Habitare toi yhteen muotoilun ystävät ja alan yritykset – kauneuden ystävien kohtaamispaikassa tehtiin hankintoja kotiin, tutustuttiin brändeihin ja ilmiöihin

Habitare 2025 esitteli ajankohtaiset brändit ja tuotteet sekä näytti kohtaamismedian voiman. Tapahtuma toi Helsingin Messukeskukseen yli 500 yritystä ja 43 000 kävijää.

Habitaren Koskettaa/Touch-teema näkyi konkreettisesti tapahtumassa paitsi mukana olevien yritysten osastojen ja esillä olevien tuotteiden kautta – Habitare on ainutlaatuinen paikka tutustua monien yritysten tuotteisiin ja tunnustella niitä – myös sisustussuunnittelija Laura Seppäsen yhteistyössä yritysten kanssa suunnittelemalla Habitare Naapurit -alueella, arkkitehtitoimisto Collaboratorion suunnittelemassa teemanäyttelyssä kosketeltavine rakennusmateriaaleineen, sekä ohjelmassa keskusteluista työpajoihin.

Habitare Materials -alueella tutkittiin lukuisten eri valmistajien materiaaleja ja kokeiltiin niiden yhteensopivuutta toisiinsa. Habitare Choice -alueen työpajoissa tehtiin itse keramikkaa ja tuoksuja. Habitare Talents- ja Habitare Protos -näyttelyt toivat näkyviin nuoren muotoilusukupolven tuoteoivalluksia ja vahvaa materiaalitietoisuutta.

"Habitare osoitti jälleen, että tulokselliset kohtaamiset ja vahva kaupallinen vuorovaikutus ovat avainasemassa luodessamme menestystä myös haastavina taloudellisina aikoina. Habitare toi yhteen toimialan yritykset ja ostovoimaiset kävijät inspiroitumaan ja etsimään tietoa, luoden samalla kaupallisuutta koko toimialalle”, Habitaren liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila iloitsee.

Habitaren ammattilaisalusta Habitare Pro jatkaa kasvuaan ja kansainvälistymistään. Kokonaisuus toi yhteen alan ammattilaiset ja tarjosi teemoitettua ohjelmaa työpajoineen Messukeskuksessa sekä yritysten showroomeilla Helsingin keskustassa.

Habitaressa ensi kertaa esittäytyneet Finnish Design Shop ja Hifi Klubben hakivat näkyvyyttä brändille ja kohtasivat uusia asiakkaita

Habitaressa nähtiin ensimmäistä kertaa omalla osastollaan muun muassa Finnish Design Shop, joka on maailman suurin pohjoismaiseen muotoiluun keskittynyt verkkokauppa. Finnish Design Shop with HAY -osastolla esiteltiin ja myytiin tanskalaisbrändin kiinnostavimpia uutuuksia ja rakastetuimpia klassikoita.

”Habitare-osallistumisemme tavoitteena on ollut vahvistaa näkyvyyttämme designin ystävien keskuudessa, inspiroida asiakkaita ja luoda kohtaamisia niin kuluttajien kuin ammattilaistenkin kanssa. Tänä vuonna oli erityisen hienoa edustaa yhdessä HAYn kanssa ja tuoda esille sekä heidän rakastetuimpia klassikoitaan että syksyn kiinnostavimpia uutuuksia. Värikylläinen ja leikkisä osastomme, jonka suunnitteli Anna Pirkola, keräsi runsaasti positiivista palautetta”, Finnish Design Shopin myynti- ja markkinointijohtaja Jan Ketonen kertoo ja jatkaa: ”Kokemus on ollut meille innostava ja antoisa – oli upeaa tavata asiakkaita kasvotusten ja nähdä innostus tuotteita kohtaan.”

Habitaren ensikertalaisiin lukeutui myös tanskalaisyritys Hifi Klubben, jolla on 110 liikettä ympäri Eurooppaa ja näistä kuusi Suomessa. Yritys oli mukana tapahtumassa omalla osastollaan ja showroomillaan sekä Habitare Naapurit -näyttelyn yhteistyökumppanina.

”Päätavoitteenamme oli tavoittaa ihmisiä, jotka eivät tunne meitä. Meillä on jo hieman tunnettuutta Suomessa, mutta meitä ei tunneta vielä hyvin suunnittelijoiden, sisustusarkkitehtien, arkkitehtien ja muotoilusta kiinnostuneiden ihmisten parissa. Halusimme tuoda brändiämme esiin heille siitä näkökulmasta, että olemme muutakin kuin kaiuttimia ja että tuotteemme voivat olla osa kodin sisustusta”, Hifi Klubbenin Suomen maajohtaja Johan Blytt Holmen sanoo.

Yritys oli tyytyväinen myös Habitare Naapurit -alueen tarjoamaan näkyvyyteen. Se tarjosi heille mahdollisuuden näyttää, miten saumattomasti äänimaailma voi nivoutua osaksi tiloja.

”Emme olleet Habitaressa myymässä suoranaisesti tuotteitamme, vaan pikemminkin tunnelmaa. Olemme päässeet tavoitteisiimme. Habitare Naapurit oli meille erittäin hyvä paikka olla esillä. Teimme yhteistyötä alueen suunnittelijan Laura Seppäsen kanssa, ja hän on nivonut tuotteemme ja äänet osaksi kokonaisuutta hienosti. Naapurit on onnistunut esimerkki siitä, miten kaiuttimet voi integroida osaksi tilaa ja äänimaailmalla voidaan vaikuttaa tilan tunnelmaan”, Blytt Holmen toteaa.

Habitare tarjosi Hifi Klubbenille myös paikan kohdata enemmän naiskuluttajia kuin hifitapahtumissa, joissa noin 95 prosenttia kävijöistä on miehiä.

Habitaren 2025 kuvat ovat ladattavissa täältä

Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa seuraavan kerran 2.–6.9.2025. habitare.fi @habitarefair