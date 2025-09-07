Vaahteramalja XLVI: Porvoo Butchers ja Seinäjoki Crocodiles taistelevat mestaruudesta Bolt Arenalla

Kotimaisen amerikkalaisen jalkapallon kausi huipentuu lauantaina 13. syyskuuta klo 18:00 Helsingin Bolt Arenalla, kun Porvoo Butchers ja Seinäjoki Crocodiles kohtaavat Vaahteramalja XLVI:ssa. Kyseessä on joukkueiden neljäs keskinäinen loppuottelu – ja Butchers on vienyt nimiinsä kaikki aiemmat kohtaamiset (2005, 2007, 2010 ja 2023).