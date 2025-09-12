Eurojackpotin potti nousee jo noin 116 miljoonaan euroon

Perjantain Eurojackpotin oikea rivi on 7, 22, 24, 33 ja 45. Tähtinumerot 4 ja 12.



Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina potissa on jo noin 116 miljoonaa euroa. Jos potti osuisi tiistaina Suomeen yhdellä ainoalla täysosumalla, kyseessä olisi Suomen rahapelihistorian suurin voitto.



Illan arvonnassa löytyi kuusi kappaletta 5+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 560 209 euroa. Voitoista viisi meni Saksaan ja yksi lähti Unkariin.



5+0 -oikein tuloksia löytyi ympäri Eurooppaa yhteensä 21 kappaletta ja riveillä voitti 90 266 euroa. Voitoista kymmenen meni Saksaan, kaksi Kroatiaan, kaksi Liettuaan, kaksi Espanjaan, kaksi Ruotsiin, yksi Tanskaan, yksi Norjaan ja yksi Unkariin.



Suomesta löytyi tänään neljä kappaletta 4+2 -oikein tuloksia, joilla voitti 5 390 euroa.



Perjantain Millin voittorivi on 16, 17, 29, 31, 33 ja 35. Lisänumero 27. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.



Perjantai-Jokerin voittoyhdistelmä on 4 5 5 3 8 8 4. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lomatonnin voittoyhdistelmä Rio de Janeiro 67. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.



