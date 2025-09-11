Etelä-Suomen aluekatsaus 1–6/2025: Finnveran rahoittamat investoinnit kasvoivat Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa – myös omistajanvaihdokset vilkastumassa
Finnveran yhteenlaskettu rahoitus Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yrityksille kasvoi alkuvuonna 2025 selvästi vuodentakaisesta, ja rahoitusta myönnettiin tammi–kesäkuussa yhteensä 235 miljoonaa euroa (183). Finnveran osarahoittamien investointien määrä kasvoi kaikissa alueen maakunnissa. Teolliset yritykset investoivat erityisesti Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa. Rahoitus nousi myös IT-alan ja puolustusteknologian rahoituksessa. Omistajanvaihdosten rahoitus nousi Uudellamaalla ja Etelä-Karjalassa edellisvuoden notkahduksen jälkeen. Kymenlaaksossa omistajanvaihdosten rahoitus laski hieman. Investoinnit ja omistajanvaihdokset ovat tärkeitä alueen taloudelle – dynaamiset vaikutukset ulottuvat alihankkijoihin ja kuluttajiin saakka.
Finnvera myönsi alkuvuonna 2025 Uudenmaan alueen yrityksille rahoitusta 212 miljoonaa (157), Etelä-Karjalan yrityksille 12 miljoonaa (15) ja Kymenlaakson yrityksille 10 miljoonaa (11).
Erityisesti investointien rahoitus korostui alkuvuonna. Uudellamaalla Finnveran yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa rahoittamat investoinnit yli 2,5-kertaistuivat edellisvuoteen verrattuna. Kymenlaaksossa investoinnit yli kaksinkertaistuvat edellisvuodesta. Etelä-Karjalassa Finnveran osarahoittamat investoinnit kasvoivat 38 prosenttia.
Uudellamaalla investoinnit kasvoivat kaikilla päätoimialoilla ja erityisesti teolliset investoinnit olivat vahvassa kasvussa. Myös Etelä-Karjalassa teolliset yritykset investoivat vahvasti. Kymenlaaksossa liike-elämän palveluyritykset kasvattivat investointejaan eniten.
Viennin rahoitus on laskenut kaikissa alueen maakunnissa.
– Vaikuttaa siltä, että yritykset ovat jälleen rohkaistuneet tekemään investointeja. Muuttuvaan toimintaympäristöön ja uuteen korkotasoon on alettu sopeutua. Yritykset katsovat jälleen tulevaisuuteen, vaikka epävarmuutta markkinassa vielä onkin. Maailmantalouden tilanne on silti edelleen voinut vaikuttaa vientikauppoihin alueella, kertoo Finnveran rahoitusjohtaja Anna Karppinen.
Teollisuuden rahoitus kohdentuu investointeihin
Uudellamaalla Finnvera myönsi rahoitusta erityisesti liike-elämän palveluyrityksille. Uudellamaalla teollisuuden rahoitus laski.
Myös Etelä-Karjalassa teollisuudelle myönnetty rahoitus oli laskusuunnassa. Maakunnassa teollisuuden osuus rahoituksesta on perinteisesti ollut merkittävä ja on sitä edelleen. Myös liike-elämän palveluyritysten rahoitus väheni. Kaupan ja kuluttajapalvelun toimialalle myönnetty rahoitus hieman kasvoi vuodentakaisesta.
Kymenlaaksossa teollisuuden ja liike-elämän palveluiden rahoituksessa nähtiin kasvua. Kaupan ja kuluttajapalveluiden rahoitus sen sijaan väheni reilusti edelliseen alkuvuoteen verrattuna.
– Alueella on nähty kasvua esimerkiksi tietojenkäsittelypalveluiden ja puolustusteknologian rahoituksessa. Teollisuuden rahoitus on kohdentunut käyttöpääomarahoituksen sijaan enenevissä määrin uusiin investointeihin, mikä on positiivinen asia. Kaakon kulmalla suurteollisuuden liikkeet heijastuvat aina myös alihankintaketjuihin ja kuluttajakysyntään. On hienoa, että uusia teollisia investointejakin tehdään.
Finnvera lanseerasi syksyllä 2024 määräaikaisen lainaohjelman mikroyritysten kasvuun. Etelä-Suomen alueen maakunnissa lainaa myönnettiin lähes 200 pienelle yritykselle. Alueella toimialoista korostuivat esimerkiksi vähittäiskauppa ja ohjelmistoliiketoiminta.
– Olemme saaneet erinomaista palautetta lainapilotistamme. Arvioimme pilotin vaikuttavuutta ja mikroyritysten rahoituksen saatavuutta syksyn 2025 aikana toteutettavassa selvityksessä, kertoo Karppinen.
Omistajanvaihdosten pohjakosketus takana – yrityskaupoissa kasvua erityisesti Uudellamaalla
Finnveran myöntämä rahoitus omistajanvaihdoksiin Etelä-Suomen alueella kääntyi alkuvuonna nousuun. Kasvua nähtiin sekä rahoitettujen omistajanvaihdosten kappalemäärässä että euroissa. Maakunnista Uusimaa on selkeä nousija erittäin hiljaisen vuoden 2024 jälkeen.
Uudellamaalla Finnvera rahoitti alkuvuonna lähes sata omistajanvaihdosta (63) ja myönsi niihin 22 miljoonaa (9) rahoitusta. Myös Etelä-Karjalassa havaittiin positiivista viriämistä, kun alkuvuonna yrityskauppoja rahoitettiin 2 miljoonalla (1).
Kymenlaaksossa omistajanvaihdosten alkuvuosi oli hieman rauhallisempi edelliseen verrattuna. Finnvera rahoitti 10 yrityskauppaa (15) ja myönsi niihin miljoona euroa rahoitusta (2).
– Yritystoiminnan jatkuvuudella ja yrityskaupoilla on kansantaloudellisesti iso merkitys. Uudellamaalla tehdään eniten yrityskauppoja valtakunnallisesti, ja aktiivisuus maakunnassa on positiivinen signaali yrityskauppamarkkinan tilanteesta. Odotamme, että yrityskaupat kääntyvät nousuun tänä vuonna, sanoo aluepäällikkö Anna-Mari Palo.
Näkymät loppuvuodelle 2025 ennakoivat investointien ja omistajanvaihdosten jatkuvan
Alkuvuoden varovaisen positiiviset odotukset vaikuttavat toteutuneen. Vaikka maailmantalouden epävarmuus on vaikeuttanut vientiä, on moni yritys suuntaamassa uusille vientimarkkinoille kasvua saadakseen.
– Myös loppuvuodelle on odotettavissa aktiivisuutta investoinneissa sekä omistajanvaihdoksissa kaikissa alueen maakunnissa. Kannustamme alueen vientiyrityksiä hyödyntämään aktiivisesti viennin riskeiltä suojautumisen keinoja, kun lähdetään tavoittelemaan kasvua vientimarkkinoilta.
Finnveran organisaatio uudistuu – vahvistamme yhteistyötä sidosryhmien kanssa
Finnvera uudisti organisaatiorakennettaan 1.9.2025 alkaen vahvistaakseen rooliaan suomalaisten yritysten kasvun, kansainvälistymisen ja viennin edistäjänä.
Yhteistyötä sidosryhmien kanssa vahvistetaan. Maakunnissa toimivat aluepäälliköt tekevät tiivistä yhteistyötä rahoittajien, kehitysyhtiöiden ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa aluepäällikkönä jatkaa Anna-Mari Palo.
