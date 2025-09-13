SDP:n Eloranta: Varsinais-Suomen hälyttävä työttömyystilanne vaatii välittömiä toimia

- Varsinais-Suomen työttömyysaste, erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä, kasvaa nopeasti. Viimeisen vuoden aikana pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi jopa 43 prosentilla. Samalla avointen työpaikkojen määrä romahti lähes saman verran, 41 %. Hallituksen on turha vedota laskennallisiin uusiin työllisiin, kun ihmisten todellisuus päinvastainen. Työttömyyden pitkittyminen vaikeuttaa entisestään työllistymistä ja vaatii enemmän aktiivisia toimia, Eloranta toteaa.

Heinäkuun lopussa Varsinais-Suomen työttömyysaste oli 12,2 % ja Turussa jopa 16 %, joka on merkittävästi korkeampi kuin koko maan työttömyysaste. Elorannan mukaan yhä heikkenevä työllisyystilanne on osoitus hallituksen työllisyyspolitiikan epäonnistumisesta ja hän vaatii hallitukselta aktiivisempaa työllisyyspolitiikkaa tilanteen korjaamiseksi Varsinais-Suomessa ja koko maassa.

- Nykytilanne osoittaa hallituksen kurjistavan leikkauspolitiikan ja työntekijöiden oikeuksien heikennykset tehottomiksi keinoiksi tukea kasvua ja työllisyyttä. Leikkauksilla tilannetta ei enää korjata vaan pelkästään syvennetään pitkäaikaistyöttömien ahdinkoa. Nyt tarvitaan aktiivisesti kasvua ja työllisyyttä tukevaa politiikkaa, Eloranta kertoo.

- Työttömien työnhakijoiden oman osaamisen kehittämistä tulee tukea, työllisyyspalveluihin tulee panostaa ja satsata palkkatukeen työllistämisen keinona. Kasvua taas tulee tukea muun muassa panostamalla vihreään siirtymään sekä luovien alojen potentiaalin vapauttamiseen. Erityisesti palvelualoja voitaisiin tukea kohdistamalla veronkevennykset pieni- ja keskituloisten ostovoiman vahvistamiseen. Keinoja kyllä riittää, mutta missä viipyvät hallituksen vaikuttavat toimet, Eloranta kysyy.