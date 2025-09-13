SDP:n Tuppurainen: Orpon oikeistohallitus on epäonnistunut hoitamaan taloutta – tulostaulu on armoton
Pääministeri Orpo puhui tänään Ylen ykkösaamussa kuinka Suomea ei voi rakentaa velalla. Kuitenkin hänen johtamansa oikeistohallitus ottaa kuluvana vuonna peräti 13 miljardia uutta velkaa ja jättää vaalikauden perinnöksi kaikkien aikojen velkasaldon. Tavallisia suomalaisia kurittaa ennätyksellinen työttömyys, eikä miljardien veronkevennyksistä jää keskituloiselle palkansaajille ja yrittäjille juuri mitään käteen. SD-eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen näkee, että hallitus on pettänyt niin suomalaiset kuin omat tavoitteensa.
- Pääministeri Orpon näkemykset Suomen turvallisuudesta ja Ukrainan tuen välttämättömyydestä ansaitsevat täyden tuen ja tunnustuksen. On myös hyvä, jos voimme jo nyt sitoutua tukemaan Ukrainan EU-jäsenyyttä. Suomen hallituksesta ei saa löytyä jarruttajia, Tuppurainen aloittaa. Kansallisen konsensuksen ylläpitäminen vaatii kuitenkin kotimaan politiikan onnistumista, hän jatkaa.
- Suomen talous kasvaa tänä vuonna koko Euroopan hitaimmin ja työttömyys lisääntyy meillä toiseksi nopeimmin heti Espanjan jälkeen. Etenkin pitkäaikaistyöttömyys lähentelee jo hälyttävästi 90-luvun laman synkimpiä lukuja. Tämä tulostaulu osoittaa armottomasti, ettei Orpon hallitus ole onnistunut taloustavoitteidensa toteuttamisessa, Tuppurainen muistuttaa.
Orpo antaa ymmärtää, että veronalennukset ja leikkaukset tukisivat tavallisia suomalaisia ja vahvistaisivat työnteon kannustimia. Käytännössä tilanne on päinvastainen. Nyt olisi tärkeämpää kuin koskaan vahvistaa tavallisten palkansaajien ostovoimaa, jotta kotitalouksien luottamus palautuisi ja talouden pyörät lähtisivät vihdoin kunnolla pyörimään.
- Tosiasiassa Orpon oikeistohallituksen veronalennuksista hyötyvät vain kaikkein varakkaimmat. Suurimman hyödyn korjaavat yli 9000 €/kk tienaavat, ja pieni- ja keskituloisille palkansaajille ja suurimmalle osalle yrittäjistä jää vain murusia, osalla verotus jopa kiristyy.
- Velkasuhde kasvaa, koska bkt ei kasva. Pääministerin kuva Suomen taloudesta on virheellinen ja johtopäätökset vinoutuneita. Venäjä-riski ei selitä sitä, miksi Suomen talous ei ole parin viime vuoden aikana kasvanut. Suuri osa Venäjä-riskistä toteutui jo vuoden 2014 jälkeen. Lisäksi Venäjään rajoittuvat muut EU-taloudet, Puola ja Baltian maat, ovat selvinneet ongelmista Suomea sujuvammin, Tuppurainen muistuttaa. Pääministerin vakuuttelu kasvun käänteestä on epäuskottavaa, hän tarraa oljenkorsiin toistellen optimistisimpia ennusteita mitä löytyy. Esimerkiksi Suomen Pankin tuorein talousennuste on kirjaimellisesti pysäyttävä.
Ykkösaamun lopussa pääministeri Orpo nostaa, että pelaa Kokoomuksen joukkueessa.
- Suomalaiset ovat saaneet tarpeekseen Orpon johtaman kokoomuksen ja perussuomalaisten varaan rakennetun oikeistohallituksen leikkauspolitiikasta. Kokoomuksen tiellä on vain ennätyksellinen velka, suurtyöttömyys ja kasvava eriarvoisuus. Nyt Orpon olisi korkea aika päättää: johtaako hän koko kansaa vai ajaako hän laitaoikeiston tuella vain hyväosaisten kokoomuslaisten asiaa. Tällä hetkellä näyttää pahasti siltä, että Suomi on jäänyt vaihtopenkille, Tuppurainen päättää.
