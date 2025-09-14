Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Nivelraitiovaunuja on saatu palautettua liikenteeseen, muutoksiin liikenteessä kannattaa kuitenkin varautua

14.9.2025 19:03:36 EEST | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Kantakaupungin raitiotien ajojännitteen nosto lauantain ja sunnuntain välisenä yönä aiheutti vikoja vanhemmassa raitiovaunukalustossa. Kaupunkiliikenne Oy selvittää ongelman syitä ja on saanut osan vikaantuneista vaunuista korjattua. Sunnuntain liikenne saatiin pienin poikkeuksin ajettua käytettävissä olleella kalustolla. Maanantain raitioliikenteen aikatauluihin ei ennakoida tulevan merkittäviä muutoksia. Joitakin lähtöjä jäänee maanantaina kuitenkin ajamatta ja muutoksiin kannattaa varautua myös myöhemmin viikolla.

Ilmakuva Mannerheimintieltä Lasipalatsin kohdalta.
Raitiovaunuja kantakaupungissa. Aarni Salomaa / Kaupunkiliikenne Oy

Vaikka nivelraitiovaunukalustoon oli tehty ennakkoon komponenttimuutoksia korkeampaa jännitettä varten ja niitä oli myös testattu korkeammalla jännitteellä, osassa kalustoa jännitemuutos kuitenkin rikkoi vaunujen inverttereitä eli laitteita, jotka muuntavat tasavirtaa vaihtovirraksi. Tämä vika ei ilmennyt kaikissa vaunuissa eikä koskenut uudempaa Artic-kalustoa.

Kaupunkiliikenteen kunnossapito on sunnuntain aikana korjannut vaunuja ja vaihtanut rikkoutuneita osia. Arvion mukaan noin puolet kaikkiaan 48 nivelraitiovaunusta saadaan liikenteeseen maanantaiaamuun mennessä. Tämä määrä yhdessä muun kaluston kanssa riittää aikataulunmukaiseen ajoon. Matkustajien kannattaa kuitenkin varautua mahdollisiin häiriöihin ja vuorojen peruuntumiseen.

Liikenteen poikkeuksista ajantasaisen tiedon löytää HSL:n verkkosivuilta.

Korkeampi jännite lisää energiatehokkuutta

Ajojännitteen nostolla sähkönjakeluverkosta saatiin yhtenäinen, sillä nyt se vastaa uusien pikaraitioteiden, kuten Kruunusiltojen raitiotien, käyttämää jännitettä. Myös pikaraitiolinja 15 on käyttänyt alusta lähtien korkeampaa 750 VDC -jännitetasoa.

Jännitteen noston myötä ajojohdinverkko on vakaampi ja energiatehokkaampi, koska muun muassa energiahukka vähenee. Korkeampi johdinjännite mahdollistaa myös sähkönsyöttöasemien harvemman mitoitusvälin. Lisäksi sähköverkosta saadaan jatkossa enemmän tehoa, mikä mahdollistaa raitioliikenteen kasvun.

Ilmakuva Mannerheimintieltä Lasipalatsin kohdalta.
Raitiovaunuja kantakaupungissa.
Aarni Salomaa / Kaupunkiliikenne Oy
Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

