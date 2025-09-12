Habitare toi yhteen muotoilun ystävät ja alan yritykset – kauneuden ystävien kohtaamispaikassa tehtiin hankintoja kotiin, tutustuttiin brändeihin ja ilmiöihin
Habitare 2025 toi yhteen 43 000 muotoilun ystävää, alan ammattilaista ja kodin sisustajaa sekä yli 500 yritystä. Pohjoismaiden johtava huonekalu- muotoilu- ja sisustustapahtuma on paikka tutustua laajasti alan yrityksiin, tehdä hankintoja kotiin ja löytää inspiraatiota. Habitaren Koskettaa/Touch-teema muistutti inhimillisestä tarpeestamme koskea, tunnustella ja tuntea asioita. Habitare järjestetään seuraavan kerran Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026.
Habitare 2025 esitteli ajankohtaiset brändit ja tuotteet sekä näytti kohtaamismedian voiman. Tapahtuma toi Helsingin Messukeskukseen yli 500 yritystä ja 43 000 kävijää.
Habitaren Koskettaa/Touch-teema näkyi konkreettisesti tapahtumassa paitsi mukana olevien yritysten osastojen ja esillä olevien tuotteiden kautta – Habitare on ainutlaatuinen paikka tutustua monien yritysten tuotteisiin ja tunnustella niitä – myös sisustussuunnittelija Laura Seppäsen yhteistyössä yritysten kanssa suunnittelemalla Habitare Naapurit -alueella, arkkitehtitoimisto Collaboratorion suunnittelemassa teemanäyttelyssä kosketeltavine rakennusmateriaaleineen, sekä ohjelmassa keskusteluista työpajoihin.
Habitare Materials -alueella tutkittiin lukuisten eri valmistajien materiaaleja ja kokeiltiin niiden yhteensopivuutta toisiinsa. Habitare Choice -alueen työpajoissa tehtiin itse keramikkaa ja tuoksuja. Habitare Talents- ja Habitare Protos -näyttelyt toivat näkyviin nuoren muotoilusukupolven tuoteoivalluksia ja vahvaa materiaalitietoisuutta.
"Habitare osoitti jälleen, että tulokselliset kohtaamiset ja vahva kaupallinen vuorovaikutus ovat avainasemassa luodessamme menestystä myös haastavina taloudellisina aikoina. Habitare toi yhteen toimialan yritykset ja ostovoimaiset kävijät inspiroitumaan ja etsimään tietoa, luoden samalla kaupallisuutta koko toimialalle”, Habitaren liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila iloitsee.
Habitaren ammattilaisalusta Habitare Pro jatkaa kasvuaan ja kansainvälistymistään. Kokonaisuus toi yhteen alan ammattilaiset ja tarjosi teemoitettua ohjelmaa työpajoineen Messukeskuksessa sekä yritysten showroomeilla Helsingin keskustassa.
Habitaressa ensi kertaa esittäytyneet Finnish Design Shop ja Hifi Klubben hakivat näkyvyyttä brändille ja kohtasivat uusia asiakkaita
Habitaressa nähtiin ensimmäistä kertaa omalla osastollaan muun muassa Finnish Design Shop, joka on maailman suurin pohjoismaiseen muotoiluun keskittynyt verkkokauppa. Finnish Design Shop with HAY -osastolla esiteltiin ja myytiin tanskalaisbrändin kiinnostavimpia uutuuksia ja rakastetuimpia klassikoita.
”Habitare-osallistumisemme tavoitteena on ollut vahvistaa näkyvyyttämme designin ystävien keskuudessa, inspiroida asiakkaita ja luoda kohtaamisia niin kuluttajien kuin ammattilaistenkin kanssa. Tänä vuonna oli erityisen hienoa edustaa yhdessä HAYn kanssa ja tuoda esille sekä heidän rakastetuimpia klassikoitaan että syksyn kiinnostavimpia uutuuksia. Värikylläinen ja leikkisä osastomme, jonka suunnitteli Anna Pirkola, keräsi runsaasti positiivista palautetta”, Finnish Design Shopin myynti- ja markkinointijohtaja Jan Ketonen kertoo ja jatkaa: ”Kokemus on ollut meille innostava ja antoisa – oli upeaa tavata asiakkaita kasvotusten ja nähdä innostus tuotteita kohtaan.”
Habitaren ensikertalaisiin lukeutui myös tanskalaisyritys Hifi Klubben, jolla on 110 liikettä ympäri Eurooppaa ja näistä kuusi Suomessa. Yritys oli mukana tapahtumassa omalla osastollaan ja showroomillaan sekä Habitare Naapurit -näyttelyn yhteistyökumppanina.
”Päätavoitteenamme oli tavoittaa ihmisiä, jotka eivät tunne meitä. Meillä on jo hieman tunnettuutta Suomessa, mutta meitä ei tunneta vielä hyvin suunnittelijoiden, sisustusarkkitehtien, arkkitehtien ja muotoilusta kiinnostuneiden ihmisten parissa. Halusimme tuoda brändiämme esiin heille siitä näkökulmasta, että olemme muutakin kuin kaiuttimia ja että tuotteemme voivat olla osa kodin sisustusta”, Hifi Klubbenin Suomen maajohtaja Johan Blytt Holmen sanoo.
Yritys oli tyytyväinen myös Habitare Naapurit -alueen tarjoamaan näkyvyyteen. Se tarjosi heille mahdollisuuden näyttää, miten saumattomasti äänimaailma voi nivoutua osaksi tiloja.
”Emme olleet Habitaressa myymässä suoranaisesti tuotteitamme, vaan pikemminkin tunnelmaa. Olemme päässeet tavoitteisiimme. Habitare Naapurit oli meille erittäin hyvä paikka olla esillä. Teimme yhteistyötä alueen suunnittelijan Laura Seppäsen kanssa, ja hän on nivonut tuotteemme ja äänet osaksi kokonaisuutta hienosti. Naapurit on onnistunut esimerkki siitä, miten kaiuttimet voi integroida osaksi tilaa ja äänimaailmalla voidaan vaikuttaa tilan tunnelmaan”, Blytt Holmen toteaa.
Habitare tarjosi Hifi Klubbenille myös paikan kohdata enemmän naiskuluttajia kuin hifitapahtumissa, joissa noin 95 prosenttia kävijöistä on miehiä.
Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa seuraavan kerran 2.–6.9.2025.
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919.
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland's most inspiring events and exciting encounters. As Finland's premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919.
