Classic nousi voittoon Pirkanmaan derbyssä
F-liigan miesten sarjan lauantain trilleriksi nousi Pirkanmaan derby, jossa Classic nousi päätöserässä kahden maalin takaa 8–7-voittoon Nokian KrP:stä. Illan muut voittajat olivat SPV, OLS ja Westend Indians.
Avausottelunsa Oilersille hävinnyt Nokian KrP toipui Classicin alun nopeista kahdesta maalista ja pääsi jo ensimmäiselle erätauolle 4–3-johdossa. Toisessa erässä isännät kasvattivat etumatkaansa, ja päätöserään lähdettiin KrP:n johtolukemissa 6-4. Eemeli Salin kavensi, ja Classicin tasoitus syntyi onnekkaasti, kun Oskari Heikkilän laukaus kääntyi KrP-pelaaja mailasta ohi maalivahti Aki Karjalaisen. Classicin ratkaiseva etumatka syntyi lopulta erikoistilanteista, kun ensin osui ylivoimalla Peteris Trekse ja kohta vielä Viljami Virtanen. KrP:n lopun rynnistys ilman maalivahtia tuotti Nico Jonaesonin pienestä kulmasta sipaiseman kavennuksen, mutta tasoitusta ei nähty, vaikka pallo loppusekunneilla pyöri aivan Classicin maalin edessä.
Pohjanmaan paikallisessa oli ennakkosuosikki SPV vahvempi kaataen Nurmon Jymyn 8-3. Jymy iski illan avausmaalin, ja pelin puolivälissä Karri Vaarala kavensi tilanteeksi 2-3, mutta päätöserässä iski Peliveljet viidesti peräkkäin. Kahdesti maalannut Riku Hakanen, Peter Kotilainen, Aaro Tammiranta ja Konsta Haukkala paukuttivat lukemiksi jo 8-2 ennen Niklas Äijälän lopun kavennusta alivoimalla. Riku Hakasen illan tehot olivat 2+3.
OLS pohjusti 7–3-vierasvoittonsa LASBista avauserässä, jonka se vei peräti 5-0 Riku Ruonakankaan kahdella sekä Aaro Haverisen, Eemil Ylitalon ja Olli Lukkarin osumilla. Lukkarin maali syntyi nopeasta vastaiskusta erän viimeisellä sekunnilla. Valtteri Ryytty ja Roni Laasonen kavensivat, mutta Olli Lukkari vastasi oululaisten kuudennella osumalla ja Eetu Tolonen kuittasi vielä Timi Kotkan 3–6-maalin.
Eilen kotonaan TPS:n kaatanut Westend Indians nappasi jo toisen voittonsa kahteen päivään, kun se kuritti vieraissa EräViikinkejä 11-5. ”Heimo” karkasi Christian Remeksen, Samuli Junnilan, Jani Rauhalan ja Tatu Havulan maaleilla avauserässä jo 4–1-johtoon, mutta kotijoukkue ei vielä antautunut vaan nousi toisessa rinnalle Ilmari Aarelan, Juuso Möttösen ja Tommi Wianderin osuttua. Vielä toisessa erässä Jani Rauhala helpohkosti kaukolaukauksella ja Christian Remes laukoivat vieraat uudelleen kahden maalin johtoon, ja päätöserässä Indians juhli vielä viidesti.
Sarja jatkuu sunnuntaina otteluilla Classic–Nurmon Jymy ja Hawks–FBC Turku.
