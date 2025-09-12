Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Porvoon Butchers kahdeksanteen mestaruuteensa

13.9.2025

Porvoon Butchers kesti ennakkosuosikin paineet lauantai-iltana Helsingin Bolt Arenalla. Seinäjoki Crocodiles kaatui Vaahteraliigan loppuottelussa lukemin 52–21 ja porvoolaisille kahdeksas amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruus.

Amerikkalaisen jalkapallon järjestyksessään 46. Suomen mestaruus ratkaistiin lauantai-iltana Helsingissä.  Vaahteraliigan runkosarjaa puhtaalla pelillä dominoinut Porvoon Butchers voitti kaikki sarjan 12 otteluaan huipentaen kautensa komeaan voittoon Crocodilesista. Butchers repäisi ottelun ensimmäisellä puoliajalla 28–0 johdon ennen kuin Crocodiles pääsi ensimmäistä kertaa tulostaululle. Puoliajalle siirryttiin porvoolaisten selvässä 31–7 johdossa.

Loppuottelun palkintopöydän putsasi Butchers-pelinrakentaja Christian Arrambide, joka heitti ottelussa kuusi touchdownia. Lukema on uusi Vaahteramaljojen ennätys. Butchersin touchdownit kirjattiin Luukas Eerolalle (2 kpl), Micky Kyeille (2 kpl), Nathaniel Robitaillelle (2 kpl) sekä Buthersin ainoan juosten tehdyn touchdownin tehneelle Christian Powellille.

Tappio oli Seinäjoki Crocodilesille neljäs perättäinen Vaahteramaljassa. Samalla Crocodiles kirjasi uuden hävittyjen loppuottelujen ennätyksen yhteentoista.

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

