Lääkkeet eivät ole karkkeja – lue pakkausseloste ja toimi ohjeiden mukaan
Euroopan lääkeviranomaiset kampanjoivat yhdessä ja yhteisin viestein lisätäkseen tietoisuutta itsehoitolääkkeiden oikeasta käytöstä.
Ilman lääkärin määräämää reseptiä myytävät itsehoitolääkkeet on usein tarkoitettu lieviin ja tavanomaisiin oireisiin, kuten vilustumisen yhteydessä särkyyn ja kuumeeseen. Kaikilla lääkkeillä, myös itsehoitolääkkeillä, on riskinsä ja niiden käyttö on turvallista vain ohjeiden mukaan oikein käytettynä. Ohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa haittavaikutuksia tai jopa riippuvuutta.
”Keskeiset tiedot lääkkeestä ja ohjeet sen oikeasta käytöstä löytyvät pakkauksen mukana tulevasta pakkausselosteesta. Lue aina pakkausseloste, vaikka lääke olisi jo tuttu, ja noudata ohjeita. Pakkausselosteen tiedot voit tarkistaa myös Fimean Lääkehaku-palvelusta”, sanoo ylijohtaja Eija Pelkonen.
Itsehoitolääkkeet voivat aiheuttaa epätoivottuja haittoja tai yhteisvaikutuksia muiden käyttämiesi lääkkeiden kanssa.
”Tietoja haitta- ja yhteisvaikutuksista löytyy myös pakkausselosteesta. Voit kysyä neuvoa tarvittaessa ammattilaiselta apteekissa tai terveydenhuollossa.”
Euroopan lääkeviranomaiset kampanjoivat itsehoitolääkkeiden järkevästä käytöstä
”Medicines are not sweets” -kampanja (Lääkkeet eivät ole karkkeja) on ensimmäinen Euroopan lääkevirastojen verkoston yhteinen viestintäkampanja, joka näkyy yhteisin viestein EU-jäsenmaissa. Kampanja on tarkoitettu kaikille, jotka käyttävät itsehoitolääkkeitä, kuten särkylääkkeitä, nenäsumutteita tai yskänlääkkeitä.
Fimea on mukana kampanjoimassa sosiaalisen median kanavillaan. Kampanja alkaa 15.9.2025 ja jatkuu viikon 38 ajan. Julkaisuja jaetaan aihetunnisteella #MedicinesAreNotSweets.
Kampanjan keskeiset viestit ovat:
- lue pakkausseloste
- käytä itsehoitolääkettä vain ohjeiden ja käyttörajoitusten mukaisesti
- ota yhteyttä lääkäriin, jos oireesi jatkuvat itsehoitolääkkeen aloituksesta huolimatta.
Euroopan lääkevirastojen yhteiseen verkostoon (HMA, the Heads of Medicines Agencies) kuuluvat jäsenmaiden toimivaltaisten lääkeviranomaisten johtajat. HMA toimii tiiviissä yhteistyössä Euroopan lääkeviraston (EMA) ja EU-komission kanssa lääkevalvontaan ja lääkkeiden myyntilupiin liittyvissä prosesseissa. Lisätietoja saat HMA:n verkkosivuilta.
