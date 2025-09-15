Finanssisektori on kestänyt hyvin epävakaan toimintaympäristön haasteet – erityistä huomiota kiinnitettävä huijausten estämiseen
Suomen taloudessa on vaikeuksista huolimatta toiveikkuutta: elinkeinoelämän luottamus on kohentunut ja kuluttajien aktiivisuus asuntomarkkinoilla lisääntynyt. Vuoden ensimmäisellä puolikkaalla pankkisektorin vakavaraisuus säilyi edelleen vahvana. Myös eläke- ja vakuutussektorilla vakavaraisuus on edelleen vahva. Kotimainen rahastosektori palautui kevään epävakaasta markkinatilanteesta, ja kesäkuussa rahastopääomat olivat palanneet lähes alkuvuoden ennätystasolleen. Avointen kiinteistörahastojen tilanne jatkui kuitenkin vaikeana. Finanssisektorin toimijat ovat kestäneet hyvin epävakaan toimintaympäristön haasteet, mutta sektorin on kiinnitettävä erityistä huomiota huijausten estämiseen.
Huolimatta virinneestä toiveikkuudesta Suomen taloustilanne jatkui vaikeana. Odotettu talouskasvu ei alkanut vielä keväällä, ja samaan aikaan työttömyys sekä konkurssit ovat olleet edelleen kasvussa ja kuluttajien luottamus koetuksella.
– Suomalaiset finanssisektorin toimijat ovat kestäneet hyvin alkuvuoden epävakaan toimintaympäristön tuomat haasteet. Taloudessa on viitteitä paremmasta, mutta epävarmuuden jatkumiseen on kuitenkin syytä varautua edelleen, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa toteaa.
Markkinoiden hermostuneisuus väheni ja osakekurssit nousivat kuopasta, kun Yhdysvaltain tulleihin saatiin selvyyttä ja Israelin ja Iranin väliset jännitteet vähentyivät. Suomessa erityisesti teollisuuden luottamus on kohentunut samalla kun palvelujen ja vähittäiskaupan luottamus on säilynyt positiivisena. Myös kuluttajien usko omaan talouteen on parantunut ja kuluttajien lainanottoaikeet ovat piristyneet. Asuntokauppa on lisääntynyt.
Maksamisen huijausten ja petosten määrät kasvoivat voimakkaasti viime vuonna. Finanssivalvonnalla on käynnissä teema-arvio maksamisen turvallisuutta parantavien ominaisuuksien ja kontrollien toimeenpanosta pankeissa.
– Teknologian kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia myös erilaisille rikollisille, ja maksamisen huijaukset ja erilaiset petokset ovat olleet vahvassa kasvussa. Finanssisektorin toimijoiden on jatkettava työtä rikollisuuden ehkäisemiseksi, mutta myös kuluttajien oma varovaisuus on tärkeää digitaalisia palveluja käytettäessä, Kurenmaa toteaa.
Finanssisektorin kyberuhka- ja järjestelmähäiriötilanne on ollut kesän 2025 aikana rauhallinen. Finanssivalvonta selvittää parhaillaan merkittävimpien valvottavien kykyä palautua vakavasta kiristyshaittaohjelmahyökkäyksestä.
Pankkisektorin vakavaraisuus edelleen vahva – korkokatteen laskun jatkuminen heikensi kannattavuutta odotetusti
Suomen pankkisektorin vakavaraisuus heikkeni alkuvuonna 2025, mutta pysyi edelleen vahvalla, eurooppalaisten pankkien keskiarvoa korkeammalla tasolla. Sektorin ydinvakavaraisuussuhde oli kesäkuun 2025 lopussa 17,8 prosenttia (12/2024: 18,2 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde 20,8 prosenttia (12/2024: 22,1 %). Heikentymiseen vaikuttivat omien osakkeiden ja omiin varoihin luettavien instrumenttien takaisinostot sekä sääntelymuutos, joka muutti luottolaitosten vakavaraisuusvaatimusten laskentaa vuoden 2025 alussa. Sääntelymuutos vaikutti kuitenkin pankkien vakavaraisuussuhteisin vaihtelevasti ja osalla pankeista niitä myös selvästi parantaen. Pankkisektorin kannattavuus säilyi hyvänä alkuvuonna 2025, mutta yleisen korkotason laskun myötä pienentynyt korkokate heikensi odotetusti liiketulosta vertailuvuodesta.
Pankkisektorin järjestämättömät luotot pysyivät edelleen alhaisella tasolla ja Euroopan matalimpien joukossa. Suomessa toimivien pankkien kotitalous- ja yritysluottojen luottoriskikehityksessä on kuitenkin yhä merkittävää vaihtelua eri luotonantosegmenttien ja toimialojen välillä. Järjestämättömien kotitalousluottojen osuus pieneni, kun taas järjestämättömien yritysluottojen osuus kääntyi kasvuun vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Kasvu johtui pääasiassa jo pidempään vaikeuksista kärsineen rakennusalan luottojen laadun heikentymisestä.
Pankkisektorin likviditeettitilanne ja maksuvalmiusasema pysyivät vakaina. Kotitaloustalletukset kasvoivat alkuvuonna ennätystasolle, ja suomalaispankkien talletuskorot ja talletusvarainhankinnan kustannukset jatkoivat laskuaan. Pankkien markkinavarainhankinnan riskilisät ovat jatkaneet laskuaan kevään markkinaheilahtelun yhteydessä nähdyn hetkellisen nousun jälkeen.
Työeläkesektorin vakavaraisuus pysyi vahvalla tasolla
Työeläkesektorin vakavaraisuusaste parani toisen vuosineljänneksen aikana hieman ja oli kesäkuun lopussa 128,9 % (12/2024: 129,3). Vakavaraisuusasema pysyi ennallaan 1,6:ssa.
Vuoden 2025 ensimmäisen vuosipuoliskon rahoitusmarkkinoiden myllerryksestä huolimatta sektorin sijoitustuotot olivat kahden vuosineljänneksen jälkeen positiiviset, 1,8 %. Osakesijoitusten paino sijoitusallokaatiossa nousi jälleen uuteen ennätykseen (53,1 %).
Sektorin stressinkestävyys osakeshokkeja vastaan pysyi kohtuullisena ja edellisen neljänneksen tasolla.
Vahinko- ja henkivakuutussektorin tilanne on vakaa
Vahinko- ja henkivakuutussektorin vakavaraisuus pysyi edelleen vahvalla tasolla (vahinkovakuutussektori: 6/2025: 248 %, 12/2024: 254 % ja henkivakuutussektori: 6/2025: 224 %, 12/2024: 222 %). Sijoitustoiminnan tuotot kääntyivät positiivisiksi. Kaikki omaisuuslajit, henkivakuutussektorin kiinteistösijoitusten ja muiden sijoitusten tuottoja lukuun ottamatta, saavuttivat positiiviset tuotot.
Vahinkovakuutussektorilla kannattavuus parani maltillisesti mm. suotuisan suurvahinkokehityksen ansioista.
Henkivakuutusyhtiöiden sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo saavutti ennätystasonsa. Kasvu on jatkunut vuoden 2023 loppupuolelta saakka, mitä osittain selittää sijoitusmarkkinoiden suotuisa kehitys. Kasvua on ollut eniten yksilöllisissä säästötuotteissa.
Rahastoyhtiöiden tulos hieman edellistä vuotta parempi, sijoituspalveluyritysten vakavaraisuudessa ei muutoksia
Kotimainen rahastosektori palautui kevään epävakaasta markkinatilanteesta, ja kesäkuussa rahastopääomat olivat jo lähes 210 mrd. euroa. Rahastopääomat olivat edellisen kerran samalla tasolla tammikuussa, jolloin ne saavuttivat historiallisen huippunsa. Avointen kiinteistörahastojen tilanne jatkui vuoden ensimmäisen puoliskolla haastavana, kuitenkin joitakin yksittäisiä lykättyjä lunastuksia voitiin toteuttaa. Rahastosektorin tulos vuoden ensimmäisellä puoliskolla (112 milj. euroa) oli hyvin lähellä edellisen vuoden vastaavan jakson tasoa (110 milj. euroa).
Sijoituspalveluyritykset täyttivät vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimukset vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, eikä näiden vaatimusten tasossa nähty merkittäviä muutoksia. Sijoituspalveluyritysten tammi–kesäkuun tulos (106 milj. euroa) jäi edellisvuodesta (120 milj. euroa) tuottoja nopeammin kasvaneiden kulujen seurauksena.
Yhteystiedot
Lisätietoja antaa Samu Kurri, osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.
Linkit
Valvottavien taloudellinen tila ja riskit -sivu verkkopalvelussa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediapäivystys
palvelee toimittajia arkisin kello 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona kello 9–13
Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssivalvonta
Muistutuskutsu medialle: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus maanantaina 15.9. – erityisteemoina sijoitushuijaukset ja pankkipalveluiden saatavuus15.9.2025 07:30:00 EEST | Kutsu
Kutsumme median edustajat Finanssivalvonnan ajankohtaistilaisuuteen, jossa käsittelemme erityisesti sijoitushuijauksia, pankkipalveluiden saatavuutta sekä valvottavien taloudellista tilannetta ja riskejä eri valvontasektoreilla.
Muistutuskutsu medialle: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus maanantaina 15.9. – erityisteemoina sijoitushuijaukset ja pankkipalveluiden saatavuus11.9.2025 09:40:00 EEST | Kutsu
Kutsumme median edustajat Finanssivalvonnan ajankohtaistilaisuuteen, jossa käsittelemme erityisesti sijoitushuijauksia, pankkipalveluiden saatavuutta sekä valvottavien taloudellista tilannetta ja riskejä eri valvontasektoreilla.
Kutsu medialle: Finanssivalvonnan lehdistötilaisuus maanantaina 15.9. – erityisteemoina sijoitushuijaukset ja pankkipalveluiden saatavuus8.9.2025 08:00:00 EEST | Kutsu
Kutsumme median edustajat Finanssivalvonnan ajankohtaistilaisuuteen, jossa käsittelemme erityisesti sijoitushuijauksia, pankkipalveluiden saatavuutta sekä valvottavien taloudellista tilannetta ja riskejä eri valvontasektoreilla.
De europeiska och inhemska stresstesterna är klara: bankerna har god motståndskraft också mot omvärldsförändringar som följer av geopolitiska spänningar4.8.2025 09:30:00 EEST | Pressmeddelande
Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat resultaten av de EU-omfattande stresstesterna och Finansinspektionen stresstestresultaten för de banker som står under dess direkta tillsyn. Enligt resultaten är banksektorn i Finland väl rustad mot en kraftig nedgång i omvärlden. I utgångsläget var bankernas resultatförmåga historiskt stark när stresstesterna inleddes, vilket innebar en lägre grad av stress i jämförelse med tidigare tester. Det svaga makroekonomiska stresstestscenariot var denna gång särskilt aktuellt då det också tog hänsyn till den skärpta handelspolitiken till följd av de amerikanska tullarna.
Eurooppalaiset ja kotimaiset stressitestit valmistuneet: pankeilla hyvä kestokyky myös geopoliittisten jännitteiden tuomille toimintaympäristön muutoksille4.8.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut EU:n laajuisten stressitestien tulokset ja Finanssivalvonta kansallisten suorassa valvonnassaan olevien pankkien tulokset, joiden mukaan Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön merkittävän heikkenemisen. Lähtötilanteessa pankit aloittivat stressitestit historiallisen vahvalla tuloksentekokyvyllä, mikä lievensi stressiä verrattuna aiempiin testeihin. Stressitestien heikomman kehityksen skenaario oli tällä kertaa erityisen ajankohtainen ottaessaan huomioon myös kauppapolitiikan kiristymisen USAn asettamien tullien myötä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme