-syötön keskiviivalla ja Olivia Pietilä nousi kiskaisemaan pallon ohi Siiri Tullan.
F-liigan muut naisten joukkueet avaavat kautensa lauantaina, kun ohjelmassa ovat ottelut EräViikingit–Pirkat, PSS–Northern Stars, SSRA–SaiPa, ÅIF–FBC Loisto ja Koovee–SB-Pro.
F-liigan miesten sarja jatkui tänään Espoon Otahallissa, jossa Westend Indians piti lopulta kaikki kolme pistettä kaatamalla TPS;n niukasti 6-5.
Kotijoukkue karkasi 15 minuutissa jo 3–0-johtoon, mutta isosti nuorentunut TPS ei häkeltynyt vaan nousi Alex Eklundin salamakavennuksella ja Verneri Tuonosen osumalla taukolukemiin 3-2. Sitten otti ohjat Indiansin Tatu Havula, joka ensin uitti maalivahti Olli Kuisman alta kotijoukkueelle neljännen ja iski kohta vielä sen viidennenkin maalin. Juuso Kekin pelin puolivälin alla nostama 6-3 jäi lopulta illan voittomaaliksi, kun TPS kykeni kaventamaan vielä kahdesti. Veikko Paajanen osui vielä ennen erätaukoa ensimmäisen liigamaalinsa, ja päätöserän puolivälissä Alex Eklund napautti kuin varkain alivoimalla turkulaiset maalin päähän.
Lauantaina maistellaan F-liigan miesten sarjassa derbytunnelmaa, kun vuorossa ovat ottelut LASB–OLS, Nokian KrP–Classic, Nurmon Jymy–SPV ja EräViikingit–Westend Indians.
