Vaahteramalja XLVI: Porvoo Butchers ja Seinäjoki Crocodiles taistelevat mestaruudesta Bolt Arenalla
Kotimaisen amerikkalaisen jalkapallon kausi huipentuu lauantaina 13. syyskuuta klo 18:00 Helsingin Bolt Arenalla, kun Porvoo Butchers ja Seinäjoki Crocodiles kohtaavat Vaahteramalja XLVI:ssa. Kyseessä on joukkueiden neljäs keskinäinen loppuottelu – ja Butchers on vienyt nimiinsä kaikki aiemmat kohtaamiset (2005, 2007, 2010 ja 2023).
Butchers lähtee otteluun ennakkosuosikkina. Runkosarjan ykkönen pelasi täydellisen 10–0 -kauden ja kaatoi välierissä hallitsevan mestarin Helsinki Roostersin vakuuttavasti 44–14. Joukkueen hyökkäys on ollut liigan tehokkain, ja avainpelaajia ovat olleet pelinrakentaja Christian Arrambide, keskushyökkääjä Christian Powell sekä nopea laitahyökkääjä Luukas Eerola. Butchers tavoittelee seurahistoriansa kahdeksatta mestaruutta.
Crocodiles puolestaan sijoittui runkosarjassa kolmanneksi (7–3) ja raivasi tiensä finaaliin dramaattisen jatkoaikavoiton myötä Kuopio Steelersistä. Joukkueen vahvuus on liigan parhaimpiin kuuluva puolustuslinja, jota tähdittävät säkitysennätyksen (14,5) tehnyt Charles Akanno ja Tylen Riley-Coleman. Hyökkäyksessä katseet kohdistuvat keskushyökkääjä De’Anta Sippiin, joka keräsi runkosarjassa eniten jaardeja pelipaikallaan. Crocodiles tavoittelee seurahistoriansa toista mestaruutta – edellinen tuli vuonna 2001.
Tiedot ottelusta:
- Tapahtuma: Vaateraliigan loppuottelu Vaahteramalja
- Joukkueet: Porvoon BUtchers ja Seinäjoki Crocodiles
- Aika: Lauantai 13.09.2025, kickoff klo 18:00. Portit avataan 17:00
- Paikka: Bolt Arena, Helsinki, Urheilukatu 5
- Akkreditoituminen: Median akkreditointi, Vaahteramalja XLVI
- Televisiointi: Ruutu (17:00), JIM (17:30)
