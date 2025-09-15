Finanssisektori on kestänyt hyvin epävakaan toimintaympäristön haasteet – erityistä huomiota kiinnitettävä huijausten estämiseen

Huolimatta virinneestä toiveikkuudesta Suomen taloustilanne jatkui vaikeana. Odotettu talouskasvu ei alkanut vielä keväällä, ja samaan aikaan työttömyys sekä konkurssit ovat olleet edelleen kasvussa ja kuluttajien luottamus koetuksella.



– Suomalaiset finanssisektorin toimijat ovat kestäneet hyvin alkuvuoden epävakaan toimintaympäristön tuomat haasteet. Taloudessa on viitteitä paremmasta, mutta epävarmuuden jatkumiseen on kuitenkin syytä varautua edelleen, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa toteaa.



Markkinoiden hermostuneisuus väheni ja osakekurssit nousivat kuopasta, kun Yhdysvaltain tulleihin saatiin selvyyttä ja Israelin ja Iranin väliset jännitteet vähentyivät. Suomessa erityisesti teollisuuden luottamus on kohentunut samalla kun palvelujen ja vähittäiskaupan luottamus on säilynyt positiivisena. Myös kuluttajien usko omaan talouteen on parantunut ja kuluttajien lainanottoaikeet ovat piristyneet. Asuntokauppa on lisääntynyt.



Maksamisen huijausten ja petosten määrät kasvoivat voimakkaasti viime vuonna. Finanssivalvonnalla on käynnissä teema-arvio maksamisen turvallisuutta parantavien ominaisuuksien ja kontrollien toimeenpanosta pankeissa.



– Teknologian kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia myös erilaisille rikollisille, ja maksamisen huijaukset ja erilaiset petokset ovat olleet vahvassa kasvussa. Finanssisektorin toimijoiden on jatkettava työtä rikollisuuden ehkäisemiseksi, mutta myös kuluttajien oma varovaisuus on tärkeää digitaalisia palveluja käytettäessä, Kurenmaa toteaa.



Finanssisektorin kyberuhka- ja järjestelmähäiriötilanne on ollut kesän 2025 aikana rauhallinen. Finanssivalvonta selvittää parhaillaan merkittävimpien valvottavien kykyä palautua vakavasta kiristyshaittaohjelmahyökkäyksestä.

Pankkisektorin vakavaraisuus edelleen vahva – korkokatteen laskun jatkuminen heikensi kannattavuutta odotetusti

Suomen pankkisektorin vakavaraisuus heikkeni alkuvuonna 2025, mutta pysyi edelleen vahvalla, eurooppalaisten pankkien keskiarvoa korkeammalla tasolla. Sektorin ydinvakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2025 lopussa 17,8 prosenttia (12/2024: 18,2 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde 20,8 prosenttia (12/2024: 22,1 %). Heikentymiseen vaikuttivat omien osakkeiden ja omiin varoihin luettavien instrumenttien takaisinostot sekä sääntelymuutos, joka muutti luottolaitosten vakavaraisuusvaatimusten laskentaa vuoden 2025 alussa. Sääntelymuutos vaikutti kuitenkin pankkien vakavaraisuussuhteisin vaihtelevasti ja osalla pankeista niitä myös selvästi parantaen. Pankkisektorin kannattavuus säilyi hyvänä alkuvuonna 2025, mutta yleisen korkotason laskun myötä pienentynyt korkokate heikensi odotetusti liiketulosta vertailuvuodesta.

Pankkisektorin järjestämättömät luotot pysyivät edelleen alhaisella tasolla ja Euroopan matalimpien joukossa. Suomessa toimivien pankkien kotitalous- ja yritysluottojen luottoriskikehityksessä on kuitenkin yhä merkittävää vaihtelua eri luotonantosegmenttien ja toimialojen välillä. Järjestämättömien kotitalousluottojen osuus pieneni, kun taas järjestämättömien yritysluottojen osuus kääntyi kasvuun vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Kasvu johtui pääasiassa jo pidempään vaikeuksista kärsineen rakennusalan luottojen laadun heikentymisestä.

Pankkisektorin likviditeettitilanne ja maksuvalmiusasema pysyivät vakaina. Kotitaloustalletukset kasvoivat alkuvuonna ennätystasolle, ja suomalaispankkien talletuskorot ja talletusvarainhankinnan kustannukset jatkoivat laskuaan. Pankkien markkinavarainhankinnan riskilisät ovat jatkaneet laskuaan kevään markkinaheilahtelun yhteydessä nähdyn hetkellisen nousun jälkeen.

Työeläkesektorin vakavaraisuus pysyi vahvalla tasolla

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste parani toisen vuosineljänneksen aikana hieman ja oli kesäkuun lopussa 128,9 % (12/2024: 129,3). Vakavaraisuusasema pysyi ennallaan 1,6:ssa.

Vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon rahoitusmarkkinoiden myllerryksestä huolimatta sektorin sijoitustuotot olivat kahden vuosineljänneksen jälkeen positiiviset, 1,8 %. Osakesijoitusten paino sijoitusallokaatiossa nousi jälleen uuteen ennätykseen (53,1 %).

Sektorin stressinkestävyys osakeshokkeja vastaan pysyi kohtuullisena ja edellisen neljänneksen tasolla.

Vahinko- ja henkivakuutussektorin tilanne on vakaa

Vahinko- ja henkivakuutussektorin vakavaraisuus pysyi edelleen vahvalla tasolla (vahinkovakuutussektori: 6/2025: 248 %, 12/2024: 254 % ja henkivakuutussektori: 6/2025: 224 %, 12/2024: 222 %). Sijoitustoiminnan tuotot kääntyivät positiivisiksi. Kaikki omaisuuslajit, henkivakuutussektorin kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuottoja lukuun ottamatta, saavuttivat positiiviset tuotot.

Vahinkovakuutussektorilla kannattavuus parani maltillisesti mm. suotuisan suurvahinkokehityksen ansioista.

Henkivakuutusyhtiöiden sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo saavutti ennätystasonsa. Kasvu on jatkunut vuoden 2023 loppupuolelta saakka, mitä osittain selittää sijoitusmarkkinoiden suotuisa kehitys. Kasvua on ollut eniten yksilöllisissä säästötuotteissa.

Rahastoyhtiöiden tulos hieman edellistä vuotta parempi, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuudessa ei muutoksia

Kotimainen rahastosektori palautui kevään epävakaasta markkinatilanteesta, ja kesäkuussa rahastopääomat olivat jo lähes 210 mrd. euroa. Rahastopääomat olivat edellisen kerran samalla tasolla tammikuussa, jolloin ne saavuttivat historiallisen huippunsa. Avointen kiinteistörahastojen tilanne jatkui vuoden ensimmäisen puoliskolla haastavana, kuitenkin joitakin yksittäisiä lykättyjä lunastuksia voitiin toteuttaa. Rahastosektorin tulos vuoden ensimmäisellä puoliskolla (112 milj. euroa) oli hyvin lähellä edellisen vuoden vastaavan jakson tasoa (110 milj. euroa).

Sijoituspalveluyritykset täyttivät vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimukset vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, eikä näiden vaatimusten tasossa nähty merkittäviä muutoksia. Sijoituspalveluyritysten tammi–kesäkuun tulos (106 milj. euroa) jäi edellisvuodesta (120 milj. euroa) tuottoja nopeammin kasvaneiden kulujen seurauksena.

