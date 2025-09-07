Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vaahteramalja XLVI: Porvoo Butchers ja Seinäjoki Crocodiles taistelevat mestaruudesta Bolt Arenalla

12.9.2025 21:46:57 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Jaa

Kotimaisen amerikkalaisen jalkapallon kausi huipentuu lauantaina 13. syyskuuta klo 18:00 Helsingin Bolt Arenalla, kun Porvoo Butchers ja Seinäjoki Crocodiles kohtaavat Vaahteramalja XLVI:ssa. Kyseessä on joukkueiden neljäs keskinäinen loppuottelu – ja Butchers on vienyt nimiinsä kaikki aiemmat kohtaamiset (2005, 2007, 2010 ja 2023).

Vaahteramalja XLVI Butchers-Crocodiles
Vaahteramalja XLVI Butchers-Crocodiles SAJL

Butchers lähtee otteluun ennakkosuosikkina. Runkosarjan ykkönen pelasi täydellisen 10–0 -kauden ja kaatoi välierissä hallitsevan mestarin Helsinki Roostersin vakuuttavasti 44–14. Joukkueen hyökkäys on ollut liigan tehokkain, ja avainpelaajia ovat olleet pelinrakentaja Christian Arrambide, keskushyökkääjä Christian Powell sekä nopea laitahyökkääjä Luukas Eerola. Butchers tavoittelee seurahistoriansa kahdeksatta mestaruutta.

Crocodiles puolestaan sijoittui runkosarjassa kolmanneksi (7–3) ja raivasi tiensä finaaliin dramaattisen jatkoaikavoiton myötä Kuopio Steelersistä. Joukkueen vahvuus on liigan parhaimpiin kuuluva puolustuslinja, jota tähdittävät säkitysennätyksen (14,5) tehnyt Charles Akanno ja Tylen Riley-Coleman. Hyökkäyksessä katseet kohdistuvat keskushyökkääjä De’Anta Sippiin, joka keräsi runkosarjassa eniten jaardeja pelipaikallaan. Crocodiles tavoittelee seurahistoriansa toista mestaruutta – edellinen tuli vuonna 2001.

Tiedot ottelusta:

  • Tapahtuma:  Vaateraliigan loppuottelu Vaahteramalja
  • Joukkueet: Porvoon BUtchers ja Seinäjoki Crocodiles
  • Aika:  Lauantai 13.09.2025, kickoff klo 18:00. Portit avataan 17:00
  • Paikka:  Bolt Arena, Helsinki, Urheilukatu 5

Avainsanat

vaahteramaljavaahteraliigaamerikkalainen jalkapallojenkkifutis

Yhteyshenkilöt

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye