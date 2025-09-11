Kunta- ja alueministeri Ikonen: Kuntien haasteet vaativat rohkeaa ajattelua ja laajempaa yhteistyötä – tärkeintä ovat ihmisten arki ja palvelut
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen pitää tärkeänä ja tervetulleena keskustelua kuntarakenteesta, kuntayhteistyöstä ja niiden uudistustarpeista.
”On aivan selvää, että Suomen demografinen kehitys ja monen kunnan nykyinenkin taloustilanne tarkoittavat, että kunnissa tulee kurottaa yli vanhojen rakenteiden ja yhteistyön tapojen, jos ne eivät enää riitä palvelemaan kuntien asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla", Ikonen sanoo.
”Tärkeintä uudistamisessa ei voi olla hallinto, vaan ihmisten arki ja palvelut. Kuntalaisen arki ei rajaudu karttarajoihin, joten miksi kuntien palveluiden pitäisi”, Ikonen huomauttaa.
Ikonen muistuttaa, että hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen kuntien tärkeimmät tehtävät ovat sivistys ja elinvoiman edistäminen – siis esimerkiksi peruskoulut.
”On selvää, että jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen opetukseen kaikkialla Suomessa. Meidän pitää kyetä keskustelemaan laajalti yhteistyön vahvistamisesta ja uudenlaisistakin keinoista, joilla voimme tarjota kunnan tehtäviin kuuluvat palvelut suomalaisille. Tämä vaatii myös kuntapäättäjiltä sitoutumista ja rohkeutta”, Ikonen sanoo.
Ikonen pitää kiinnostavana Kuntaliiton kannanottoa kunta- ja palvelurakenteen uudistamisesta.
”Kuntien tilanteet ovat todella erilaistuneet. Perustuslain turvaamat oikeudet ja palvelut kuuluvat jokaiselle suomalaiselle, ja tähän meidän on haettava tekemisen tapoja ja rakenteita, jotka kantavat myös tulevaisuudessa", Ikonen sanoo.
"Jo kevään puoliväliriihessä hallitus päätti, että tuemme ja kehitämme kuntien järjestämisyhteistyön lisäämistä. Sen tueksi valtiovarainministeriössä valmistellaan selvityksiä kuntien tehtävien eriyttämisestä. Niiden pohjalta voimme luoda suuntaviivoja kuntien ja niiden tehtävien kehittämiseksi. Lisäksi hallitus on purkanut ja jatkaa kuntien työtä tarpeettomasti jäykistävien normien keventämistä. Jo nyt noin sata kunnilta saatua ehdotusta on edennyt tai etenemässä muutettavaksi”, Ikonen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Kaisa IkonenKunta- ja alueministeri, puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsi uusia asiantuntijoita ryhmäkanslian joukkueeseen11.9.2025 14:42:41 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsi kokouksessaan 11.9. kolme uutta poliittista asiantuntijaa.
Kokoomuksen Partanen: Talous kääntyy kasvuun, halusi oppositio sitä tai ei11.9.2025 11:20:04 EEST | Tiedote
”Tänään julkaistut tiedot pk-yrittäjien parantuneista näkymistä ja palkansaajien ostovoiman kasvusta tukevat pääministerin ja hallituksen viestiä talouden käänteestä. On surullista, että oppositiopuolueet pelkäävät talouskasvua”, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sanoo.
Kokoomuksen Kiuru: Urheilijoiden sosioekonomista asemaa vahvistetaan, vihdoin.11.9.2025 07:50:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru on tyytyväinen hallituksen budjettiriihen päätökseen käynnistää laaja selvitystyö urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantamiseksi. ”Tämä ei ainoastaan tue yksittäisiä urheilijoita, vaan vahvistaa koko suomalaista urheilukenttää ja sen kansainvälistä kilpailukykyä”, Kiuru toteaa.
Kokoomuksen Vikman: ”Venäjän toimet vaativat päättäväisen vastauksen”10.9.2025 15:56:13 EEST | Tiedote
Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman tuomitsee jyrkästi Venäjän viimeöiset Puolan ilmatilan loukkaukset. Hän korostaa lännen yhtenäisen ja päättäväisen vastauksen tärkeyttä Venäjän horjuttaessa Euroopan turvallisuutta.
Kokoomuksen Castrén: Vahvempaa tukea maahanmuuttajalasten kielten oppimiseen10.9.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrén on tyytyväinen hallituksen päätökseen selvittää, voisivatko neuvolat arvioida 3–4-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehitystä. Hänen mukaansa on tärkeää huomioida jokaisen lapsen tilanne erikseen ja varmistaa, että lapsi ja perhe saavat tarvittaessa oikeaa apua.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme