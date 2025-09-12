Loton potti nousee kolmeen miljoonaan euroon
Lotossa ei tänä iltana löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on tarjolla kolme miljoonaa euroa.
Loton kierroksen 37/2025 oikea rivi on 8, 11, 13, 30, 32, 36, 40 sekä lisänumero 9. Plusnumeroksi arvottiin 17.
Illan suurimmat voitot osuivat neljälle 6+1-oikein tulokselle, joilla voitti noin 65 000 euroa. Voitot osuivat Savonlinnan K-Citymarketin asiakkaalle, Kirkkonummen Prisman asiakkaalle, Luhangan M-Marketin asiakkaalle sekä helsinkiläiselle nettipelaajalle.
Lauantai-Jokerin voittorivi on 0 8 7 3 8 0 8. Jokerista löytyi kaksi 6 oikein -tulosta, jotka oli pelattu tuplattuna. Kaarinalainen nettipelaaja ja Valkealan Jokelan S-Marketissa pelannut voittivat riveillään 40 000 euroa.
Milli-pelin oikea rivi on 3, 9, 12, 13, 20, 39 ja lisänumero 21. Millistä ei tänä iltana löytynyt täysosumaa.
Lauantain Lomatonnin voittorivi on Kairo 58. Tuhannen euron voittoja lähti jakoon viisi kappaletta.
