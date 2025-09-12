Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti nousee jo noin 116 miljoonaan euroon

12.9.2025 22:38:42 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Eurojackpotin kierroksen 37/2025 perjantain arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistaina Eurojackpotin potti nousee jo noin 116 miljoonaan euroon.

Perjantain Eurojackpotin oikea rivi on 7, 22, 24, 33 ja 45. Tähtinumerot 4 ja 12.

Täysosumia ei löytynyt, joten tiistaina potissa on jo noin 116 miljoonaa euroa. Jos potti osuisi tiistaina Suomeen yhdellä ainoalla täysosumalla, kyseessä olisi Suomen rahapelihistorian suurin voitto. 

Illan arvonnassa löytyi kuusi kappaletta 5+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 560 209 euroa. Voitoista viisi meni Saksaan ja yksi lähti Unkariin.

5+0 -oikein tuloksia löytyi ympäri Eurooppaa yhteensä 21 kappaletta ja riveillä voitti 90 266 euroa. Voitoista kymmenen meni Saksaan, kaksi Kroatiaan, kaksi Liettuaan, kaksi Espanjaan, kaksi Ruotsiin, yksi Tanskaan, yksi Norjaan ja yksi Unkariin.

Suomesta löytyi tänään neljä kappaletta 4+2 -oikein tuloksia, joilla voitti 5 390 euroa.

Perjantain Millin voittorivi on 16, 17, 29, 31, 33 ja 35. Lisänumero 27. Kahden ylimmän voittoluokan tuloksia ei löytynyt.

Perjantai-Jokerin voittoyhdistelmä on 4 5 5 3 8 8 4. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin voittoyhdistelmä Rio de Janeiro 67. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.

-> Eurojackpot

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

www.veikkaus.fi/yritys

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye