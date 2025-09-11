Kunta- ja alueministeri Ikonen: Kuntien haasteet vaativat rohkeaa ajattelua ja laajempaa yhteistyötä – tärkeintä ovat ihmisten arki ja palvelut

”On aivan selvää, että Suomen demografinen kehitys ja monen kunnan nykyinenkin taloustilanne tarkoittavat, että kunnissa tulee kurottaa yli vanhojen rakenteiden ja yhteistyön tapojen, jos ne eivät enää riitä palvelemaan kuntien asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla", Ikonen sanoo.

”Tärkeintä uudistamisessa ei voi olla hallinto, vaan ihmisten arki ja palvelut. Kuntalaisen arki ei rajaudu karttarajoihin, joten miksi kuntien palveluiden pitäisi”, Ikonen huomauttaa.

Ikonen muistuttaa, että hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen kuntien tärkeimmät tehtävät ovat sivistys ja elinvoiman edistäminen – siis esimerkiksi peruskoulut.

”On selvää, että jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen opetukseen kaikkialla Suomessa. Meidän pitää kyetä keskustelemaan laajalti yhteistyön vahvistamisesta ja uudenlaisistakin keinoista, joilla voimme tarjota kunnan tehtäviin kuuluvat palvelut suomalaisille. Tämä vaatii myös kuntapäättäjiltä sitoutumista ja rohkeutta”, Ikonen sanoo.

Ikonen pitää kiinnostavana Kuntaliiton kannanottoa kunta- ja palvelurakenteen uudistamisesta.

”Kuntien tilanteet ovat todella erilaistuneet. Perustuslain turvaamat oikeudet ja palvelut kuuluvat jokaiselle suomalaiselle, ja tähän meidän on haettava tekemisen tapoja ja rakenteita, jotka kantavat myös tulevaisuudessa", Ikonen sanoo.



"Jo kevään puoliväliriihessä hallitus päätti, että tuemme ja kehitämme kuntien järjestämisyhteistyön lisäämistä. Sen tueksi valtiovarainministeriössä valmistellaan selvityksiä kuntien tehtävien eriyttämisestä. Niiden pohjalta voimme luoda suuntaviivoja kuntien ja niiden tehtävien kehittämiseksi. Lisäksi hallitus on purkanut ja jatkaa kuntien työtä tarpeettomasti jäykistävien normien keventämistä. Jo nyt noin sata kunnilta saatua ehdotusta on edennyt tai etenemässä muutettavaksi”, Ikonen sanoo.