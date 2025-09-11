Antti Kaikkonen: Koulukirjat takaisin kouluihin
Keskustan puheenjohtajan Antti Kaikkosen mukaan oikeus omiin koulukirjoihin kuuluu kaikille oppilaille asuinpaikasta riippumatta. Kaikkonen nosti asian esille Pyhäjoen messujen yhteydessä järjestetyssä paneelikeskustelussa.
-Lasten ja nuorten koulukirjat ovat väärä paikka säästää. Jokaisella oppilaalla on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet käydä koulua. Aivan perinteiset koulukirjat ovat tärkeä osa opetusta, kaikki ei voi olla pelkkää digiä.
Kaikkonen kertoo saaneensa huolestuttavia viestejä ympäri Suomea. Monet kunnat ovat säästösyistä luopuneet tai aikovat luopua koulukirjoista osassa oppiaineista. Vanhemmilta tulee yhä enemmän viestiä myös koulukirjojen heikosta kunnosta.
-Tilastojen mukaan perusopetukseen käytetyt eurot ovat valuneet viime vuosina opetuksen, kouluruuan ja materiaalien sijasta seiniin. Suunta on väärä.
Kaikkonen esittää, että kunnat velvoitetaan selvittämään, miten ne käyttävät kouluihinsa sijoittamansa eurot. Tällä hetkellä kenelläkään ei ole tilanteesta kokonaisnäkemystä.
-Tällä asialla on kiire. Ei ole kenenkään etu, että koulukirjat katoavat oppilaiden käsistä ilman, että kukaan reagoi tilanteeseen.
Keskustan puheenjohtaja muistuttaa, että koulukirjat ovat olleet yksi suomalaisen koulujärjestelmän menestyksen kulmakivistä.
-Järjestelmän romuttaminen säästösyistä on lyhytnäköistä politiikkaa.
Yhteyshenkilöt
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on yli 110-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
