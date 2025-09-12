Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan kehittämissuunnitelma tukee MAL-sopimuksen tavoitteita

Digitaalinen kartta Oulun seudun vapaa-ajan kohteista ja reiteistä

Yksi keskeisimmistä lopputuloksista on hankkeen aikana helppokäyttöiseen, digitaaliseen kartta-alustaan koottu tieto koko Oulun seudulla tarjolla olevista virkistyksen ja vapaa-ajan kohteista ja reiteistä. Kartalla on pyritty vastaamaan tarpeeseen saada usean eri toimijan hallinnoimat virkistyspalvelut nähtäväksi yhden linkin päästä. Kartta-alusta on kaikkien vapaasti käytettävissä ja tuo toivottavasti inspiraatiota mahdollisimman monelle vierailtavista kohteista seudulla. Alusta on saatavilla suomen lisäksi englanninkielisenä versiona.

Virkistyksen ja vapaa-ajan teema on laajimmassa merkityksessään varsin runsas. Kehittämissuunnitelmassa keskitytään liikunta-, virkistys- ja luontovirkistyspalveluihin, jotka ovat pääsääntöisesti kuntien vastuulla järjestettäviä. Nämä palvelut ovat myös alueiden käytön ja kehittämisen kannalta keskeisiä. Lisäksi yhdistysten ja Metsähallituksen tuottamat palvelut on pyritty huomioimaan työssä mahdollisuuksien mukaan. Kehittämissuunnitelma ei koske kulttuuripalveluja tai yksityisten toimijoiden tarjoamia hyvinvointipalveluja.

Vapaa-ajan kohteiden kehittäminen kiinnostaa – kyselyyn yli 600 vastaajaa

Suunnitelman alkumetreillä toteutettiin kaikille avoin kysely, johon vastasi kaikkiaan reilut 600 henkilöä. Kyselystä saatujen näkemysten perusteella keskeisimmät tarpeet vapaa-ajan ja virkistyksen edistämiseksi Oulun seudulla liittyvät luonnonmukaisten virkistysalueiden palveluiden tukemiseen ja monimuotoisten, kaikille saavutettavien virkistysmahdollisuuksien lisäämiseen. Lähiluonnon säilymistä (esim. lähimetsät ja -puistot) ja ulkoilumahdollisuuksia niissä toivotaan selkeästi tulevaisuuden kehittämiseltä. Asukkaiden, muiden alueella liikkuvien sekä sidosryhmien näkemykset on otettu kehittämissuunnitelman laadinnassa huomioon.

Kestävät liikkumismuodot suunnittelun keskiössä

VIVA tähtää myös virkistyksen ja vapaa-ajan kohteiden entistä parempaan saavutettavuuteen kestävin liikkumismuodoin. Kestävät liikkumismuodot käsittävät työssä kävelyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen. Saavutettavuutta ja virkistystarjontaa on selvitetty työn aikana kestävän virkistyskäytön analyysilla. Kestävällä virkistyskäytöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, miten hyvä kunkin virkistyspalvelun sijainti on suhteessa esimerkiksi asutusrakenteeseen, miten virkistyskohteet ovat saavutettavissa kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä sekä minkälaisia keskittymiä olemassa oleva virkistystarjonta muodostaa. Analyysin synteesi kuvaa virkistyksen ja vapaa-ajan kohteiden tarjonnan, saavutettavuuden ja tiettyjen arvotekijöiden toteutumista kokonaisuutena. Korkeimpia pisteitä saaneilla alueilla voidaan nähdä potentiaalia virkistyspalveluiden kehittämisen kannalta.

Konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistyötä kehitetään Oulun seudulla

Asetetun vision ja tavoitteiden toteutumiseksi on muodostettu 5-osainen, seudullinen toimenpideohjelma, joka sisältää toimenpiteitä seuraavista teemoista: seudullinen yhteistyö, lähivirkistyskohteet ja -ympäristöt, eri käyttäjäryhmät ja viestintä, saavutettavuus sekä elinkaarikestävyys. Osa toimista on nopeita, osa pitkäjänteisiä. Seudun kesken on tunnistettu, että virkistysreittien kehittelyssä tarvitaan jatkossakin kunnat ylittävää yhteistyötä yhteisen hyvän vuoksi. Vesitse liikkumisessa kuntarajojen yli on paljon potentiaalia, kuten myös maastoreiteissä.

Liikkumisen juhlaviikko

Tällä viikolla juhlimme montaa asiaa: Euroopan laajuista Liikkujan viikkoa, valtakunnallista Reitistöviikkoa sekä Oulun seudun yhteisen virkistys- ja vapaa-ajan alueiden kehittämissuunnitelman valmistumista. Liikkujan viikon teema tänä vuonna on: Liikkuminen kuuluu kaikille ja viikolla järjestetään useassa kunnassa kävelyyn, pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen liittyviä tapahtumia ja tempauksia. Reitistöviikko sen sijaan haastaa kaikki suomalaiset liikkumaan luontoon syyskuisella viikolla.

Tartu heitettyihin haasteisiin juhlaviikolla ja lähde virkistymään lähiluontoosi tai muuhun kiinnostavaan kohteeseen kävellen, pyöräillen tai bussilla. Jos kaipaat inspiraatiota kohteesta, mihin suunnata, jatka lukemista – juuri tähän Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden kehittämissuunnitelma ja sen yhteydessä julkaistu kartta antaa vinkkejä!