Hawks saapui F-liigaan näytöstyyliin – heti avauksessa kaksinumeroiset
Helsinkiläinen Hawks pelasi seurahistoriansa ensimmäisen F-liigan ottelun näytöstyyliin, kun FBC Turku kaatui murskalukemin 11-4. Hawksille aukesi paikka maan ylimpään sarjaan lyhyellä varoitusajalla Happeen jäätyä ilman liigalisenssiä.
FBC Turku käväisi kaksi kertaa johdossa avauserässä, jonka jälkeen ensimmäistä F-liigan otteluaan isännöineen Urhea-hallin tulostaululla paistoivat lukemat 2-2. Toisen erä olikin sitten kotijoukkueen näytöstä, kun Joona Kuronen, Rasmus Repo, Lassi Junnilainen, Felix Skand ja Luukas Huolman takoivat komeilla laukauksilla tilanteeksi peräti 7-2. FBC Turku kykeni päätösjaksolla kaventamaan kahdesti, mutta Hawks juhli peräti neljää lisäosumaa, joista Sakari Kataja-Rahko iski viimeiset kaksi sekä Lassi Junnilainen ja Jasse Tuunanen kaksi muuta. Lassi Junnilaisen illan tehot olivat 2+1 ja Antti Aarnion 0+3. Hawksin historiallisen ensimmäisen liigamaalin taituroi 1–1-tasoituksellaan tililleen Kalle Laakso.
Sunnuntain toisessa ottelussa Classic nappasi viikonlopun toisen voittonsa kaatamalla kotonaan Lempäälässä Nurmon Jymyn 5-3. Oskari Heikkilä, Peteris Trekse, Viljami Virtanen ja Alpo Laitila laukoivat kotijoukkueen runsaassa erässä 4–0-johtoon, mutta Jymy ei antautunut. Eemil Äijälä avasi nurmolaisten maalitilin heti seuraavassa vaihdossa Nico Salon harhasyötöstä, ja kohta Karri Vaarala laukoi toisen kavennuksen. Viisi minuuttia ennen täyttä aikaa Eemil Äijälä nosti Jymyn ylivoimalla jo maalin päähän, mutta Ville Hietarannan 5–3-maali yllättävällä laukauksella etukulmaan antoi isännille taas tilaa hengittää.
F-liigan miesten sarja jatkuu heti maanantaina Turussa ottelulla FBC Turku–Oilers.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
